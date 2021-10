¿Por esto votaron? La familia imperial

La familia imperial. Una característica de la 4T es el nepotismo . De hecho, esta administración es comparable con la del más destacado presidente nepotista que ha tenido México, José López Portillo , quien nombró a su hijo como subsecretario y lo apodó como el “orgullo de su nepotismo” y a su hermana en Gobernación para manejar temas de cultura, por encima de grandes personajes como don Jesús Reyes Heroles.

En la 4T primos, hermanos, hijos, cónyuges y hasta compadres se reparten en las posiciones más relevantes de la administración .

Los hermanos de AMLO

En un video difundido en agosto de 2020, Pío López Obrador, hermano del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue exhibido recibiendo dinero en efectivo para la campaña del entonces candidato, un monto cercano a 2 millones de pesos entregados por David León, consultor del gobierno de Chiapas que más tarde llegó a ser nombrado, director federal de Protección Civil y luego responsable de la distribuidora estatal de medicamentos, aunque, luego del videoescándalo, ya no alcanzó a ocupar el cargo.

Recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la investigación en contra de Pío debería de continuar por delitos electorales .

En julio de este año, en un nuevo video difundido por Carlos Loret de Mola, Martín, otro hermano de AMLO, fue expuesto moviéndose para obtener recursos de quién sabe dónde para la campaña presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En las imágenes se le ve recibir 150 mil pesos , de manos, otra vez, de David León, supuestamente para las actividades de Morena.

Según reveló, el mismo Loret de Mola, otro de los hermanos de López Obrador, José Ramiro, se benefició de la banca de desarrollo rural del gobierno , esta vez mediante un crédito por un millón 771 mil pesos otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Bienestar para la familia (de AMLO)

La prima de AMLO , Felipa Obrador, dueña de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos . De acuerdo con el portal de Latinus, la empresa de Felipa Obrador obtuvo contratos para realizar análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos en procesos que ocurren en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

En tanto, por parte del exgobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, a través de Armando Padilla Herrera, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco (CEAS), le fueron asignados contratos por 4 millones de pesos .

La familia imperial también tiene su representación en el Congreso de la Unión con la prima del compañero presidente, Manuela del Carmen Obrador, quien fue reelecta por el Distrito uno con Cabecera en Palenque, Chiapas. Para lograr ser postulada dentro de las candidaturas reservadas a indígenas, simuló ser indígena .

Leticia del Carmen Beltrán Hernández, hermana de la primera esposa de AMLO, es propietaria del inmueble que ocupa la CNDH en Villahermosa, Tabasco.

La cuñada del presidente , Concepción Falcón Montejo fue involucrada en un presunto desfalco por 223 millones de pesos al municipio de Macuspana, Tabasco.

Otra de las cuñadas de AMLO, Carol Jessica Moreno Torres, pareja de Arturo López Obrador, desempeñó el cargo de Oficial Mayor en la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, en la administración del gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, donde fue denunciada por la desviación de más de 80 millones de pesos .

Los hijos

Antes de 2018, los tres hijos mayores de AMLO prácticamente no figuraban , sin embargo, a tres años del gobierno de su papá, se han convertido en empresarios.

José Ramón López Beltrán , hijo mayor de AMLO, fue entrevistado en 2018 por Carmen Aristegui, quien le preguntó acerca del papel que tendría en este gobierno, la respuesta fue: “No, no, no… Yo no voy a trabajar en el gobierno… Los seis años que va a estar él, yo voy a dedicarme a otra cosa… Todavía no sé”.

Poco tiempo después, se supo que José Ramón se casó con Carolyn Adams, cabildera del sector energético para Cava Energy y antes para British Petroleum y que con ella se fue a vivir a Houston , Texas en uno de los vecindarios más lujosos de esa ciudad, que viaja en jet privado y que vacaciona en destinos turísticos de los más caros del mundo, como Aspen, Colorado.

Junto con sus hermanos Andrés y Gonzalo pusieron una fábrica de chocolates sin que se conozca de dónde obtuvieron financiamiento, ni sus alcances y ventas .

Andy López Beltrán, el “político” de los hermanos, se mantiene trabajando en las estructuras de Morena y del Gobierno federal. Ha trascendido que a partir del gobierno de su padre, construye una superestructura de funcionarios jóvenes, donde se encuentran el director del Infonavit, el secretario Técnico del Gabinete, coordinador de la Ayudantía de Presidencia y el administrador General de Grandes Contribuyentes en el SAT, entre otros más.

Gonzalo, el menor de los hermanos, se fue a trabajar a las Grandes Ligas del Beisbol, con los Gigantes de San Francisco.

¿Para esto votaron? ¿Para tener una “familia imperial” que vive en un Palacio y se da “vida de Reyes”?

Manuel Díaz en Twitter: @diaz_manuel