Encuesta: la gente opina del informe de AMLO… y asesoría a Olga y Monreal

Ayer en la tarde me llamaron del noticiero de Pepe Cárdenas en Radio Fórmula. Este periodista deseaba preguntarme mi opinión acerca del tercer informe de AMLO .

Esperé dos o tres minutos atento al teléfono antes de entrar al aire —o de estar en el aire , que según la RAE significa “difundiéndose por una cadena de radio o televisión”—. Me vi obligado, por esa razón, a escuchar a la persona que Pepe entrevistó antes que a mí: Diego Fernández de Cevallos .

Si no hubiese estado haciendo fila para entrar al programa de Pepe Cárdenas , había apagado el radio. Es lo que hago cuando, en los noticieros, entrevistan al pedante Diego.

Me cae tan mal ese tipo. Se las da de culto jurista preocupado por el bien común, pero Fernández de Cevallos , en realidad, como político es un mamón ; como intelectual, cae en la categoría del farsante , y es el más tramposo de los abogados.

Obviamente Diego criticó al aire —o en el aire— el i nforme de Andrés Manuel .

Cuando Pepe Cárdenas me dio la palabra lamenté que, a esa hora de la tarde, los analistas de MetricsMX no hubieran terminado la encuesta sobre el mensaje presidencial que SDPnoticias les encargó. Me habría gustado comentarla en Radio Fórmula.

Tal encuesta finalmente concluyó horas después de la entrevista y se publicó ayer alrededor de las diez de la noche; sus resultados son contundentes:

Encuesta Tercer Informe de AMLO (SDPnoticias.com)

Es decir, el i nforme del presidente López Obrador fue escuchado por bastante gente; la mayoría de quienes lo hicieron aprueban el mensaje... y, en efecto, aprueban también el trabajo de Andrés Manuel.

Frente a tales datos duros no importa lo que digamos quienes nos expresamos en medios de comunicación.

Olga y Monreal

He leído una nota en Reforma:

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero , “informó que la pregunta en materia de revocación de mandato será reformulada” para que no corra el riesgo de ser impugnada en tribunales.

, “informó que la pregunta en materia de revocación de mandato será reformulada” para que no corra el riesgo de ser impugnada en tribunales. Tal pregunta “la enfrentó públicamente —a doña Olga— con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal ”.

”. Para la ministra en retiro y exsecretaria de Gobernación l a pregunta es “la columna vertebral de la ley sobre revocación de mandato ”.

es “la columna vertebral de la ley sobre ”. “Monreal, por su parte, anunció que negociaba con la oposición una redacción que evitara que la ley fuera judicializada”.

La senadora Sánchez Cordero ha pedido una pregunta “sencilla y entendible para la gente”.

Ideas de preguntas para que doña Olga y Monreal dejen de pelearse

Preguntas interesantes sobran, aquí algunas para que se motiven la señora senadora Sánchez Cordero y el señor senador Monreal:

¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos?

¿Qué entra duro y sale suave y blando?

¿Por qué Goofy — Tribilín para las viejas generaciones— es capaz de caminar sobre sus dos pies y Pluto va a cuatro patas? ¿No son perros ambos?

— para las viejas generaciones— es capaz de caminar sobre sus dos pies y va a cuatro patas? ¿No son perros ambos? ¿Por qué los Picapiedra festejaban la Navidad si vivían antes de Cristo ?

festejaban la Navidad si vivían antes de ? ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato?

¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son gatos menos dos, todos son perros menos dos y todos son tortugas menos dos?

¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente ?

? ¿Por qué Tarzán tiene melena pero no le ha crecido ni un poquito de barba en todos sus años perdido en la jungla?

tiene melena pero no le ha crecido ni un poquito de barba en todos sus años perdido en la jungla? ¿Por qué “separado” se escribe todo junto y “todo junto” se escribe separado?

¿A dónde se va la luz cuando se va?

¿Cuánto miden las altas horas de la noche ?

? ¿ Saco es a asco lo que 7683 es a…?

es a lo que 7683 es a…? ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes?

¿Puede casarse un hombre con la hermana de su viuda?

¿Qué pasó en Londres ayer de 4 a 5 de la tarde?

¿Fue primero el huevo o la gallina?

¿Por qué las galletas se ponen blandas y el pan se pone duro?

¿Por qué la película se llama Misión Imposible si Tom Cruise siempre completa su misión?

si siempre completa su misión? ¿Qué es aquello que tiene pico y no come?

¿Por qué cuando hablamos por teléfono sentimos la necesidad de ponernos a andar de un lado a otro?

sentimos la necesidad de ponernos a andar de un lado a otro? Si el caballo de Vicente es más oscuro que el de Javier, pero más rápido y más viejo que el de Rosa, que es más lento que el de Carolina, que es más joven que el de Vicente y más viejo que el de Javier, el cual es más claro que el de Carolina, aunque el de Rosa es más lento y oscuro que el de Pedro... ¿Cuál es el más viejo, cuál es el más lento y cuál es el más claro?

¿Por qué en el lenguaje radiofónico televisivo se dice al aire o en el aire ?

se dice o en ? ¿Quién querría sufrir del tiempo el implacable azote, del fuerte la injusticia, del soberbio el áspero desdén, las amarguras del amor despreciado, las demoras de la ley, del empleado la insolencia, la hostilidad que los mezquinos juran al mérito pacífico, pudiendo de tanto mal librarse él mismo, alzando una punta de acero?

¿Quién querría seguir cargando en la cansada vida su fardo abrumador ?

