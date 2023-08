Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, celebró que Santiago Creel declinara a favor de Xóchitl Gálvez y renunciara a la contienda del Frente Amplio por México para la presidencia en las elecciones 2024.

Este 21 de agosto Santiago Creel, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Va por México (PAN-PRI-PRD), declinó a favor de Xóchitl Gálvez luego de que las preferencias se colocaran entre la panista y la priísta Beatriz Paredes.

Cabe recordar que Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel fueron los 3 finalistas del proceso interno del Frente Amplio por México para definir al candidato presidencial de la oposición.

Ex gobernadores del PAN pidieron a Santiago Creel declinar a favor de Xóchitl Gálvez, revela carta

Esto luego de que Va por México estableciera el método para elegir a su candidato; a través de recabación de firmas, encuestas y foros.

Mientras que el INE también definió los lineamientos para regular los procesos internos del Frente Amplio por México y de Morena de manera que no se incumpliera ninguna regla.

Por medio de sus redes sociales, Marko Cortés celebró la decisión de Santiago Creel para declinar a favor de Xóchitl Gálvez.

Al respecto, el dirigente del PAN dijo que su postura demuestra su estatura política y amor que le tiene a México, por lo que reconoció que ponga al país por encima de sus aspiraciones personales.

Sobre ello, Marko Cortés dijo que Xóchitl Gálvez es la candidata que la gente quiere y la que le preocupa a Morena, ya que saben que a ella no la podrán callar ni someter y que tiene posibilidades de ganar la presidencia.

“Xóchitl Gálvez les preocupa porque saben que no la van a poder callar, saben que con ella sí les vamos a ganar la presidencia de la República; es por eso que la atacan, por eso la difaman, porque saben que con ella no van a poder negociar una derrota. Saben que a ella no la van a poder amenazar ni someter”.

Marko Cortés