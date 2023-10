Una cosa es la rivalidad deportiva entre el América y las Chivas como temas del periodismo deportivo, y otra es matraquear a favor de Angelica Fuentes , ex dirigente del chiverío, que fue señalada por problemas de salud mental , por parte de su misma familia hace unos años.

En medio de las discusiones de la reincorporación de los futbolistas Alexis Vega y el “Chicote” Calderón al primer equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ojo “no los perdonaron, los tuvieron que reintegrar” para evitar que los jugadores acudieran a FIFA como se aseguró en la mesa de la Última Palabra en Fox Sport, la afición del chiverío recuerda el legado de la Señora Fuentes. https://www.instagram.com/reel/CykabzaxbgG/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Me explico, la noche de ayer el periodista Álvaro Morales, de la cadena ESPN; caracterizado por sus comentarios anti chivistas la noche de ayer declaró: “El club no tiene liderazgo, les vale, no hay autoridad, son unos agachones. Eso es lo que son. Si Angélica Fuentes, basado en el caso de la podóloga, fuera la dueña de las Chivas, hubiera tomado una decisión de valor. Pero ella no es la dueña”.

La nación chiva hermana puso en duda esta versión ya que, siendo cuidadosos, para no revictimizar a la expodóloga del equipo; su caso solo fue utilizado como una estrategia mediática por parte de Angelica Fuentes para posicionarse con la agenda de mujeres, quedando eso en los reflectores. La realidad marca que fue Jorge Vergara quien la apoyó.

Otro ejemplo del comportamiento de la señora Fuentes fue el trato que tenía con las mujeres de su staff quienes han señalado despotismo y malos tratos.

Desempeño deportivo

Con respecto al desempeño durante su gestión hubo 13 entrenadores con poca o nula continuidad (Francisco Ramírez, Raúl Arias, José Luis Real, Fernando Quirate, Ignacio Ambriz, John Van´t Schip, Benjamín Galindo, Juan Carlos Ortega, José Luis Real, Ricardo La Volpe, Carlos Bustos, Ramón Morales y José Manuel de la Torre). Muchos ni un semestre completo lograron dirigir y otros pasaron en medio de escándalos .

Además, en su gestión algunos jugadores salieron por la puerta de atrás como Adolfo Bautista y Ramón Morales, quien con el tiempo volvió a la institución a dirigir las básicas. Tampoco se puede olvidar que despidió directivos y nombró presidente a su amigo, Pedro Sáez, quien era un destacado banquero, pero no dio una buena como mandatario de Chivas.

Con respecto a la agenda de género, cabe señalar que el equipo femenil no recibió ningún apoyo por parte de Angelica Fuentes. Caso contrario, y de acuerdo con la futbolista Carolina Jaramillo en mayo de 2021, donde destacó el respaldo que siempre han recibido por parte de Amaury Vergara en el equipo femenil:

“Amaury ha estado siempre con nosotros, nos ha apoyado desde el inicio y es motivante que vaya a los entrenamientos, a los partidos. Motiva en lo personal y la verdad estamos muy contentas de llegar a la final, teníamos bastante sin llegar y creo que Chivas siempre tiene que estar en las finales. Lo planteamos desde la pretemporada, dejamos atrás el torneo pasado, se vio reflejado que hicimos las cosas muy bien en este torneo, pero lo tenemos que hacer valido en los partidos que vienen”. Carolina Jaramillo

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/en-chivas-femenil-reconocen-el-apoyo-de-amaury-vergara/1450054

Problemas financieros

Hay que agregar que desde hace años la señora Fuentes tiene problemas con Lolita alias el SAT “por un adeudo que superaría los mil millones de pesos entre el 2021 y 2022. Recordará que en 2022 el SAT embargó cerca de 50 marcas que la empresaria había declarado en bancarrota. Lo que no se sabe, por ahora, es si la exaccionista de Corporativo Grupo Imperial tiene con qué pagar o si reconoce el adeudo”. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2023/10/05/adm-invierte-33-mdd-en-guadalajara/?outputType=amp

Con base en todo lo anterior, y a pesar de la suma de problemas familiares y deportivos; algunos periodistas se ponen la cachucha de psicólogos y dan de alta problemas de salud mental. La pregunta es si ellos mismos no necesitan aprobar diversos test periodísticos para presentarse a cuadro.