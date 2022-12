Pelé es por excelencia el jugador insignia del deporte conocido como futbol. El 10 brasileño desde que apareció en la copas del mundo por allá de 1958 ha sido parte esencial del deporte y un ejemplo digno de imitar.

Fue Pelé uno de los primeros jugadores que utilizaron como imagen para productos y servicios por lo que representa y su forma de vivir. Muchos conocemos de Pelé aun y cuando no lo vimos jugar. Lo que me viene a la mente sobre Pelé son lo comerciales de Mastercard y su venida a la naciente liga de futbol de los Estados Unidos en un equipo que se llamaba Cosmos y tenia sede en la mítica ciudad de Nueva York.

Lo que siempre me ha sorprendido de Pelé es que durante mucho años parecía no envejecer. No se veía joven pero no se veía viejo. Una imagen que permaneció durante muchas décadas.

La edad nos llega a todos, hoy Pelé ronda los 82 años y los problemas de salud que le aquejaban han ido en aumento. Hace un año le diagnosticaron un tumor de Colón le cual se tiene que tratar. El mundo del futbol se paraliza cuando se sabe que uno de sus grandes exponentes, el verdadero G.O.A.T. como dirían los gringos entra al hospital.

Qatar le hizo un pequeño homenaje proyectando la imagen del astro brasileño en un par de edificios con el mensaje “Get well soon!”, mejórate pronto en español.

Este homenaje fue proyectado porque Pelé fue hospitalizado el miércoles en el hospital Albert Einstein de São Paulo en Brasil para una evaluación de los resultados de una quimioterapia que le realizaron por el tratamiento del tumor de colon.

Según el diario brasileño Folha de São Paulo, el tricampeón del mundo, ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia y estaría recibiendo cuidados paliativos. El diario paulista también dice que esta en cuidados paliativos exclusivos, recibiendo medidas de confort para aliviar el dolor y la falta de aire sin someterse a terapias invasivas.

La hija de Pelé, Kely Nascimiento, comenta que su padre esta en el hospital para que le regulen la medicación pero que no hay ninguna emergencia ni previsión terrible. Como dirían los brasileños “tudo bem, tudo bom”.

Pelé ha estado activo en redes sociales publicando sobre el Mundial y la actuación de la selección de Brasil. En Instagram agradeció el homenaje que le hicieron en Qatar y buscando tranquilizar a todos los aficionados dijo que estaba haciendo su visita mensual al hospital.

Mientras unos medios dan noticias tristes, el mismo Pelé dice que esta bien. Lo que queda es mandarle buenas energías y esperar que se recupere pronto. Seguramente él como los que somos aficionados a la selección brasileña estamos esperando que la verdeamarela levante la copa en Qatar.

Viva o Rei Pelé!