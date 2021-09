“Tengan para que aprendan”

IRREVERENTE

Les platico: señor presidente, aunque no me considero dentro de la categoría de tecnócratas a los que usted dedicó su lapidaria frase, me doy por aludido: tengo y aprendo .

¿Qué aprendo?

1.-Que por primera vez en la historia -para sumarme a sus seis categorizaciones de “histórico ”- un presidente utiliza la tribuna de un informe para lanzar su siguiente campaña, ahora por la presidencia, en las elecciones de 2024.

2.-Aprendo que su brújula apunta por lo pronto a la consulta de revocación de mandato de marzo 2022, pues solo así se explica la vehemencia con que prácticamente pidió el voto de los mexicanos sujetos de las dádivas electoreras de los programas del bienestar.

3.-Que la propaganda de la 4T supera en recursos emotivos a la misma de Goebbels y que por el bien de todos en México, espero que no tengan al final, los mismos resultados de la del estratega alemán.

4.-Que se necesita mucho valor, coraje y enjundia para pronosticar un 6% de crecimiento de la economía mexicana al final de este pandémico año 2022.

5.-Que es heroico ponerse los guantes y esgrimir números para agarrarse a moquetazos contra organismos nacionales y extranjeros que noquean con datos duros todos los rubros de su informe: economía, salud, educación, seguridad.

6.-Aprendo que el Palacio Nacional y su casa en Tlalpan deben de estar conectados a fuentes de luz intergalácticas , como para no haberse dado cuenta de los monstruosos apagones que ha habido durante su mandato -por cortesía de Bartlett y la CFUE- para salir decir que solo ha habido uno solo.. y leve.

7.-Que es una ilusión decirle a los mexicanos que la gasolina, el diesel y el combustóleo no han aumentado, pero en “términos reales”, ¿okay?, siendo que el 1 de diciembre de 2018 que usted tomó protesta como presidente costaba la verde, $12 el litro y hoy anda arriba de los $20.

8.-Aprendo a ver qué bolsillo de sus pobres mexicanos entienden lo que significa eso de “términos reales”.

9.-Que la separación de poderes se la tragan nomás los miopes, pues los demás supimos del intento presidencial por agenciarse a su peculio al mismito presidente de la SCJN y también atestiguamos de la toma del poder en persona de Olga Sánchez Cordero , en el Senado, para bajarle los …. humos a Ricardo Monreal .

10.-Aprendo que los verdaderos héroes que han evitado el desplome de la economía nacional no son esos “iluminados” suyos que tiene en la Secretaría de Economía -comenzando por la iletrada en Letras Inglesas, Tatiana Clouthier - sino los millones de paisanos que inundaron a México en lo que va del año, con casi $50,000 millones de dólares en remesas.

11.-Que es un atrevimiento falaz atribuirle a un logro de su gobierno que el índice de la Bolsa Mexicana de Valores registra alzas históricas, porque en la evolución de los indicadores bursátiles, lo único que cuenta es el desempeño de las empresas que ahí cotizan.

12.-Aprendo que es una vileza hacerle creer a la gente que es un logro de la 4T no recurrir deuda , siendo que debido precisamente a esa falta de recursos, millones de pequeños y medianos empresarios han tenido que cerrar sus negocios porque no hay un solo programa del gobierno que los apoye durante la pandemia.

13.-Aprendo que al presidente se le olvida que sus casi tres años de gobierno están desaprovechando el buen historial crediticio de México, que le permitiría contratar deuda a intereses bajísimos e incluso de tasa cero

14.-Aprendo que no cuenta con votos suficientes para hacer la reforma constitucional que anunció y que por consecuencia tendrá que cabildear con otros partidos.

15.-Aprendo que sigue pegándole a los Estados Unidos , al dejarlo para el final en su lista de agradecimientos a los países que han regalado vacunas, mencionando a Cuba, Rusia, China, Argentina, India y al último -casi a regañadientes- justamente al principal socio comercial de México y al que más dosis nos ha donado.

16.-Aprendo el grave daño que le hace a la nación, otorgándole a las mafias sindicales magisteriales la basificación de 400,000 profesores que no son sujetos ya a pruebas de habilidades, debido a que la 4T enterró la reforma educativa que nos costó a los contribuyentes más de $1,000 millones de pesos.

17.-Aprendo que es una mentira afirmar que en su gobierno se protege a los periodistas y lo digo por conocimiento propio.

18.-Aprendo que su carga emotiva al final del informe, nos hace ver que algo pasa con su salud , cuando dice que se iría hoy tranquilo por haber cumplido -según el- 98 de las 100 promesas que hizo en campaña y que respecto a su entrega de la banda presidencial en 2024, falta ver lo que dicen la naturaleza y la ciencia.