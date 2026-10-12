Construir un patrimonio puede tomar 40 años. Perder una parte importante de su valor por una mala decisión jurídica, un conflicto familiar o una carga fiscal inesperada puede ocurrir en mucho menos tiempo.

En México, millones de familias han formado su patrimonio mediante el trabajo, el ahorro, el crédito hipotecario y la inversión. Una vivienda, dos departamentos, un terreno, un pequeño negocio o una empresa familiar representan décadas de esfuerzo y, en muchos casos, constituyen la principal fuente de seguridad económica para la vejez.

Sin embargo, existe una contradicción: las familias suelen dedicar más tiempo a comprar sus propiedades que a planear cómo conservarlas y transmitirlas a la siguiente generación.

Hoy esa discusión adquiere una dimensión adicional. El Estado mexicano avanza hacia la integración y modernización de la información catastral y registral, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa resolviendo controversias sobre la constitucionalidad de impuestos inmobiliarios.

La pregunta es inevitable: ¿cuánto cuesta realmente conservar y transmitir un patrimonio familiar en México y qué instrumentos jurídicos permiten hacerlo sin perder el control de los bienes?

Cuatro instrumentos, cuatro consecuencias

El testamento continúa siendo la alternativa más conocida. Permite determinar quién recibirá los bienes después del fallecimiento, conservando durante la vida la propiedad y la posibilidad de vender, administrar o modificar las disposiciones sucesorias.

Su principal ventaja es la flexibilidad. Su limitación es que no evita necesariamente el procedimiento sucesorio ni las controversias entre herederos. Una sucesión testamentaria puede complicarse por desacuerdos, deudas, problemas registrales o impugnaciones.

La donación representa una decisión distinta: transmitir gratuitamente la propiedad durante la vida del titular.

Puede facilitar la organización sucesoria, pero implica desprenderse de derechos patrimoniales. Una vez perfeccionada, no puede revertirse libremente por un cambio de opinión. Las causas legales de revocación son excepcionales y están sujetas a requisitos.

Los riesgos son particularmente relevantes cuando los padres donan su vivienda a los hijos y posteriormente éstos enfrentan divorcios, fallecimientos, deudas o embargos.

Una buena relación familiar no sustituye la protección jurídica.

El usufructo vitalicio ofrece una solución intermedia. Los padres pueden transmitir la nuda propiedad a sus hijos y reservarse el derecho de utilizar el inmueble o percibir sus rentas mientras vivan.

Pero esa protección tiene límites: los padres dejan de ser propietarios plenos y las decisiones posteriores sobre venta, financiamiento o reestructuración pueden requerir la participación de los nudos propietarios.

Finalmente, el fideicomiso permite organizar bienes y derechos mediante una institución fiduciaria, establecer beneficiarios y definir reglas para su administración, aprovechamiento y transmisión.

Es especialmente útil cuando existen varios inmuebles, participaciones empresariales, rentas o beneficiarios con necesidades distintas. Su desventaja está en los costos fiduciarios, las obligaciones administrativas y la necesidad de diseñar cuidadosamente sus reglas.

Tampoco es un mecanismo para ocultar activos, evadir impuestos o impedir legítimamente que los acreedores ejerzan sus derechos.

La elección debe depender de la composición del patrimonio, la situación económica de sus propietarios y la capacidad de sus herederos para administrarlo.

Heredar no significa estar libre de costos

El artículo 93, fracción XXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la exención de los ingresos recibidos por herencia o legado. La misma disposición contempla tratamientos favorables para determinadas donaciones familiares.

Orden jurídico

Sin embargo, la exención federal no significa que transmitir un inmueble sea gratuito.

Las familias pueden enfrentar gastos notariales, derechos registrales, avalúos, impuestos locales cuando procedan, adeudos de predial y otros costos asociados a la regularización y adjudicación de bienes.

Además, los beneficios fiscales locales pueden depender del parentesco, valor del inmueble, características de la operación y cumplimiento de plazos específicos.

Un matrimonio con una vivienda y dos departamentos puede tener un patrimonio inmobiliario considerable, pero escasa liquidez para enfrentar estos gastos.

El valor de los activos no equivale a dinero disponible.

Por ello, la planeación patrimonial debe considerar no solamente el valor de mercado, sino también el flujo de efectivo, las obligaciones fiscales y el costo de mantener los inmuebles durante una sucesión.

La nueva legislación catastral: modernización y fiscalización

El 6 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó, con 391 votos a favor y 92 en contra en lo general, el proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, presentado por el Ejecutivo federal el 9 de septiembre.

El proyecto fue remitido al Senado, donde continúa su proceso legislativo.

La propuesta contempla mecanismos de coordinación entre Federación, estados y municipios, una Plataforma Nacional Catastral, claves y cédulas únicas, homologación de procedimientos e intercambio de información.

Sus promotores sostienen que permitirá mejorar la certeza jurídica, modernizar registros y fortalecer la identificación de inmuebles. Durante la discusión parlamentaria, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre la centralización de información, la autonomía municipal y los costos de implementación.

Es importante precisar que el proyecto no establece por sí mismo un nuevo impuesto federal a las herencias ni una nueva tasa nacional del predial.

Pero existe una consecuencia potencial que merece análisis.

La integración de los catastros y registros puede incrementar la capacidad institucional para identificar propietarios, localizar inmuebles, detectar inconsistencias y actualizar información patrimonial.

Esto tiene ventajas para la seguridad jurídica, la prevención de fraudes y la planeación urbana. También puede facilitar la fiscalización inmobiliaria.

El punto delicado está en la relación entre la actualización catastral y las bases utilizadas para calcular contribuciones locales.

Si una propiedad pasa de tener un valor catastral de dos millones de pesos a cinco millones, el efecto económico dependerá de la legislación aplicable, las tarifas, subsidios y mecanismos de actualización.

No significa automáticamente que el impuesto aumentará en la misma proporción. Significa que las familias deberán prestar mayor atención a las reglas con las que se determina el valor fiscal de sus propiedades.

Una vivienda puede aumentar de valor sin que sus propietarios tengan mayores ingresos para pagar contribuciones.

Esta diferencia es particularmente importante para jubilados, adultos mayores y familias cuyo patrimonio se concentra en inmuebles.

La Suprema Corte y los límites constitucionales

La discusión sobre los impuestos inmobiliarios también ha llegado a la Suprema Corte.

En septiembre de 2026, mediante el Acuerdo General 9/2026-LAG, la Corte levantó el aplazamiento de asuntos relacionados con la constitucionalidad de la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles de la Ciudad de México correspondiente a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Los tribunales colegiados deberán resolver los asuntos comprendidos en ese acuerdo atendiendo a las razones de los amparos en revisión 296/2025, 297/2025 y 298/2025.

Este antecedente demuestra que la determinación de las contribuciones inmobiliarias está sujeta a control constitucional.

No debe confundirse con una resolución que autorice un impuesto general sobre las herencias.

La facultad del Estado para recaudar tiene límites: legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y respeto a la seguridad jurídica.

La discusión no consiste en negar que los propietarios deban contribuir al financiamiento de los servicios públicos. Consiste en determinar si las cargas fiscales guardan una relación constitucionalmente válida con el hecho gravado y con la situación jurídica de los contribuyentes.

Modernizar un catastro es una función administrativa. Crear o incrementar contribuciones exige fundamento legal y respeto a las competencias constitucionales.

Son cuestiones distintas que no deberían confundirse.

¿Modernización registral o mayor recaudación?

La dimensión recaudatoria no es solamente una interpretación de la oposición.

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial contempla que la actualización de valores catastrales, la incorporación de predios no registrados y la digitalización del pago del predial pueden ampliar la base gravable.

Esto permite identificar dos objetivos que pueden coexistir: mejorar la certeza jurídica de la propiedad y fortalecer los ingresos públicos locales.

Ambos son legítimos dentro de sus respectivos marcos constitucionales, pero sus efectos sobre las familias deben evaluarse por separado.

México tiene grandes diferencias regionales. No es equivalente una propiedad en una zona residencial de la Ciudad de México, una vivienda heredada en Zacatecas, un terreno productivo en Chiapas o una casa adquirida hace 40 años por una familia cuyos integrantes hoy viven de una pensión.

Aplicar criterios de valuación sin considerar las particularidades locales puede generar controversias y costos difíciles de absorber.

También existe el problema de la seguridad de la información. Un sistema que concentre o interconecte datos de millones de inmuebles necesita controles estrictos de acceso, protección de datos personales, trazabilidad de modificaciones y mecanismos eficaces para corregir errores.

La modernización tecnológica no sustituye la seguridad jurídica.

El riesgo de convertir patrimonio en litigio

Hay una consecuencia que merece especial atención: los bienes pueden quedar económicamente inmovilizados cuando existen conflictos sucesorios o registrales.

Un inmueble sujeto a controversia continúa generando gastos, aun cuando nadie pueda disponer libremente de él. Las empresas familiares pueden perder capacidad operativa cuando fallece su fundador sin establecer reglas de continuidad.

Y cuando las controversias llegan a los tribunales, la duración de los procedimientos se convierte en un factor adicional de deterioro patrimonial.

El costo no se limita a los honorarios de abogados. Incluye oportunidades de inversión perdidas, mantenimiento, contribuciones, depreciación y posibles ventas realizadas bajo presión económica.

De poco sirve contar con registros públicos digitales si las controversias sobre propiedad, adjudicación y ejecución de sentencias continúan sujetas a procedimientos prolongados.

La protección patrimonial requiere tanto instituciones registrales confiables como tribunales capaces de resolver y ejecutar sus decisiones oportunamente.

Planear antes de transmitir

Las familias mexicanas deberían revisar sus bienes con una visión jurídica, fiscal y financiera integral.

Antes de donar una propiedad, constituir un usufructo o contratar un fideicomiso, resulta indispensable conocer el estado registral de los inmuebles, sus gravámenes, las obligaciones fiscales y el costo de cada operación.

También deben distinguir entre patrimonio personal y empresarial, revisar las consecuencias del régimen matrimonial y establecer mecanismos de administración para situaciones de incapacidad o fallecimiento.

No todas las familias necesitan estructuras sofisticadas

Un testamento actualizado puede ser suficiente para un patrimonio sencillo. Una donación con reserva de usufructo puede atender determinadas necesidades. Un fideicomiso puede ofrecer continuidad a patrimonios diversificados, aunque con mayores costos.

Lo importante es no confundir la transmisión anticipada con la protección patrimonial.

Particularmente en la vejez, conservar ingresos, vivienda y capacidad de decisión debe tener prioridad sobre adelantar la herencia.

La propiedad privada exige certidumbre

La modernización de catastros y registros públicos puede representar una oportunidad para reducir irregularidades, mejorar la identificación de inmuebles y simplificar operaciones.

Pero también exige vigilancia sobre sus consecuencias fiscales, administrativas y jurídicas.

El Estado tiene facultades para recaudar. Los propietarios tienen obligaciones tributarias. Ambos principios deben coexistir con el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y los límites constitucionales al poder fiscal.

El patrimonio familiar no es solamente una cifra registrada en un catastro. Representa años de trabajo, ahorro e inversión, frecuentemente realizados con ingresos que ya estuvieron sujetos a contribuciones.

Esto no impide constitucionalmente que existan impuestos sobre la propiedad o su transmisión, pero obliga a justificar su diseño y proporcionalidad.

La discusión de fondo no es si México debe modernizar sus registros, sino cómo hacerlo sin que las familias enfrenten cargas desproporcionadas, incertidumbre o nuevas barreras para conservar y transmitir sus bienes.

Construir patrimonio es una decisión económica de largo plazo. Protegerlo y transmitirlo exige planeación jurídica. Y garantizar que esa transmisión ocurra con certidumbre, costos razonables y respeto a la propiedad es también una responsabilidad institucional.

Porque el verdadero éxito patrimonial no consiste únicamente en acumular bienes, sino en evitar que el trabajo de una generación se pierda entre impuestos, errores registrales y litigios de la siguiente.