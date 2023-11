Bienvenidos amantes de la gastronomía . Es una verdad aceptada por todos que la reina de las cocinas es la francesa; es por eso que no cabemos de gusto con la llegada a nuestra tierra de un pedazo de Francia . Ladurée una pastelería francesa fundada en 1862 en París por Louis-Ernest Ladurée.

Un mundo extraordinario. Mientras en Prusia era nombrado Otto Van Bismark como primer ministro, en México iniciaba la segunda intervención francesa (1862-1867), y en la Francia de Napoleón III, se publicaba Les Misérables, de Víctor Hugo.

En el corazón de París, en número 16 de la mítica avenida Royale, que une a la Plaza de la Concordia con La Madeleine, Ladurée vio la luz como una pastelería, en la que se ofrecía además un servicio de té, por lo que se volvió un lugar socorrido para la sociedad parisina de la época, pues los salones de té estaban muy de moda.

Sin embargo, fue hasta el año de 1930, que de la mano de Pierre Desfontaines incluiría en su menú los ya famosos y deliciosos “macarrones” o “macarons”, en su idioma original. Ese postre dulce que es simple y sencillamente delicioso.

Hablo de estas “galletas” hechas de merengue y almendra que se rellenan de diferentes sabores y nos llenan el paladar de alegría, emoción y sorpresa, que desde octubre podemos degustar en la capital de nuestro país.

Pastelería francesa Ladurée (Especial)

Ladurée (Julio Verne 93, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo) nos ofrece 12 variedades: chocolate, café, flor de naranja, vainilla, caramelo, pistache, almendra, maracuyá, frambuesa, limón, rosa y té de Marie-Antoinette.

Puedes comprar uno por 70 pesos, o hay cajas que van desde los 520 pesos hasta los 3 mil 950 pesos. Ya depende el bolsillo y el antojo de cada quien. La verdad, es que son deliciosos; yo podría comer, y comer, y comer sin parar.

Pero eso no es todo, la primera sucursal de Ladurée en México también nos ofrece una gran variedad de alta repostería francesa, que en el aparador luce como joyas en vitrina, por las que a uno termina sintiendo pena al hincarles impunemente el diente.

Cuentan además con servicio de restaurante donde podrán encontrar desayunos, pero también comidas y cenas. Para el desayuno ofrecen dos paquetes: el “Ladurée” que consta de pan, jugo de naranja y café, lo que conocemos como “desayuno continental”, por $380 pesos y el paquete “Champs-Élysées” que además de lo anterior incluye huevos, mismos que se pueden pedir revueltos, estrellados o en un clásico omelette, más una ensalada de frutas, por $580 pesos.

Ladurée está ubicada en el corazón de Polanco, en la esquina que hacen las calles de Virgilio y Julio Verne; exactamente en el ya famoso y muy conocido “Polanquito”, lugar que se ha llenado de restaurantes, donde antes había otro tipo de comercios. Ustedes disculpen mi nostalgia, pero cuando era niña íbamos a comprar las tortillas muy cerca de ahí. Ese lugar ya no existe, ahora es un restaurante.

A unos pasos del parque Lincoln, es un lugar perfecto para ir a desayunar con las amigas un domingo por la mañana y después dar un paseo por el parque, donde los niños van a jugar con sus barcos de vapor.

Ladurée cuenta con boutique y horario de atención de lunes a domingo de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y el restaurante está abierto de domingo a martes de 7:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

El lugar es hermoso, con una ambientación que nos remite de inmediato a la ciudad luz; por fuera de color verde menta, donde resaltan las letras doradas “Ladurée”. Al interior la decoración sigue el mismo patrón que el exterior, y vemos colores verdes y un piso ajedrezado, su vajilla es sencilla pero elegante.

Así que este fin de semana aproveche y vaya a darse a una vuelta, ya sea a su boutique o al restaurante, donde podrán desayunar, comer y cenar. La oferta va desde los deliciosos croissants, chilaquiles ¿por qué no?, los famosos huevos benedictinos -que son una delicia-; para el brunch tienen una variedad de ensaladas y sándwiches, y que me perdonen los nutriólogos, pero no podemos dejar a un lado los pasteles y “macarons”, perfectos para esta época. Bon appétit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera