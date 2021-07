¿A clases, llueva, truene o relampaguee?

IRREVERENTE

Les platico: alegar con idiotas no es una buena forma de empezar la semana.

Públicamente sostengo: inteligencia es lo que se usa cuando no se sabe qué hacer, y cuando ésta escasea en el gobierno, ya valimos madre. Los que están detrás de la idea de que los estudiantes vuelvan a las aulas , provocaron un incendio y hoy quieren que les aplaudamos porque le soplan para apagarlo.

Por otro lado, quienes predican desde sus púlpitos de deshilachado y roídos chals, mal llamados chats, que el dilema es vacunación o creer en un Dios que vendrá corriendo a ayudarnos, son causantes de que la especie humana merezca su extinción masiva.

LOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS DE DIOS Y LA VIRGENCITA

Hey, buenos hombres, encomendarles a Dios y a la Virgencita nuestros problemas entraña ciertos problemas logísticos, dicho sea con todo respeto. A quienes creen que rezar es el camino, irreverentemente les recuerdo que la diferencia entre Dios y un médico es que el segundo fue a la universidad. Y todo esto sucede mientras López-Gatell sostiene que el COVID no se contagia por contacto sexual, a menos de que se haga con besos y abrazos de por medio.

Este episodio se llama “López-Gatell descubre los inflables”

Todo esto -y lo que sigue- se los digo a quienes rebotan de p3nd3jos y me reclaman que los juzgue de esa manera…porque rebotan más. Se me hace jocoque el queso de las enchiladas ante semejantes niveles de su sufrimiento. Es patético eso de darle al pueblo cucharadas de ilusión, que no se come, pero sí alimenta.

MIENTRAS TANTO EN NL...

La muerte en NL de tres referentes de las artes plásticas -dos de los cuales a causa del méndigo bicho- es una advertencia para los populistas que buscan la reanudación de clases presenciales en agosto. También lo es para quienes quieren consultar a los padres de familia sobre si abren o siguen cerradas las escuelas. Samuel García haría bien en NO emular a AMLO en eso de andar de preguntón haciendo consultas, porque igual que el presidente, a él lo eligieron para que tome decisiones.

Si sigue con esas tácticas populistas, va a perder popularidad, y conste que se lo estoy advirtiendo.

AHORA BIEN:

Quienes quieren que se reanuden las clases en las aulas , forman parte de dos grupos:

√ 1.- Los padres de familia que están hasta la madre de tener a los chavos en sus casas o…

√ 2.- Los dueños de negocios como los centros de espectáculos, las llamadas Arenas, mayormente. Buscan revertir la señal del aislamiento pese a que todos los indicadores muestran el recrudecimiento de la pandemia. En lo único que coincide la OMS con el gobierno mexicano respecto al tema, es en el hecho de que estamos pintados de color naranja en el semáforo sanitario e incluso Sinaloa es rojo .El relajamiento de las medidas precautorias es la causa principal de esto.

AMLO PONE EL MAL EJEMPLO

Al aparecer públicamente sin mascarilla, AMLO pone el mal ejemplo. Antes, en sus presentaciones, era el único en hacer eso. Sus compañeros de estrado se enmascaraban. Pero en su reciente aparición en Veracruz, todos se la quitaron. Malo el cuento.

Acabo de ver un afiche de Morena propagandeando con el perfil de AMLO incrustado en una manzana: “el cambio verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes”.

Y abajo, en inglés un subfijo por cortesía del ingenio mexicano: “Think different”, y luego otra vez en castellano: “abre el espacio para el entendimiento”.

¡No mamen! ¿Cómo pueden difundir semejante p3nd3jada , copiándole el logo a Apple?

En fin, eso y más nos merecemos por agachones y dejados.