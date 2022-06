Morena empezó siendo un partido político con un nombre bastante interesante (Movimiento de Regeneración Nacional) y sus siglas terminaban arrojando la palabra Morena. Todo un éxito de marketing porque la palabra y el significado de la palabra Morena, nos representa e identifica. Así es nuestra raza, el color de piel de nuestros ancestros; nuestros orígenes . Si a eso le agregamos lo de “Movimiento de Regeneración” pues suena a un cambio de fondo, a un renacer, suena lindo ¿verdad?

Actualmente tiene las gubernaturas en su poder en:

Baja California Sur

Baja California

Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Nayarit

Michoacán

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Por supuesto, la CDMX, con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que va que vuela para ser presidenta para el 2024.

Por eso también se entiende que el presidente se la viva viajando justamente a estos sitios: en donde él ganó. Es raro verle en donde no ganó. Le pesa mucho el desaire. Así lo siente él, lo siente “personal”

Su bastión, como podemos notar, es bastante grande. Abogan por la no intervención, por la libertad y derechos de la comunidad LGTB y por la legalización de la droga.

Esto fue lo que averigüé y pues francamente en este último punto me quedé helada (en otros puntos también pero eso los analizaré en otra columna).

A ver mi pregunta es: ¿Legalizar la mariguana ha sido un tema central para el presidente que se dice querer primero estar muerto antes que ser conservador? Pues yo creo que no.

Y digo no, porque el presidente acaba de prohibir en su gustada sección de “prohibido prohibir” el uso de cigarros eléctricos o de tabaco en la plaza del Zócalo y otros puntos de la CDMX. Y queramos aceptarlo o no el cigarro es completamente adictivo y mucho más el electrónico por lo que se ha ido descubriendo. Crea dependencia inmediata para el que lo fuma. ¿Entonces en qué quedamos? La mariguana es una droga también, es adictiva también. ¿Esa sí o esa no? Y entonces el “prohibido prohibir” ¿ya no vale?

Por otro lado, vienen elecciones este domingo para Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Estos cuatro estados ya con victoria de Morena cantada según encuestas y Durango y Aguascalientes al parecer ya dominados por el PAN.

Mi análisis es ¿qué hemos visto que haya hecho bien Morena como partido, liderado por Mario Delgado? Absolutamente nada.

La gente le tiene empatía a Andrés Manuel López Obrador, pero él ha dicho y ha sostenido que le es mejor que su imagen sea separada de Morena. Sin embargo, la gente con la que conecta Obrador es gente que vota por Morena. Va junto con pegado.

No se puede entender ni visualizar a Morena sin AMLO y no se puede entender ni visualizar a López Obrador sin Morena. Es la única manera que puedo entender porqué este por ganar 4 de 6 estados en estas futuras elecciones.

Y porque, además, el éxito de Morena radica en que ha sabido mantenerse a través de las dádivas. Manejar las necesidades económicas de las personas para fines políticos y electorales no es nuevo, pero Morena lo ha sabido hacer muy a su estilo, con una forma de envolver a la gente más ignorante como para que hasta crea que fueron creados bancos para ellos, como si los que menos tienen fueran de otra especie o raza. Banco del “Bienestar” para los pobres Escuelas del “Bienestar” para los pobres, Becas del “Bienestar” para los pobres.

El presidente adora la palabra bienestar, porque ese es el estado en el que millones de familias quisieran estar y sentirse, vivir con Bienestar. Es la promesa que se cumple pero a medias y la gente piensa “de esto a nada, me quedo con esto”.

Tampoco digo que el PAN haga magia y sea lo que el país necesite o los estados que lo elegirán. Tristemente creo que todos al final ven por sus propios intereses y que son muy pocos los que pueden dar fe de que recibieron lo que se les prometió.

Ahí tienen en este momento de la mañana de este Jueves 2 de Junio, cientos de transportistas aglutinándose en la CDMX para hacer una marcha porque no han habido aumentos, no como Claudia Sheinbaum, morenista también, se los había prometido a cambio de votos .

Y muy seguramente todos ellos votaron por Morena, pues nada, que ahora se sienten con el poder de exigir lo prometido.

Yo no creo que ya Morena vaya a ser ese partido que iba a dominar toda la República Mexicana. Pero no es que tampoco me alegre muchísimo, porque ¿quién en verdad querrá hacerle un bien a la patria sin pensar primero en sus intereses? Esa es la gran pregunta, que no de ahora, que ya es ancestral pero que surge de nuevo en vísperas de unas nuevas elecciones.

Estados tan bellos como lo son todos en los que habrá comicios, solo merecen tener gente buena que mantenga esa belleza natural y que no se aproveche de su gente. De verdad que lo deseo.

¿En qué momento se volvió negocio hacer política? Y qué pasaría si de pronto nos diéramos cuenta de que no necesitamos a políticos que nos gobiernen sino a sociedades unidas?

Por eso es que a veces se empeñan en dividirnos, en clasificarnos como que somos unos contra otros , para crear diferencias y distancias.

Un país dividido es más fácil de dirigir. De manipular, de sabotearlo.

En fin. Hasta aquí dejo mi análisis. Veremos quién gana estas elecciones.

Es cuanto.