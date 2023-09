“El verdadero cínico, el cínico de nacimiento, sólo reconoce la fidelidad a sí mismo. Y se ahorra muchos trastornos.” PEDRO JUAN GUTIÉRREZ

“Puedes ver lo que he tardado en comprender, Que el enredo y la artimaña son la marca de la casa. Ya ves, con que desfachatez Te atreves a volver Fingiendo que te arrastras y yo se Que en esta farsa impersonal Renuncias a tu voluntad Que horror, con que desfachatez.” FANGORIA

La desfachatez de la Secretaría de Salud no tiene parangón; fiel reflejo del personaje que realmente mueve los hilos en la dependencia: Hugo López-Gatell.

En nuestro país se utilizarán vacunas Abdala y Sputnik contra el Covid-19 pues —dicho por el secretario Jorge Alcocer— todavía no se tiene convenio con otras farmacéuticas... Poco importa si las dosis cubanas y rusas están desactualizadas y no están validadas por la OMS. Decisiones de contentillo; le hacen caso a la Organización Mundial de Salud en no poner el refuerzo de la vacuna a menores de entre 5 a 17 años, pero por cuanto a que la Sputnik y la Abdala no sirven.

En este mundo de los otros datos —que es México bajo la égida de la 4t—, el país cuenta con cinco millones de dosis de la Abdala, se esperan cuatro millones más de la Sputnik y harán falta diez millones más para cubrir lo que es únicamente un segmento poblacional. Para ello el funcionario informó se sigue en pláticas con Pfizer, pero no dijo si algún día le comprarán vacunas... Por cierto, mencionó que también se podría usar la vacuna Patria, pero que prefería que al respecto mejor hablara Álvarez Buylla, la directora de Conachyt…

En total, el gobierno estima vacunar a 24 millones 498 mil personas en los próximos meses. Se trata de los mayores de 60 años, las embarazadas, personas con comorbilidades menores de 59 años y el personal de salud.

Mientras en Estados Unidos la FDA autorizó las vacunas Pfizer y Moderna para las nuevas variantes del Covid, en México optan por vacunas que no tienen garantía de eficacia y tampoco sabemos si han caducado (las Abdala) o están listas para su aplicación (las Sputnik y las Patria). Se desconoce también si son las adecuadas para las nuevas variantes (aunque así lo diga Alcocer, que se sepa su dicho no ha sido avalado ni por la OMS ni por la FDA).

Ni en Dinamarca se trata tan mal a los ciudadanos... Sí, en México el gobierno se ha ensañado con la población. Ha decidido invertir en elefantes blancos antes que en su gente. Privilegia al Tren maya y a Dos Bocas (y a otras locuras también).

Deseo ver cómo los miembros de la 4t y todos sus corifeos se vacunan con la Sputnik, la Abdala o la Patria (y no se vale usen viales vacíos o cargados de algún líquido inocuo). Que si van a insistir en administrar estas vacunas por razones políticas e ideológicas, que se las pongan ellos.

No es muy lejano el recuerdo del desastre que fue el Covid en nuestra nación. Las comparaciones resultan odiosas, más cuando en las mismas México ocupa los peores lugares por cuanto a la contención de la pandemia (número de muertos producto del virus, personal de salud muerto por covid, menores de edad huérfanos)…

La población no debe ser conejillo de indias, no podemos ni debemos seguir perdiendo a nuestra gente. Son demasiados los que son asesinados por el crimen organizado (casi 166,000 en lo que va del sexenio y cerca de 50 mil desaparecidos) como para que también tengamos más muertes cortesía de incompetentes que despachan en la Secretaría de Salud y que en el colmo del cinismo se hacen llamar médicos.

Su decisión de administrar las mencionadas vacunas los dibuja de cuerpo entero: criminales de bata blanca, que poco o nada les importa la población mexicana. Cuidan de su puesto y de la dichosa “transformación”. Da miedo escucharles; yo digo: esas vacunas, que se las pongan ellos.