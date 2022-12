Las ultimas noticias para las inversiones que se pueden hacer en Nuevo León suenan fantásticas: Una nueva “gigafabrica” de Tesla, la renovación del aeropuerto, la construcción de la nueva tubería que traerá agua desde la presa el Cuchillo, la Presa Libertad. Todo suena muy bien para lo macro, pero la vida del día a día en la ciudad tiene que cambiar y mucho.

El Agua

Aunque se ha cantado victoria, el problema del agua aún no está resuelto. No se debería de dejar morir un proyecto como el de traer agua desde el Panuco. Ahorita no duele tanto, pero he oído de varias personas que los cortes están llegando de nuevo a la entidad y ahora no hay manera de culpar al gobierno anterior. Conozco personas que están buscando instalar tinacos, por si las dudas, y eso habla de una crisis que no se ha terminado.

Cualquier complejo industrial incluye necesariamente el uso de recursos, entre ellos el agua. ¿Cuál es la garantía de servicios básicos para los habitantes actuales del estado? ¿Cuál es la garantía para los que van a venir con estas inversiones? Las fábricas necesitan electricidad, gas y agua para poder funcionar. ¿Será capaz el gobierno de Nuevo León de dar estos recursos sin quitarle a la ciudadanía?

La seguridad

Imagino que la gente de Tesla está pensando en Nuevo León por su cercanía a la frontera. Elon Musk tiene instalaciones espaciales en Brownsville, fábricas en Austin y la distancia y tiempo por carretera de Monterrey a esas ciudades es bastante cómoda. Hasta ahí todo bien, el problema es la seguridad.

A principios de diciembre, balearon a una familia en la carretera a Reynosa. Esa carretera tiene años que la gente solo la toma cuando hay luz de día pues en la noche, el trayecto no es tan seguro. Oí hace poco en una entrevista que el secretario de seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, señalo que ese tramo carretero corresponde a la Guardia Nacional .

En lugar de buscar culpables, tendría que haber una coordinación entre todas las fuerzas de seguridad pública de todos los niveles para evitar la inseguridad en estos tramos. ¿Qué hacer? Garantizar el libre tráfico de mercancías y personas en algo parecido a un circuito de seguridad donde es seguro transitar a cualquier hora.

Y esa es una parte de la seguridad, también falta trabajar en la seguridad en el área metropolitana. Es algo que se ha descuidado y que no ha vuelto a ser lo que era allá en el 2007 donde se podía transitar y caminar seguro por toda la ciudad sin miedo a nada.

Localización

¿Dónde estaría situada la gigafabrica de Tesla? ¿Dónde habitarían las personas que trabajarían en esa fábrica? ¿Se tienen desarrollados vías de transporte público para llegar a las instalaciones? Es algo digno de analizar si esto se hace realidad.

El aeropuerto

Samuel García se reunió con la empresa francesa Vinci, que adquirió un 30% de las acciones de OMA, administradora del Aeropuerto de Nuevo León. El presidente de Vinci, informó que harán una inversión de 820 millones de dólares para la renovación del aeropuerto.

Esperemos que busquen tener una segunda pista, más puertas de salida y mejores instalaciones pues mi última visita a la terminal B del Mariano Escobedo no fue lo más agradable.

La gente

Ya se tienen los grandes reflectores. Falta que el gobierno del estado se concentre en los problemas de siempre, esos que llevan sexenios y sexenios sin resolver. Tendrían que recordar que las grandes inversiones traen dinero al estado pero al final lo que trae los votos son las obras que ayudan a la gente.