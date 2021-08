Filtran ministeriales de NL, video de asesinato en San Pedro. 1ª Parte

IRREVERENTE

Les platico: fui el primero en difundir el video del asesinato del empleado de una casa en la sampetrina colonia de Fuentes Del Valle.

Pero ese no es el tema de este artículo.

Sí lo es -en cambio- que quienes me filtraron ese video , que hoy es instrumento de prueba contra el escolta que vació su arma contra un compañero suyo en la casa donde ambos trabajaban, son elementos del área de criminalística y agentes ministeriales que trabajan en la Fiscalía General de Justicia en el Estado, cuyo titular es Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez , quien ocupa ese puesto desde 2018 y a lo mejor, solo a lo mejor, ahí va a seguir hasta el 2024.

No le hace que dicho organismo sea “autónomo” del gobernador. Samuel García puede incidir en esa área, si es que le interesa la información que pongo a su disposición en seguida. ¡Arre!

A nombre de varios, el mismo informante que me hizo llegar el mentado video dijo que la corrupción al interior de la Fiscalía es tal, que materiales de prueba como ese los utilizan para sacarles dinero a quienes de una u otra forma se ven involucrados en hechos como el recientemente ocurrido en el otrora municipio modelo de México, San Pedro Garza García.

Por ejemplo, los primeros en llegar a la escena del crimen son -por simple cercanía- los policías municipales.

Ellos acordonan el área y luego ceden el paso a la policía estatal o a la Fuerza Civil de Aldo Fasci y a los agentes ministeriales que reportan a la Fiscalía de Gustavo Adolfo.

En este paso intervienen también los de criminalística, quienes levantan las evidencias, como balas, casquillos, entrevistan a testigos, recaban huellas y MUY IMPORTANTE, TOMAN LAS GRABACIONES DE LAS CÁMARAS DE VIDEO.

Entonces, son los de criminalística quienes se apropian de los videos captados por las cámaras de seguridad, privadas y públicas.

En esto intervienen también los ministeriales y todos dependen de Gustavo Adolfo.

Se las piden -las evidencias- a los dueños de las casas, de los establecimientos comerciales o de otra índole, y en teoría deben ponerlas DE INMEDIATO a disposición de los responsables de integrar las carpetas de investigación, o sea, los jueces de control.

Los reglamentos internos dicen que tales videos y otras pruebas deben depositarse DE INMEDIATO en la Fiscalía para ser expeditos en las diligencias del caso.

Y en su proceso de investigación, los de criminalística y los agentes ministeriales están obligados por ley a reportar también DE INMEDIATO, los indicios recabados para que la carpeta de investigación sea integrada debida, oportuna y correctamente, cosa que pocas veces sucede, por lo que muchos delincuentes apresados incluso con las manos en la masa, recuperan su libertad por expedientes mal documentados.

Pero, pero, pero…

Resulta que según mi informante, en realidad pasan horas y días entre la captura de evidencias o sospechosos y la puesta a disposición de los mismos antes los jueces de control.

Es más, a veces “desaparecen” las pruebas, como sucedió con los videos de las cámaras de seguridad en el consultorio, el edificio y el estacionamiento donde fue secuestrado Hernán Belden el viernes 7 de febrero de 2012 a las 11:47 horas.

Ese homicidio está insoluto desde hace 9 años y medio, para desgracia de los familiares de Hernán, que siguen clamando justicia por el asesinato de quien fuera prominente integrante del PAN-NL e incluso a nivel nacional.

Sugiero que lean el artículo de referencia para que se den cuenta de quiénes podrían estar involucrados en ese caso.

MODUS OPERANDI

Con lo “acuciosos y competentes” que son los ministeriales de NL y sus contrapartes policiacas, ¿a poco no es raro que el guarura asesino de Fuentes Del Valle siga sin ser detenido?

Mi fuente dice que ese tiempo que transcurre entre el hecho, la recabación de indicios y la detención o puesta en manos de los jueces de control, de las pruebas -como el video al que hago referencia aquí- es el que se aprovecha para sacarles lana a los involucrados de una u otra forma.

otros ejemplos:

Por investigar un secuestro, los agentes cobran a los familiares un porcentaje de la suma pedida por los secuestradores, liberen o no a la víctima.

Por localizar autos robados, la tarifa es un % del valor comercial del vehículo de que se trate.

Por investigar y a veces apresar a un sospechoso de haber cometido un robo de los llamados comunes o de los también nombrados patrimoniales -a empresas- la cuota es un porcentaje del monto del dinero “sustraído”, con un bono extra si es recuperado.

Háganme el refrabrón cavor, los cabrones cobran hasta un bono por resultados. ¡Qué poca madre!

De las tarifas más altas está la que aplican por la “desaparición” de pruebas, como los videos que captaron a los secuestradores y asesinos de Hernán Belden.

Y cuando los agentes que recogen estos “documentos” -así les llaman a los videos- no reciben a tiempo su respectiva “comisión”, pues se enojan (con justa razón, diría yo, jeje) y es ahí donde se dan las filtraciones... como el caso del video del cual les di la primicia hace unos días y que fue replicado por un montón de medios y también por particulares.

Esa comisión la cobran a los involucrados en los casos, o a los mismos jefes de la Ministerial y de las áreas de criminalística.

INTERMEDIO. No se vayan, lean por favor la 2a parte aquí abajito, con título y toda la cosa. ¡Arre!

2ª Parte:

Fuente de la Fiscalía me pasa más datos del homicidio de Fuentes Del Valle. 2ª Parte

Colar sopa es una forma de inconformarse contra la corrupción de la FGJNL.Esta es la 2ª parte de mi artículo de ayer donde les platiqué del trafique que se traen en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al mando de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

Por más que le insistí a mi informador no me quiso decir los apellidos del presunto asesino, pues sus camaradas le dijeron que se vale ser marrano, pero no trompudo.

Solo su nombre le saqué: Francisco. Bueno, también su edad: 60 años. Y ya encarrerado, me dijo que se trata de un ex militar a quien la familia empleadora le guarda buenos afectos.Los dueños de la casa se fueron de vacaciones a Cancún.

Allá siguen. No se quieren regresar hasta que el escándalo se calme o a lo mejor, hasta que se esclarezcan los hechos o que sean requeridos por los sabuesos de la Fiscalía de Gustavo Adolfo.

Ernesto Reyes y su esposa Rosy Martínez, por ahí de los 50 años los dos, son gente muy espiritual. De misa diaria.

Vecinos modelo, según reportaron a los investigadores los ocupantes de otras casas que viven en la cuadra de Monte Aventino y Palatino, en la Fuentes del Valle, de San Pedro Garza García.

Tienen cinco hijos y les dejaron encargada la propiedad al escolta del señor, a su chofer Mario, de 38 años -que también era mozo y lavaba los vehículos de la familia- y a otra persona habilitado como mil usos.El personal del interior de la casa para labores domésticas y de cocina también se fue de vacaciones, a sus casas, no creo que a Cancún.El día de los hechos, otros medios publicaron que Mario el chofer quería entrar a la casa y el escolta no lo dejaba entrar.Mi informante de la Fiscalía les corrigió la plana a mis colegas: el asesinado ya estaba dentro de la cochera.El problema fue porque al parecer el ex militar Francisco llegó tarde a su jale.Mario lo reconvino.El escolta se le puso bravo y le dijo que quién fregados se creía para llamarle la atención, que él no era su jefe.El chofer le replicó que tan pronto regresaran los patrones les daría el reporte y que se atuviera a las consecuencias.El escolta le hizo una seña despectiva con sus brazos, le dio la espalda y se dirigió hacia la banqueta de la casa, dando por terminado el incidente.Pero el chofer se envalentonó, tiró al suelo su mochila y se le fue encima diciéndole una que otra palabra altisonante.El guardia se le cuadró y le espetó: “a ver, repíteme lo que me acabas de decir”.Mario se le enfrentó y cuando el guardia restregó su pie derecho contra el piso, como lo hacen los toros antes de embestir, el chofer se le abalanzó profiriendo una segunda ronda de insultos más subidos de tono y esgrimiendo los puños.

Alcanzó a asestarle un par de golpes y cuando el escolta se llevó la mano a la cintura en busca del arma, Mario se retrajo, en vez de tratar de desarmarlo.

Francisco cortó cartucho, le disparó el primer balazo a la cara y ya caído Mario, le vació la carga de su pistola, totalmente fuera de sí.

Confundido, el guardia se dirigió a la puerta de la cochera y se encontró con el otro empleado de la casa, quien marcó desde su celular al 911.

Francisco se acercó al cuerpo de Mario y al percatarse de que lo había matado, abordó su vehículo compacto de color blanco y se alejó del lugar a velocidad moderada.

La Fiscalía tiene en su poder la dirección donde vive el escolta, las de sus familiares más cercanos y amigos dentro y fuera de la ciudad, todos sus generales, incluso la copia del INE.

Ya investigaron el tipo de arma que usó; verificaron que existe el debido porte y también saben que Ernesto lo contrató como su guardaespaldas, después de haber sufrido un secuestro dentro de los límites del otrora municipio más seguro de México: San Pedro Garza García, hoy alcaldeado por Miguel Treviño.

El asunto es ¿por qué no ha sido detenido?

Francisco no tiene antecedentes penales y por conducto de algunos vecinos, sé que Rosy y Emilio están orando por el fallecido, por el agresor y por sus familiares.

Hay muchas cosas en las que la oración ayuda. Es más, sé que el matrimonio realiza un retiro espiritual cada año para todo el personal de la empresa de Emilio, y son más de tres mil.

ORFANDAD LEGAL

Pero hay otras cosas en que por más rodilla que se hinque u oración que se haga, si las autoridades no hacen su jale, quedan en la orfandad legal los deudos del fallecido, y se falla en el cumplimiento del debido proceso al presunto responsable.