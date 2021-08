Lanzas sin filo, ¡fuera de Monterrey… y también de NL!

IRREVERENTE

Les platico: al final de mi artículo les diré la razón de este título, inspirado en un hecho ocurrido hace 2,000 años en el imperio romano. Empiezo diciéndoles que Luis Donaldo Colosio Riojas anunciará hoy lo que les adelanté el pasado sábado: Rafael Serna Sánchez va a la Tesorería Municipal , un cuchillo bien filoso en lo técnico, político y en el tema de la honradez.Le sigue otro puesto clave que va -si no hay chisqueo de última hora- para Alejandro Garza, próximo Secretario de Seguridad Pública, a quien desde aquí le mando mi pésame por el fallecimiento de su hermana mayor, Laura María.

Luego viene la Secretaría del Ayuntamiento, donde el gallo más fuerte y es sin lugar a dudas, Javier Treviño , pero hoy que platiqué con él me confirmó lo que me dijo -y publiqué- hace cuatro meses: no se integrará al gabinete de Luis Donaldo porque seguirá como director de operación del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE que preside otro regio, Carlos Salazar Lomelín.

Javier fue asesor de Luis Donaldo, estuvo muy cerca de él y sería una muy buena carta para ese puesto, pero…

La segunda opción para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento es Agustín Basave, el diputado federal plurinominal electo por el MC, pero que todavía a éstas horas sigue deshojando la margarita entre irse a jalar al Congreso de la Unión, o seguir aquí pegado a Luis Donaldo, cuando ocupe su lugar como el 327º alcalde de Monterrey.

Junto con Samuel García , Basave formó el triunvirato emecista que llevó al poder al partido de Dante Delgado en éstas bárbaras tierras del norte.

Cercano a LDCR lo es más que incluso el gobernador electo y si los intereses de Monterrey pesan sobre los del líder nacional del MC, se encargará de ser el segundo de a bordo en la siguiente administración municipal.

El tercero en discordia para ese puesto es Edgar Oláiz, quien entró como alcalde interino en el 2005, cuando Ricardo Canavati Tafich se incapacitó por enfermedad.

Sé que al interior del círculo más cercano de Luis Donaldo sigue habiendo dudas sobre la procedencia de Edgar y será secretario del Ayuntamiento de Monterrey solo y siempre y cuando Basave se vaya a ocupar el curul que ya tiene como diputado federal por NL… y también por el MC.

AGUAS EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Luis Donaldo y su nuevo titular deben desbaratar las corruptelas que existen en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Como comisario de Seguridad Pública funge un tal Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz, que en el 2009 fue Jefe de la Unidad Antisecuestros del gobierno de NL y que apareció en las nóminas de los “Z”, según publiqué en mayo pasado, en DETONA.

Otro tip para esa importantísima área: darle el mando de Tránsito a alguien con la misma jerarquía organizacional que tendrá el Secretario de Seguridad Pública, sería un desacierto logístico.

El nuevo titular de Seguridad Pública debe tener como subordinado y a su mando al responsable de Tránsito, porque de lo contrario podría seguirse dando la encarnizada lucha de poder que exite entre los titulares de dichas dependencias.

HISTORIA DE LOS “LANZAS SIN FILO”

Aquí está mi referencia prometida al inicio de este artículo:

Hace dos mil años, el emperador Cómodo sufrió una severa crisis de aceptación por parte del pueblo romano.

Para congraciarse con sus gobernados, se le ocurrió vestirse de gladiador y pelear a muerte con otros en el Coliseo Romano.

Lo entrenó para tal fin un esclavo llamado Narcisus, que era considerado invencible.

Al primer contrincante con que se enfrentó Cómodo se lo despachó de certera estocada en el pecho.

Lo mismo hizo con el segundo, con el tercero y con todos los que le pusieron en frente.

Hasta que un gladiador considerado como hermano por Narcisus, sucumbió ante Cómodo.

El esclavo que había entrenado al emperador se apersonó en los calabozos bajo el Coliseo y al revisar la espada con la que había muerto su casi hermano, descubrió que no tenía filo.

Lo mismo hizo con las de los otros, y estaban igual.

Se las ingenió para encontrarse a solas con Cómodo; le reprochó su deshonor al engañar al pueblo de esa manera a costa de la vida de otros y con la misma espada sin filo de su hermano, mató al emperador, con el consabido sufrimiento de morir lentamente ante un arma así.

Adrián de la Garza…

…puso en puestos clave del Ayuntamiento de Monterrey a puras “lanzas sin filo”, como el actual Secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Cavazos Balderas; la Tesorera, Nora Lorena Valdez y otros por el estilo.

El plan del hoy desaparecido ex alcalde por dos trienios de Monterrey, no era matar a sus “lanzas sin filo”.

SI NO HAY MAIZ, NO HAY… NEGOCIO…

…Era que le sirvieran de parapeto para llenarse de dinero los bolsillos a costa del erario, mediante contratos a modo para sus prestanombres, como los negocios de un tal Maiz, de rancio abolengo, de quien me ocuparé más adelante.