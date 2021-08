Esto sucede en el INSS debido a la tómbola

IRREVERENTE

Les platico: el presidente López Obrador prometió que los servicios médicos públicos de México alcanzarían el nivel de los de Dinamarca para finales del 2020.

Desde su anuncio en el púlpito del Palacio Nacional, con el debido e irreverente respeto comencé a llamarle coloquialmente INSS, Instituto “Nórdico” del Seguro Social. Me gustó que numerosos colegas y usuarios de las redes me siguieron, aunque tuve que advertirles a los correctores de muchos de los medios que me publican, que adrede le cambié el nombre, para que no me lo fueran a corregir.

Y sucedió que desde que el ex reportero Zoé Robledo se hizo del control de dicho instituto, las cosas empeoraron, para desgracia de millones de mexicanos. Primero, la babosada que se le ocurrió al rifar en una tómbola los nombramientos de jefes o directores de las delegaciones, a las que ahora pomposamente se les llama -coja aire por favor- Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada de los Estados. Puso como requisito que los afortunados ganadores de la tómbola fueran todos médicos graduados, siendo que ni el mismo Zoé ni sus cortesanos lo son. O sea, aplicó el refrán ese que dice: ”HÁGASE JUSTICIA EN LOS BUEYES DE MI COMPADRE”.

De esa manera, el remedio salió peor que la enfermedad, porque la mayoría de los virreyes que fueron canalizados a los estados, no resultaron oriundos de las plazas donde ahora sientan sus posaderas.O sea, son ignorantes de las realidades específicas de las entidades en que gobiernan y debido a eso, como buenos ciegos, se valen de los lazarillos locales que ya tienen años en el INSS, para que los guíen en medio de las tinieblas.

LEÓN BARTLETT ALVAREZ Y SUS ABANICOS

Luego vino el burdo intento de León, el hijo de Manuel Bartlett, de venderle al INSS, abanicos de esos de aspas con tres velocidades, como si fueran los requeridos para auxiliar a las víctimas de COVID. A través de su empresa Cyber Robotics Solutions, recibió un contrato por $ 31 millones.Además de chafas, el vástago del director de la CFUE trató de venderlos a precio de oro, pero al descubrirse el intento de robo, Claudia Díaz Pérez, la delegada del INSS en el Estado de Hidalgo -donde se planeaba el garlito- fue destituida después de que defendió la compra.Con ella se fueron otros tres de sus colaboradores que estaban en el área de Compras.Nomás que a ninguno de los cuatro les fincaron cargos y terminaron siendo jubilados con pensiones de magnates. A Claudia la sustituyó Fernando López, designado directamente por Zoé, y con ello se desataron las críticas de sus colegas porque Fernando no compró boleto para la rifa o tómbola y a pesar de eso se ganó la jefatura de la Delegación del INSS en Hidalgo.

AL CASO, DIJO LA OLLA

A reserva de platicarles en artículos posteriores otras “perlas” del desmadre que se cargan dentro del INSS tanto en NL como en otras entidades, voy a narrarles uno de los muchos casos que me han confiado las “victimahabientes” -que no derechohabientes- del instituto en NL. ¡Arre!Un joven afiliado al Seguro trató de gestionar los beneficios a que tiene derecho su madre.

La señora llamó a la delegación estatal y de ahí la remitieron a la clínica que le correspondía, todo lo hacía por teléfono, para no arriesgarse en estos tiempos de pandemia, y al marcar a dicha clínica la transfirieron a una extensión.Ahí pidió que le dijeran qué papeles debía llevar para el trámite.Una voz de mujer le respondió que tenía que presentarse físicamente para que le entregaran en mano la hoja respectiva.

ÉCHENSE ESTE DIÁLOGO

La señora replicó: “estamos en pandemia, y eso no es un secreto de seguridad nacional, por favor dígame los requisitos para ahorrarme tiempo y no salir”.La empleada del INSS insistió: “pues tiene que venir por la hoja de requisitos”.O sea, ¿la señora tenía que darse una vuelta para recoger esa hoja y luego otra vez para entregarlos?Así se lo preguntó a la recepcionista y ésta le respondió: “Pues sí”.”Olvídalo, los busco por internet”, volvió a la carga la señora.”No son los mismos datos”, dijo socarronamente la recepcionista.”Esto está mal, ¿pásame a la dirección para que me expliquen a quién se le ocurre semejante barbaridad”, dijo la señora.Y del otro lado de la línea escuchó:”No la puedo pasar, no me sé el número de extensión””No me extraña, tampoco sabes hacer bien tu trabajo, lo raro sería que supieras algo”, reclamó la señora.”Tengo gente, bye”, y le colgó la recepcionista.

La señora volvió a llamar y pidió la comunicaran a la dirección:

“¿me das el nombre de director o directora”? ”No estoy autorizada”, le respondieron.

”Ok, no me des el nombre, pásame con el director”, insistió la señora. ”No puedo, no está”, le contestaron.

SEÑORA: “¿A qué hora está?”

TELEFONISTA: “No sé si regrese”.

SEÑORA: “Mañana ¿a qué hora localizo al director”?

RECEPCIONISTA: “Puede hablar a las 8, pero no estoy segura si vendrá”.

SEÑORA: “¿Me estás diciendo que el director ahora no está trabajando, y quizá mañana tampoco vaya a trabajar”?

RECEPCIONISTA: “Sí”.

SEÑORA: “¿Cuál es tu nombre”?

RECEPCIONISTA: Cuelga la llamada.

Entonces, la señora fue a buscar a quién es el responsable de este personal tan deficiente, y recordó que hace varios años había hecho el mismo trámite por teléfono, sin problema. Pues...no estaba actualizada la página y de chiripa me encontré un nombre: Karla López, la cual fue elegida ¡por tómbola! por Zoé Robledo...”, me dijo la señora.

Acerca de su designación, un boletín del INSS dice:”En un ejercicio inédito en la historia reciente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó a la doctora Karla Guadalupe López López el nombramiento como Titular del Organo de Operación Administrativa Desconcentrada de Nuevo León (antes Delegación NL del IMSS).

”Sí, fue seleccionada mediante “INSACULACIÓN”, para evitar dedazos...