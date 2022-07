TENGO OTROS DATOS

El político francés Jean-Luc Mélenchon, excandidato presidencial y creador del movimiento Francia Insumisa, visitó la Ciudad de México y concedió este 14 de julio una conferencia de prensa con reporteros mexicanos, donde contestó preguntas sobre el panorama mundial, la inflación, la guerra en Ucrania, la crisis del gas y la producción de alimentos.

Durante la conferencia tuve la oportunidad, como reportero de SDPnoticias, de preguntarle al activista social europeo sobre cómo había cambiado la visión sobre el colonialismo en Francia desde que Frantz Fanon, psiquiatra y escritor que analizó escrupulosamente dicho fenómeno, y cuyo prólogo fue mundialmente conocido por haber sido escrito por Jean Paul Sartre, en su libro conocido como “Los condenados de la tierra”

La contestación de Mélechon fue amplia y amable e incluyó en su respuesta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como alguien que entiende esta dinámica de las potencias y los colonizados.

“En lo más profundo del pueblo, en todas partes, no solo los que están pidiendo algo en el nivel social. Es decir, culturalmente ideológicamente no solo los que están pidiendo algo está construyendo una ruptura, como una forma de organización del mundo. Yo creo que el momento político es muy interesante por eso, y de eso hemos hablado un gran momento con López Obrador porque me parece bien comprender este proceso… México hace más que sacar petróleo, entonces con el colonialismo, usted lo sabe, Francia ha tenido un papel colonialista. Yo creo que la única manera es cambiar los métodos de los que dirige nuestro país, pero también cambiar la realidad, porque cuando hay corruptos hay corruptores, eso es lo que hay que romper. Cada uno tiene su parte de responsabilidad, nosotros franceses más que otros, porque son las multinacionales francesas que han construido un modo de relación, pero eso no es Francia”