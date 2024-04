Spoiler: Voy a escribir de Peso Pluma. Si lo odian, no les cae bien, les ofende o les desagrada su música, entonces por favor absténganse de hacer corajes y no me lean.

Ahora sí. Voy a escribir de Peso Pluma. Su nombre Hassan Emilio Kabande Laija.

Cualquiera pensaría al escuchar sus apellidos que él es extranjero, pero es 100 por ciento mexicano. Originario de Zapopan, Jalisco, con apenas 24 años, siendo hijo único.

Haber estudiado en Estados Unidos la secundaria le brindó la capacidad de dominar de manera perfecta el idioma inglés.

Su nombre artístico, hoy mejor conocido como “Doble P”, Peso Pluma se sabe, trata de una de las categorías en el boxeo que agrupa a peleadores de bajo peso.

Su género es el llamado corrido tumbado en el que musicalmente se escucha el bajo sexto, la trompeta y el acordeón. Sus letras son el reflejo de los corridos tradicionales que durante años han hecho un recuento de historias que tienen que ver con el narcotráfico y todo lo que de él emana.

No soy especialista en música para explicarles exactamente por qué Peso Pluma es exitoso, ya que además por primera vez después de muchos años me ha sorprendido un género musical que, les tengo que confesar, me gusta mucho.

A mis 50 años dirán que no estoy para estar oyendo esa clase de música. Incluso mis hijos adolescentes cuando aparecen en mi playlist las canciones de Peso Pluma o de Natanael Cano, este último quien fue el que le dio literalmente forma a esta nueva forma de hacer música, se ríen y se avergüenzan de mí.

Francamente yo no me avergüenzo de mí misma.

Hoy es tendencia Peso Pluma en redes pues tuvo un tremendo éxito en el concierto de Coachella. Él es un joven al que desde que vi y lo escuché supe que llegaría muy lejos.

Se preguntarán qué clase de música oigo yo y particularmente les diría que de toda. Ahí tienen mi playlist en Spotify: Claudia73_, para que gusten constatar.

Una de mis pasiones ha sido y sigue siendo cantar. Me gusta escuchar diferentes voces en diferentes artistas.

La voz de Peso Pluma en particular es una voz distinta pero no es una mala voz. Es decir que se dice que canta mal y no. Es que él ha implementado una nueva forma de cantar.

Pareciendo que no logra entonar, logra perfectos graves y agudos y notas muy largas donde se requiere mucho aire para sostenerlas.

Pero su forma de cantar es accesible para todos. Entonces nadie se siente intimidado al cantar sus canciones, los jóvenes se sienten aceptados por otros jóvenes más.

Parece mentira, pero creo que Peso Pluma tiene mucho de Luis Miguel. Sí, sí, no se me enojen.

De entrada porque Peso Pluma estuvo en uno de los conciertos de Luis Miguel en primera fila. Por supuesto que uno de sus muchos atributos del cantante de corridos tumbados es que tiene presencia escénica, fuerza escénica pero carisma a la vez.

No empiecen con que me gusta el colágeno por favor. Pero me encanta su sonrisa. Es franca, es abierta, es linda.

Me parece que también es un joven que ha sabido llevar muy bien su vida lejos de los escándalos y la mantiene bien privada. Él, como Luis Miguel, ha sostenido que nada debería de importar más que su música. Tanto enigma también lo vuelve un misterio y su popularidad se va desbordando cada vez más.

Tiene también esa humildad que no se le ve a esa generación llamada “Z”. Él abraza a otros talentos y su música está plagada de colaboraciones con otros artistas.

Me fascina la combinación de los instrumentos que usa en el escenario: tololoche, guitarras, requintos, trompas altas, etc., toda esa mezcla de sonidos diferentes estallan en mí. Me gustan mucho, pues. Me disculparán los fanáticos de la ópera y de la música clásica.

Por supuesto no dejo a un lado el contenido de sus letras, que hablan directamente de la cultura del narcotráfico; sus referencias a los cárteles y sus actividades delictivas como el tema “Siempre pendientes”, en el que narra la travesía de Joaquín El Chapo Guzmán.

Sin explicar por qué el día de ayer Peso Pluma en su participación en el Coaca utilizó una imagen del gran actor Morgan Freeman diciendo: “Lo que procede es el desarrollo: algunos de nosotros crecemos en la luz, reflejamos el entorno que nos rodea, la oportunidad que se nos da. Pero otros crecen en la sombra, donde lo que te define es lo que haces”.

Peso Pluma sin decir mucho, nos dice que él y los de su generación han crecido rodeados de este mundo donde el narcotráfico y la violencia son parte del diario acontecer.

Pero no solamente sus letras hablan de estos temas, también hablan del amor, en particular hay una canción que me gusta mucho: “Igual que un ángel” con la colaboración de Kali Uchis. Cuanto tengan tiempo escúchenla.

Peso Pluma debería de ser un ejemplo más allá de sus letras donde rinde admiración a los más potentados narcotraficantes. Un joven que sin tener mucho músculo, un joven desapegado al glamour de los artistas, ha logrado conectar con cientos de ellos, tendiendo lazos directos con otros. Ya quisieran los políticos poder hacer algo así.

Y si a eso le agregamos su dominio al hablar el inglés, la atención que musicalmente le pone a cada canción, a cada acorde, porque también, creo que es un joven que tiene un don para la música y la lee y entiende perfectamente, también ha hecho actos altruistas y humanitarios sin hacer mucho alarde de ello.

Entonces ya no nos quedamos con que es un chavo que canta narcocorridos; hay mucho más en él.

Y para nada debería de sorprendernos porque insisto, los corridos existen desde hace años. Incluso muchos de los cantantes de corridos han sido tristemente abatidos, pienso que él sabe que también está expuesta su vida todo el tiempo pero parece que no le importa, el solo quiere hacer su música.

Pienso que hay algo que podría tronar a Peso Pluma y es que su música ha sido ligada con el alcohol y la droga. Muchas veces lo he visto en diferentes videos que circulan, desmejorado, ojeroso. Si él no sabe desde ya controlar lo que consume e incluso abstenerse de ello, no va a llegar demasiado lejos.

Desgraciadamente hoy en día es mucho más común que los jóvenes estén involucrados en sustancias y alcohol.

Ahí creo que Peso Pluma tiene literalmente el peso para poder brindar otro mensaje a los jóvenes si él quisiera por supuesto.

Pues nada, ya les conté lo que opino de él que para mí es un tremendo artista.

Desperté con que se hablaba por todos lados de Peso Pluma en redes porque fue un rotundo éxito su presentación en el famoso concierto de Coachella representando a la música regional mexicana. La bandera de México ondeó en las enormes pantallas con las que contó y eso gustó mucho.

Gustó porque les guste o no, hoy por hoy no hay otro mexicano que brille de la manera que brilla Peso Pluma.

Perdónenme si les parezco ridícula. Son mis gustos personales.

Tampoco me ataquen con que entonces aplaudo la narcoviolencia. Pero tampoco olviden que tuvimos un presidente que ubicó de lejitos a la madre de uno de los narcotraficantes más poderosos de todos los tiempos y se acercó a saludarla hasta a su camioneta.

Así estos tiempos. Aquí dejó mi columna para su análisis y consideración.

Es cuanto.