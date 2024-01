PROMETEO

En breve se presentarán por parte del ejecutivo diversas propuestas, mismas que anuncia para el 5 de febrero de 2024. Como ha sido su costumbre se anuncian primero, en especial el tema de pensiones al 100%, la elección por voto popular de jueces y magistrados y la desaparición de organismos autónomos . Ante ello hay diversas voces, las que apoyan todo tipo de propaganda en favor de esta administración y los que están en contra de toda propuesta que anuncia el ejecutivo.

Es de destacar que al igual que en un negocio, más que planificar un presupuesto, lo importante es el plan de gastos. Así nuestros gobiernos planifican presupuestos a modo de sus intereses y no de identificar el plan de gastos a realizar, y saber si hay posibilidades de lograrlo con fuentes propias o si se debe requerir deuda, al igual que llevar acabo o no activos improductivos.

El presidente López Obrador dice que su equipo realiza corridas financieras para el tema de pensiones y que no cunda el pánico, que el recurso lo pondrá el gobierno. Pequeño detalle, el gobierno no genera recursos, los genera el contribuyente, en especial el cautivo, en este caso individuos y destacan las micro, pequeñas y medianas empresas. La informalidad y evasión no ponen esos recursos, pero reciben los beneficios. Por lo tanto, antes de hacer propuestas en sus conferencias mañaneras, debió generar previamente las corridas financieras, para analizar su viabilidad y fuentes de ingreso directas e indirectas a efecto de tener un plan sólido y no solo una buena intención, mas electorera que realista.

El tema de jueces y magistrados por voto popular es otra forma de exhibir sus diferencias con la SCJN, sobre todo por las fricciones generadas con los diversos decretazos, el tema de fideicomisos y la Ley de la Industria Eléctrica. No hay duda que el poder judicial, tanto en el ámbito federal como en el fuero común, no goza de empatía., la soberbia y prepotencia judicial, caracteriza dicho sistema, aunado a ello la corrupción y la ineptitud procesal. Sin embargo, pese a existir leyes orgánicas en los tribunales, en tanto los presidentes de los tribunales sean también los mismos responsables de los Consejos de la Judicatura, la impunidad y falta de claridad en sentencias y sobre todo en la ejecución de sentencias seguirá siendo una grave falla, que pone a México en los últimos lugares en el continente en eficiencia y credibilidad judicial.

Se puede actualizar, por citar, al nuevo Código de Procedimientos Civiles, pero si los términos procesales solo aplican a las partes (actor/demandado) y no a los jueces y secretarios del juzgado, estos acuerdan y resuelven fuera de termino y con excusas de excesivas cargas de trabajo, sin sanción o suspensión alguna, de esta manera se pierde la credibilidad en recurrir a la autoridad judicial en cualquier rama del derecho en México. Los códigos civiles, penales, de procedimientos y de comercio, son claros, sin embargo son interpretados por cada juez a su manera, distorsionando y generando criterios contradictorios en temas idénticos. Sé si aplicaran códigos y leyes de manera clara y expedita, no seria necesaria una reforma judicial, solo con aplicar la ley con personal preparado y actualizado en cada materia en que se especializan.

Para desarrollar negocios y crecimiento económico en el país, el negocio financiero equilibrado., no concentrado en unos cuantos intermediarios de gran tamaño, abrir el crédito productivo y generar un ciclo positivo de riqueza regional, pero se necesita certeza jurídica y no teoría procesal y argumentos excesivos de derechos humanos y demás argumentaciones de forma en las sentencias, que en ocasiones requieren traductor jurídico para que el ciudadano común las comprenda. En la SCJN, están ministros que provienen de administraciones anteriores y ahora ya se mostró el musculo enviando a una persona incondicional a los intereses de esta administración, que refuerce a las otras dos ministras incondicionales y meter presión y grilla interna. Pero la sociedad en su conjunto, realmente no ve una mejoría o intención de crear confianza en la justicia mexicana por los contrastes de los poderes en México.

El otro asunto son los organismos autónomos, la COFECE, el INAI son ahora el objeto de critica y se pretende su desaparición, porque cuestan mucho, preguntan mucho y hacen cuestionamientos incomodos al poder. Así que, si bien no representan mas del 1.5% del gasto público total, todos los organismos autónomos, no son del agrado del ejecutivo, a menos que estén en manos de incondicionales a su movimiento político y de pensamiento.

No hay duda que hay personas que han cometido graves errores por los que han sido exhibidos, pero ¿son las instituciones o son las personas quienes han fallado? Los órganos autónomos están incluidos en el T-MEC, que además se revisa en el año 2026, y su desaparición implica modificar la constitución, pues esta les otorga validez institucional.

De los que tiene en la mira están el INAI, IFETEL, CNH, CRE y COFECE, pues han cuestionado gastos excesivos mínimo 2 a 1 en esta administración, en especial del Tren Maya, Dos Bocas, la concentración económica de Pemex y CFE, y ahora también la Megafarmacia que se definió en el segundo semestre del año pasado sin presupuesto alguno. Pueden ser buenas intenciones, pero lo que cuenta es el gasto y su resultado, nada de que no es con fines de lucro, nada es gratis.

Se argumenta que en los organismos autónomos se colocó a personas afines al neoliberalismo, pero entonces nuevamente son las instituciones o son las personas. En breve veremos que propone el próximo cinco de febrero, como dicen los clásicos el que avisa no engaña, así que, si hay instituciones valiosas, hay que blindarlas y si hay fallas, aplicar la ley de responsabilidades en los responsables.

La realidad es que estamos ya por iniciar el debate de ideas y deseo con el mejor ánimo que se vean propuestas no electoreras y simplonas como ya se anuncian en los spots de l@s suspirantes., sino de debate de altura, con relación a la inversión privada, sus reglas y respeto al Estado de derecho, el tema de una reforma fiscal progresiva cuando menos, definición en energías limpias y la participación del sector privado., infraestructura publico privada, el tema laboral, disminución a la informalidad y la evasión, con esquemas que hagan atractiva su integración, y no seguir cargando la mano a los cautivos. Vamos a ver si hay cambio en el dialogo y hay disposición en las propuestas o bien se sigue radicalizando el tema con los diferentes actores de la vida pública y productiva.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx