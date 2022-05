Para muchos la intentona de Suiza y Finlandia de entrar al Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, es sólo una forma más en los intentos de intimidar a Putin, Rusia, ante lo que a los ojos de otros expertos va ganando palmo a palmo terreno en esta ya larga guerra…

La posición de Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, con su veto y obvia negativa a que ambos países pertenezcan a esta organización creada después de la Segunda Guerra Mundial y que también paso a paso va asegurando terreno alrededor de Rusia es otro ángulo muy distinto de lo que acontece en un conflicto bélico que no comenzó precisamente el 24 de febrero pasado, esto lleva gestándose varios años si no es que décadas…

“Estamos decididos a mantener nuestra posición. Hemos informado a nuestros amigos que le diremos no a Finlandia y Suecia que quieran unirse a la OTAN y persistiremos en esta voz”. @RTErdogan

“Esta Suecia y Finlandia, son los países que albergan a los terroristas en casa, el PKK y las YPG”. @RTErdogan

“Estamos muy preocupados por estos dos países, especialmente por Suecia, que es un semillero de terror, un nido absoluto de terroristas”. @RTErdogan

“No podemos decir sí, al ingreso de la OTAN, a aquellos que imponen sanciones contra Turquía…” @RTErdogan

Turquía —en apariencia, sin proponérselo— está resultando muro de contención en ambos sentidos, ya habíamos visto que su país fue sede de las infructuosas negociaciones entre Ucrania y Rusia a mediados de lo que lleva el conflicto, aquella intentona por calmar los ánimos y aun cuando no se logró lo deseado, fijó una posición al respecto, ahora con esta rotunda negativa, dando sus razones , para algunos no muy convincentes, logra nuevamente posicionarse en el ojo del huracán, faltará ver la presión que sabemos vendrá no solo por parte de los países que desean ingresar, sino por los países que comandan a la OTAN, porque siendo claros, es notorio quien ha llevado siempre ese timón y en qué dirección.

Y aunque Joe Biden celebró como un triunfo la petición de Finlandia y Suecia, es sabido que se necesita unanimidad de los ya 30 integrantes para poder aceptarlos...

Lo que es innegable es que el puerto de Mariupol está en posesión rusa, algo que se veía venir y que significa un duro golpe en todos los sentidos, así como ocurrió con la Isla de las serpientes, punto estratégico en esta batalla… ¿Rusia va ganando y eso preocupa a quienes apoyan o más bien financian a Ucrania?

Los miles de millones de dólares invertidos en armamento militar que superan por mucho la ayuda “humanitaria” brindada al país invadido parecen diluirse sin obtener los beneficios esperados, la tensa “calma” que en Ucrania se respira en las partes que no están en batalla da para análisis muy amplios…

Los países aliados, como Alemania siguen donando armas y dinero, sin importar que al interior de su casa la guerra por el gas tiene apabullada a su población, al grado de imponer unas restricciones brutales, el aumento de precios en víveres y combustibles es tal que incluso se prohíbe usar la calefacción y se han fijado límites de velocidad con la finalidad de “ahorrar combustibles”, como siempre el pueblo es quien paga las consecuencias de las decisiones tomadas por los de traje tras un escritorio.

La OTAN teme que Rusia invada Finlandia y Suiza, por ello buscarán blindar esas fronteras… Pero si somos honestos, los enfrentamientos han sido en puntos específicos y estratégicos, a diferencia de lo que pasó, (aquella destrucción masiva) y sigue ocurriendo en Siria hay una gran distancia. ¿Putin habría previsto que otros países solicitaran el ingreso a la OTAN?

¿Por qué pareciera que a quién le importa continuar la guerra es a los Estados Unidos y sus aliados? Se preguntan miles de europeos cuando están siendo testigos vivos de lo que están llamando, subordinación de Europa ante los Estados Unidos; situación que tiene contrariados a demasiados y sumándose a cada día.

Los expertos ya hablan de la reconfiguración del orden mundial. No hace mucho, hablar de nuevo orden mundial estaba prácticamente vetado en internet… ¿Qué cambió y en qué momento se reconfiguró la agenda mundial que no nos avisaron?

¿Suecia abandona 200 años de neutralidad?

“Como miembro de la OTAN, Suecia no solo recibirá mayor seguridad, también aportará más a la seguridad…”, comentó al respecto su primer ministro Magdalena Andersson. Veamos cómo reacciona su pueblo, es sabido que no todos están de acuerdo en una decisión tan crucial como la que están tomando ahora.

Por su parte, Sanna Marín primera ministro de Finlandia dice: “Ya no podemos confiar más en un futuro en paz estando tan cerca de Rusia, por eso solicitamos el ingreso a la OTAN, es un acto de paz, para que nunca vuelva a haber guerra en Finlandia…”

Tristemente vemos a algunos comunicadores regocijarse ante el hecho de que Finlandia sea parte de una guerra contra Rusia, “Sus soldados son expertos, Finlandia tiene uno de los mejores ejércitos de Europa… además de tener muchos efectivos y muchos reservistas con vasta experiencia en combates de invierno” SIC.

Por fin… ¿Hablamos de paz o jubilosos, nos preparamos para continuar la guerra?

Pero a todo esto que dice Rusia, Putin: “¿Finlandia y Suecia? Me gustaría informarles queridos colegas que Rusia no tiene ningún problema con estos países, una expansión hacia estos países no supone una amenaza directa, no representan ninguna amenaza directa para nosotros, para Rusia, pero, la expansión de una nueva estructura militar en esas regiones es provocar una reacción de nuestra parte…”

Pareciera que los fuertes líderes en Europa se acabaron, lo que la situación actual refleja es claramente a unos Estados Unidos manejando los hilos de los países en el llamado viejo continente, ¿Esto permitirá que China, La India y Rusia en bloque frente a occidente avancen mientras los ojos siguen puestos en una guerra que se está llevando a muchos entre las patas?

¿Rusia avanzará e irá con todo para apropiarse del corredor del sur…?

Permítame, usted, recurrir a mi historiador de cabecera y en la próxima le contamos la predicción…