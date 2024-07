Les he de confesar, como ya lo he aceptado en otras ocasiones, que soy fan de La Casa de los Famosos. Como psicóloga que soy me parece muy interesante como se desenvuelve la personalidad de los participantes bajo el encierro y la convivencia, sin ni siquiera tener noción de la hora.

Claro, hay intelectuales, o los que se creen serlo, que nos tachan a los que nos gusta ver este reality como ignorantes e incultos. Me da risa porque sé que cientos de ellos al final de cuentas están enterados de lo que pasa en La Casa de los Famosos o sutilmente lanzan la pregunta de “¿quién salió hoy?”.

Revisando las tendencias de lo que se habla y se conversa en X descubro que básicamente está plagado de todo lo que tenga que ver con el reality. Los nombres de los nominados aparecen ahí, como el tema del que más se ha hablado.

Yo diría que los que a escondidas ven este reality se liberen y dejen de hacerse los inteligentes tan solo por no verlo. Yo lo veo y me considero una mujer muy inteligente. También soy culta.

Mi familia me ha pedido que no ande contando que soy fan de La Casa de los Famosos como si fuera yo una criminal... Pues no, no me avergüenza decirlo y platicarlo.

Y es que hasta en mi cuenta de TikTok he ido a opinar acerca de ella, y curioso, también ahí genera bastante interés lo que platico.

Por eso les digo, siéntanse cobijados y acompañados aquellos que sí ven La Casa de los Famosos pero les aterra aceptarlo.

Ahora vamos a lo importante: ¿Por qué salió Paola Durante?

Tristemente la chica es famosa por haber estado involucrada en el asesinato de Paco Stanley. Sin embargo, en el tiempo en que duró en la casa insistió que ella no había sido culpable y que el sistema corrupto de este país la había tenido presa un año y medio.

Es una chica que se desenvolvió con bastante madurez e inteligencia emocional. Atenta y educada siempre con los demás. Una buena competidora.

¿Por qué la gente la sacó?

Porque, tristemente, se hicieron famosos ella y Mario Bezares por el asesinato de Paco Stanley, pero más allá de eso no tendrán más contenido que dar.

Sospecho que el siguiente en salir será Mario Bezares, pues lleva una semana y media platicando de su captura y encierro en prisión y ya se le acaban los temas que aportar.

La mayoría de los hombres se han comportado muy mal con una chica tiktokera que se llama Brigitte la cual también estuvo nominada... ¿Cuál es el motivo? Quizá tiene que ver que Brigitte no les hace mucho caso y esa chica está muy bonita.

Y también salvaron a Shanik Berman porque realmente es graciosa y en su papel de entrevistadora ha querido sacarle literalmente “la sopa” a todos los concursantes. Pero también se le está acabando este recurso y será interesante qué tendrá que hacer y cómo comportarse para no ser nominada.

Así las cosas fue una injusticia que Paola saliera pero ciertamente no logró enganchar ni conectar con los que sí votan.

Entonces les suplico amigos, no se me pongan groseros ni me avienten hate. No soy ignorante por ver este tipo de realitys, tampoco me hace ser menos culta y la verdad es que la gente merece ver también cosas que le entretengan. Hacérmela de Shakespeare es muy aburrido. Yo soy así …

Como siempre lo veremos dentro de la casa, las amistades dejarán de ser porque los cuatro millones de pesos son la presa que quieren obtener y muchos pasarán por encima de otros con tal de ganarlo, otros no. Esos son los que siempre ganan.

Da risa que, por ejemplo, uno de los participantes, Adrián Marcelo, en una entrevista que le hicieron dijo que solo los muertos de hambre entraban a ese tipo de realitys. Y hoy está el adentro.

Así las cosas. Cada quien sus gustos y necesidades

Así que ya lo saben, conmigo encontrarán refugio si es que son adictos al reality show.

Es cuanto.