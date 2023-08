En el foro regional del sábado pasado en Monterrey, Xóchitl Gálvez que aún sigue en competencia con Beatriz Paredes se aventó un comentario “queda bien” con los asistentes. Es la creencia de muchos de mis paisanos norteños que en el sur de México no se trabaja: la creencia viene de tiempos de antes de la revolución industrial pues el sur de México tiene la bendición de tener una tierra muy fértil donde es fácil obtener todo lo que da el campo. Las áridas tierras del norte de México hacían difícil el crecimiento en el norte.

Se puede decir que los primeros pobladores del norte de México sí trabajaban mucho más que los del sur por cuestiones naturales. No tanto como para llamar a los del sur “flojos” pero si se requería mucho más esfuerzo y había más carencias que en otras zonas de la República.

Llega la modernización de las industrias del país y con esto, el progreso a estas zonas que en esos tiempos parecían remotas. Los del sur se quedaron atrás del desarrollo que tenía el norte porque al parecer eso le convenía a los líderes de esa zona. Pero nunca fueron culturalmente flojos solo con costumbres un poco diferentes a las que se tienen en el norte, por las mismas condiciones de las tierras donde habitan.

Dijo Xóchitl para caerle bien a los regios:

“Pero tengo que partir diciendo qué hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura”. Xóchitl Gálvez

Se puede entender que les dijo a los regios, que ellos sí entendían lo que era trabajo y no los del sureste, donde no tienen la misma “ cultura ” imagino que laboral pues de eso estaban hablando.

No entiendo porque una maquila se quisiera poner en San Cristóbal de las Casas. Chiapas está en una zona logísticamente complicada y no tiene las mejores comunicaciones del país. Si los de las maquilas hicieron el estudio, seguramente algo encontraron ahí. ¿Qué fue lo qué pasó con esta decisión? Pues se alejó un poco a la gente de la zona de la modernización y el desarrollo que les puede dar una maquila. Las fábricas les dan a la población un desarrollo bastante interesante y la oportunidad de aprender cosas nuevas.

Dice que los del gobierno de Fox se decidieron por proyectos de ecoturismo, producción de café orgánico y otros productos. Lo que se puede leer de lo que dijo Gálvez es que en este tipo de proyectos no se tienen que trabajar ocho horas seguidas porque si no sería culturalmente incorrecto. Seguramente en este tipo de labores se trabajan más de ocho horas. Lo propuesto no da el desarrollo que puede dar una fábrica a esta zona y quizá tampoco el nivel de ingresos que hubiera llegado con desarrollos como los de una maquila.

San Cristóbal se quedó igual y sin avanzar por un pensamiento viejo de lo que se supone que piensan en esa zona del país.

Sabemos que inconscientemente cuando se ataca al sureste del país se ataca a AMLO y ese es el modus operandi de Gálvez. Pelear y denostar a López Obrador en lugar de concentrarse en lo que se requiere para que avance el país.

Tendrían que recordar los de la oposición qué hay más gente en el sureste que el noreste mexicano. Aunque Monterrey sea una gran ciudad no hay muchas más cerca.

Seguramente Xóchitl Gálvez se ganó a la audiencia de la gente del foro regional en Monterrey pero perdió mucha gente en el sureste.