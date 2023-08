Punto por punto:

1. El Seguro Popular lo inventó en el sexenio de Vicente Fox un grillo del sector salud, Julio Frenk.

2. El primer director del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, amigo de Fox, muy pronto fue inhabilitado por corrupto.

3. En 2017, un año antes de que finalizara el gobierno de Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, aceptó la existencia de un terrible fraude en Veracruz y se comprometió a investigarlo: la administración a niños con cáncer de agua destilada en vez de verdaderos medicamentos de quimioterapia.

4. Enseguida cuento una situación personal muy lamentable, pero afortunadamente superada.

Mi hija, enferma durante 20 años de espondilitis anquilosante , sufrió el pasado sexenio un efecto secundario relacionado con las medicinas biológicas que han sido la base de su tratamiento: se contagió de tuberculosis y estuvo realmente muy mal.

Conocíamos la situación: era la segunda vez que la TB la atacaba. Sabíamos los nombres de los medicamentos, pero también de las dificultades para encontrarlos.

En su primera aparición en el cuerpo de mi hija la tuberculosis no se manifestó tan fuertemente, así que ella se recuperó más o menos rápidamente, a pesar de que el abasto de medicinas era irregular, muy irregular.

Desde que se contagió, al finalizar el sexenio de Fox, nos dieron la noticia buena y la noticia mala. La buena, que no era necesario ir a la farmacia y pagar por las medicinas: en México, por razones de política epidemiológica, son gratuitas. La mala, tales medicinas escaseaban, y mucho.

La segunda vez que llegó la tuberculosis todo fue mucho más difícil, ya que se convirtió en multidrogorresistente, esto es, que no podían con la enfermedad al menos dos de las medicinas de primera línea.

A veces los medicamentos para la tuberculosis sí podían conseguirse en Monterrey, donde vivía mi hija, pero a veces no había. Me di a la tarea de buscarlos en todo el país, y descubrí que, por el centralismo, solo en la Ciudad de México era posible encontrarlos con la periodicidad exigida por el tratamiento.

Un funcionario de primer nivel en el sector salud me sugirió que lo mejor era traer a mi hija a residir en la capital, donde las medicinas sí podían conseguirse —aunque con dificultades—, y así lo hice. Esa persona me comentó también, muy preocupada, que en el resto de la nación la situación era crítica; mencionó como ejemplo a Tamaulipas, entidad que en muchos años no había recibido una sola dosis para tratar la enfermedad.

5. El Seguro Popular desde su origen fue una cueva de ladrones. Como se dijo antes, lo diseñó el grillo de la medicina llamado Julio Frenk y su primer director fue Juan Antonio Fernández Ortiz, cercano a Fox.

6. El señor Fernández Ortiz tuvo que ser inhabilitado porque hizo trampa al comprar las credenciales que identificaban a los afiliados. Se trató de contratos por cientos de millones de pesos.

7. En 2017, el periodista Ricardo Raphael publicó un artículo en El Universal en el que consideraba al Seguro Popular “uno de los mayores fraudes que la política haya entregado a los mexicanos”. Dio algunos ejemplos de prácticas corruptas:

En Veracruz , el gobernador priista Javier Duarte “dilapidó los recursos que la federación le entregó para construir y equipar hospitales o para comprar medicinas”.

Pero Veracruz no era la excepción, sino la norma: "El gobierno del Estado de México —encabezado por el priísta Eruviel Ávila— tampoco ha logrado explicar qué hizo, durante el año 2016, con más de 900 millones de pesos del Seguro Popular".

"A esta cantidad han de sumarse 8 mil millones de pesos que a la fecha andan perdidos en Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Tabasco".

Tales datos no los investigó el periodista citado, sino Gabriel O'Shea, director del Seguro Popular en el gobierno de Peña Nieto, quien había denunciado que esa institución fue en los gobiernos panistas solo una aseguradora que no tenía cobertura universal porque carecía de hospitales, de médicos y de infraestructura.

O'Shea denunció la corrupción en el Seguro Popular ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública "para que se proceda contra los responsables".

y la Secretaría de la Función Pública “para que se proceda contra los responsables”. “Pronto tendremos que reconocer que el Seguro Popular fue uno de los mayores fraudes que la política haya entregado a los mexicanos. Trece años después de su creación no hay manera de reivindicarlo. En casi todos los indicadores muestra ineficacia, insuficiencia, asimetrías y problemas graves de operación”.

“Los hospitales que reciben recursos de ese instrumento financiero son probablemente los peores de todo el sistema de salud”.

“Una de cada tres recetas médicas no pueden ser surtidas por insuficiencia de inventarios. Algo similar ocurre con las camas, los médicos o las enfermeras. Faltan profesionales, infraestructura y equipo para cubrir la demanda de los 54 millones de afiliados”.

“A los afiliados del Seguro Popular más les vale no sufrir un infarto después de los sesenta años porque en tal caso esta instancia les dará la espalda”.

“El Seguro Popular tampoco protege de accidentes cardiovasculares, no ofrece diálisis a quienes padecen insuficiencia renal, es indiferente con respecto a los pacientes que tienen esclerosis múltiple y también con respecto a los enfermos con cáncer de pulmón”.

“A 13 años de haberse creado, el Seguro Popular está en crisis. Urge mirar de frente lo que ahí está ocurriendo. Es miserable que –en vez de salvar vidas— nuestros impuestos se dediquen a enriquecer corruptos y crecer las desigualdades”.

8. Tal era el diagnóstico en 2017: el Seguro Popular no había servido para salvar vidas: solo había sido un negocio para enriquecer corruptos.

9. Un año antes, en La Jornada, el señor Gustavo Leal F. había presentado pruebas de corrupción e ineficacia en el Seguro Popular:

“La realidad del Seguro Popular es lastimosa. En Sonora la bancarrota es patente: millonarios adeudos con proveedores y cuantiosos créditos suspendidos impactan sobre clínicas, hospitales y centros que operan sin certificación, prestando servicios comprometidos, con desabasto y consultas diferidas hasta un año”.

En Tabasco la misma cosa.

la misma cosa. “Los peñistas reconocieron que con el Seguro Popular sus antecesores (funcionarios de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderon) ‘afiliaron’ más que lo que hicieron por la ‘infraestructura’…”.

Peña reformó el Seguro Popular, pero este no mejoró nada.

10. Ahora mismo está en marcha una campaña contra el sector salud de AMLO encabezada por el tal Julio Frenk, creador del corrupto e ineficaz Seguro Popular.

11. A Frenk lo apoyan en su ofensiva contra la la 4T al menos dos columnistas, Carlos Marín y Joaquín López Dóriga, de Milenio.

12. Marín ha reseñado un artículo publicado en la revista Lancet, en el que Frenk es el autor senior y su esposa, Felicia Marie Knaul, la primera autora. O sea, politiquería familiar.

13 . Por cierto, el pasado mes de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en su mañanera que la esposa de Julio Frenk vendía medicinas al Seguro Popular. No sé si AMLO se refería a Felicia Knaul, que podría no ser la primera cónyuge del exfuncionario del gobierno de Fox, o a otra compañera de él. La comentocracia identificó a doña Felicia como la proveedora. Lo que sea, ahí está otro dato de corrupción.

14. Lancet podrá ser una publicación muy seria y someterá las colaboraciones que le llegan a revisión de pares, pero sin duda es una publicación cuyos editores pueden ser engañados.

15. No tengo duda de que Frenk, más grillo que médico, engañó a Lancet al cuestionar a la 4T por haber desaparecido al Seguro Popular. El engaño consistió en no explicar en el artículo que tal institución no salvaba vidas —porque no tenía instrumentos ni personal para ello—, pero sí enriquecía a políticos.

16. ¿A qué se debe la nueva ofensiva de Frenk contra la 4T?

Me parece que busca apoyar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México de uno de sus aliados, quien como él fue secretario de Salud de un gobierno panista, Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano.

La candidatura capitalina es la posición que Dante Delgado pedirá para sumar a su partido a la alianza PRI, PAN, PRD.

pedirá para sumar a su partido a la alianza PRI, PAN, PRD. En las negociaciones con la alianza opositora, Dante utilizará el argumento de que un posible candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la CDMX es Hugo López-Gatell, cuestionado pero popular subsecretario de Salud en el gobierno de AMLO. Es decir, dirán que la mejor manera de enfrentar a un especialista en salud pública es con otro de signo ideológico contrario.

17. Lo más lamentable es que el Tecnológico de Monterrey se haya prestado a darle vuelo a la politiquería de Frenk difundida en Lancet.