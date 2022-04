IRREVERENTE

Les platico: Aunque no seas católico, ten hoy un Domingo de Ramos y no de “Vamos” a votar a la consulta.

Las excusas de los funcionarios del gobierno que violaron la veda electoral al promover descaradamente la consulta, son tan frágiles que se quiebran como buñuelos al menor sentón.

Las frases del inmortal Hugo López-Gatell están cayendo como anillo al dedo este 10 de abril, día del ensayo electoral que Morena, la 4T y sus secuaces dentro y fuera del gobierno, disfrazaron de consulta popular, que no es de REVOCACIÓN -como manda la Constitución- sino de RATIFICACIÓN del mandato de quien no ocupa eso para terminar el periodo de seis años por el que fue electo.

La de hoy será una “práctica de guerra electorera” con miras a los comicios del próximo junio en seis Estados y las presidenciales del 2024.

La frase textual repetida una y otra vez por López-Gatell fue: “Quédate en casa. Es muy simple el mensaje: quédate en casa”. ¿Entendido?

Otras

“¿Cómo se transmite el Covid? Así, ¡achú! (acrónimo de estornudo)”. Igual se puede transmitir con un estornudo el riesgo de tomar esta consulta como un mandato popular que cambie la Constitución, si se produjere un resultado vinculante.

Pero creo que no corremos ese peligro, porque ni en sueños van a ir a votar hoy los 37 millones de electores que Morena y sus rémoras necesitan para que eso ocurra.

Aquí esta otra de don Andrés Manuel: “Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción”.

Con todo respeto se la dedicamos a la anti científica Claudia Sheinbaum por el candor con el que honró a su jefe en su lucha contra la corrupción, al contratar y pagar de las arcas de la CDMX, $1,500 a cada uno de los 2,000 taxistas que acarrearán a los votantes de sus casas a las urnas y viceversa.

Con esta acción -y muchas otras- Claudia provoca un coágulo de corruptelas que de nada ayudan al presidente. A los casi $1,500 millones que costará esta farsa, hará que agregárseles los $3 millones para los taxistas capitalinos más el brutal costo de los panorámicos que se reprodujeron como gremlins en aguacero para promover la consulta.

Aquí tienen esta otra frase: “Mantengan Susana Distancia”, sí, pero hoy, de las casillas de votación de la consulta. No te acerques más de lo debido, no vaya a ser que te arranquen el voto por absorción.

Una más: “la pregunta más importante no es en dónde me contagié, sino por qué. Pues al final de cuentas me contagié porque me escupieron en la cara y no me di cuenta (las arengas propagandísticas para ir a votar) “, dijo también López-Gatell.

Lo que Morena nos restregado en la cara una y otra vez es que nos conviene ir a votar. ¿Para qué? para que el presidente se mantenga vigente y sirva la correntía para las elecciones de este 2022 y principalmente para las del 2024.

“El paciente, México, está en buenas condiciones; su pulso nos muestra que no está ni para arriba ni para abajo, no hay arritmias”, esto dijo el Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer.

Entonces, estimado doctor, si el país está tan bien, ¿para que la consulta? Claro, el galeno funcionario se refería al COVID, pero la frase encaja con los motivos de hoy.

Y esta otra perla del discurso del sub secretario de Salud, López-Gatell: “el presidente es una fuerza moral”.

Y vaya que lo es, porque gracias a eso logró que en medio México -y más- se reprodujeran “moralmente” los panorámicos incitando -no invitando- a la feligresía amloísta a que este sea un Domingo de “Vamos” a votar y no de Ramos, como marca la tradición católica.