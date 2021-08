Yo no insulto, indulto

IRREVERENTE

Les platico: el resultado de una investigación de este su irreverente servidor. Arre!

Mi Bigdata develó una lista de la gente que se anda acomodando en las listas de Samuel García y de Luis Donaldo Colosio con miras a ser los mandones de los gobiernos entrantes aquí en estas bárbaras tierras del norte.

EIT, TÓMENLO COMO INDULTO, NO INSULTO

Quise obtener las reacciones de quienes van a ser nombrados en este artículo, pero a través de interpósitas personas me hicieron saber que los estoy insultando por aparecer en mis listas. Les contesté que lo tomen por favor como un indulto, porque si siguen adelante en sus afanes, van a joderse y van a joder a la dupla más joven gobernador/alcalde que entrará en funciones en todo México a partir del próximo 1 de octubre.

LOS HOMBRES DE SAMUEL

Miguel Ángel Flores Serna y su suegro Aldo Fasci quieren ser los mandones en la administración de Samuel.

El primero presume ser quien manejará los dineros de Samuel porque ya lo hizo en su campaña. ALDO El segundo fue aplacado por su jefe hace un par de semanas por pasarse de lanza en sus afanes protagónicos ante medios. Lo mismo hacía Aldo en el 2008 ante las medias de algunas damas prominentes a quienes solía frecuentar en cierto local atrás del Museo de Historia Mexicana, de Monterrey.

Aldo y su secretario particular Juan José Muñoz Duarte quieren ser los que partan el queso en el área estatal de seguridad , a pesar de los cuestionamientos que pesan en su contra por la manoseada compra del tristemente célebre Bronco Dron, a la empresa de su amigo Mauricio Ramos Pons.

Aldo, el que en 2009 compró sin licitación chalecos antibalas por más de $30 millones, con la autorización de Ramiro Montalvo, bando este era secretario administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en NL.Aldo, quien junto a su Secretario Muñoz Duarte metieron con calzador al gobierno de NL el contrato que firmó con la empresa panameña Nunvav Inc., del israelí-colombiano Nathan Wancier, socio del detenido en EEUU, Genaro García Luna.

Aldo, el que siendo titular de la seguridad en el gobierno del Bronco, prestó servicios desde febrero 2020 a Samuel , en materia de inteligencia sobre sus adversarios políticos. Aldo, el que en 2015, apenas fue nombrado presidente del PRI en Monterrey, renunció a ese partido para meterse al Verde, luego se volvió “independiente” con el Bronco y ahora se cuela al Movimiento Ciudadano.

ALDO, QUE JUGÓ PARA LOS DOS BANDOS

Por una parte, aprovechando la relación de su hija Yinel con la esposa del gobernador electo, Mariana Rodriguez, y por el otro, pactando inmunidad a cambio de operar para Adrián de la Garza, a través de su consuegro Enrique Castillo Ibarra, padre de Diego Castillo Richer, esposo de Leny Fasci Benavides.LE TIRAN DESDE ADENTROEn junio pasado, circuló el mensaje de un presunto miembro de Fuerza Civil, en NL, que denuncian abusos de parte del secretario de Seguridad Aldo.Ante la probable ratificación de Fasci al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de NL en el gobierno de Samuel, el denunciante asevera, en Twitter, que al funcionario no le importa la seguridad “Hemos pasado abusos, nos hemos quedado sin bonos que vienen de la Federación, se los quedan los jefes de alto rango.

No hay armas para compañeros…”, se lee en el mensaje de la cuenta @FoxCharly_30NL.Entre las quejas menciona que el Comisario Jorge Garza “nunca está” pues viaja frecuentemente a EU, donde vive con su familia.A decir del denunciante, la ratificación de Fasci al frente de la SSP se daría sólo porque su hija es “comadre” de Samuel García : “Pensé que las cosas cambiarían para un mejor Fuerza Civil como antes, donde se nos apoyaba y no se nos desacreditaba…”El presunto miembro de Fuerza Civil, quien afirma que no dice su nombre pues “son capaces hasta de desaparecerme”, culmina pidiendo que en el puesto sea elegido alguien que “vea cómo apoyar al policía y no perjudicarlo y dejarlo a la deriva sin equipo para defenderse”.Aldo, el que en su tiempo como Procurador se destacó por reportar casos inconclusos, como los homicidios de los Alcaldes de Dr. González y Santiago, el del Director del C5, el granadazo en la plaza principal de Guadalupe, y un largo etcétera.

ALEJANDRO GARZA Y GARZA

Mintió al afirmar que los dos jóvenes muertos frente al Tec de Monterrey eran sicarios, aún sabiendo que se trataba de estudiantes del ITESM.Alejandro Garza y Garza es un perfil desgastado, obsoleto, estrechamente ligado a la vieja política a la que tanto criticó el gobernador electo.El actual Secretario de Seguridad Pública y Vialidad en Monterrey, Eduardo Sánchez, fue subordinado del ex procurador, por lo que de llegar, Alejandro serviría de tapadera de las viejas prácticas, asi como también estaría perpetuando el control de la seguridad para Adrián de la Garza, pues todos ellos son ramas del mismo árbol medinista.

Al final de cuentas, las nuevas generaciones de políticos son manipuladas por la vieja política, asi que no vengan con esos cuentos del Nuevo Nuevo León, o que Otro México renace en Monterrey, porque ya sabemos que a la hora de la hora, estos jóvenes políticos solo se exhiben como lo que son: títeres de la vieja política. Recordemos que en mayo pasado publiqué un artículo donde mostré las libretas de un grupo de los “Zetas”, donde aparecían con sueldos asignados por los narcos, los ex procuradores Luis Carlos Treviño Berchelmann, Alejandro Garza, Adrián de la Garza, Aldo y otros mandos de la seguridad estatal.Los comandantes de la 4a Zona Militar entregaron esas libretas a los que eran entonces procuradores, Treviño Berchelman, en el gobierno de Nati González Parás, y Alejandro Garza, en el de Rodrigo Medina, y nada hicieron por entender la denuncia de los militares.

Tres de esas gráficas fueron mostradas por Samuel en el debate de El Norte al que acudió solo.

Sí en ese evento le dio valor a esos documentos, ¿por qué ahora Samuel y Luis Donaldo toleran que Fasci y Alejandro quieran seguir mangoneando a la seguridad en NL y en Monterrey? Alejandro Garza busca quedarse en el próximo ayuntamiento de Monterrey como titular de seguridad, pese a todo este desmadre en qué ha estado involucrado.

MÁS DE ALDO

Para terminar con este reporte de mi BigData, Gerardo Morán Vidaurri y Juan Francisco de Jesús Vidaurri Esquivel quieren ser insertados por Aldo en los nuevos equipos de seguridad de NL y Monterrey, a pesar de que el primero tiene antecedentes penales y el segundo estuvo involucrado en la DGI en escándalos de extorsiones y fue vinculado a cárteles de la droga.

Para datos de referencia, aquí está la ligas de mi anterior artículo al respecto.

“Fiscales y nada, son dos nadas”

Con todo esto, en vez de sentirse INSULTADOS estos personajes por aparecer con semejante historial en mi investigación, deberían sentirse INDULTADOS, pues tienen la oportunidad de salir del ruedo de la plaza de NL y también de la de Monterrey, con vida, y no arrastrados, “muertos políticamente”, por los cabestros de la opinión pública.