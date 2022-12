En la estúpida pelea de todos los que nos creemos expertos en el futbol siempre está en la mesa, ¿Quién es el mejor?

Ayer en una discusión en un grupo de amigos hablábamos sobre los mejores del mundo. Siempre saltan los nombres de Pelé y Maradona.

Pelé

Pelé fue un fuera de serie. Un adelantado a su época. Aprovechando sus condiciones y siendo uno de los pocos jugadores con sus características físicas y de agilidad destaco y mucho en su época. Muchos de nosotros nunca vimos jugar a Pelé, pero la historia de vida del personaje nos hace creer que él es uno de los mejores del mundo.

Maradona

Maradona era un tipo superdotado del futbol. Él se echaba el equipo al hombro y los impulsaba a lograr los objetivos, aunque los demás fueran muy inferiores técnicamente a él. Maradona se perdió en los vicios, el dinero y el poder, cosas que lo llevaron a que su vida terminará mucho antes de muchos nos imaginábamos.

¿Logros de clubes?

Pelé jugo gran parte de su carrera en el Santos de Brasil, gran equipo, pero no de los grandísimos europeos. Maradona igual jugo en Europa en equipos no tan top. Cuando estuvo en Barcelona, se lesionó y no rindió. En el Nápoles, logró que el equipo creciera, pero después de que se fue Maradona, el Nápoles volvió a los puestos originales. Después de una suspensión por dopaje, Maradona jugo en el Sevilla donde, ni fu, ni fa. Regreso a Argentina donde es un ídolo, pero nada como lo que han hecho figuras como Messi o CR7.

Messi, de otra dimensión

Aunque mi afición por el Real Madrid es grande, sería tonto no reconocer todo lo que ha logrado Messi. Messi ha estado en el mejor Barcelona de la historia. Fue el sucesor de Ronaldinho, compañero de Iniesta y Xavi, un revolucionario de la época. Mejor asistidor de los mundiales, mejor goleador argentino, multicampeón con el Barcelona, Messi tiene más copas y títulos que Maradona y que Pelé, sin lugar a duda.

Messi es de otra dimensión y si gana el mundial, definitivamente se podría convertir en el mejor jugador de todos los tiempos sin dudarlo. Mejor que Pelé y mucho mejor que Maradona, Messi solo tiene que guiar al equipo a llevarse la copa para colgarse el mote de G.O.A.T. (Greatest of All Times) de balompié.

La estúpida comparación con CR7

Cristiano Ronaldo es un gran jugador, ni dudarlo. A diferencia de Messi, él ha jugado en varios clubes donde tuvo la oportunidad de mostrar su eficacia. Levantar al Manchester United de la mediocridad y competir con el Real Madrid en tiempos de Messi, es muchísimo. Llevar a la selección Portuguesa a ganar la Eurocopa es el mayor logro de CR7 y es el único título que nunca podrá ganar Messi por obvias razones. La Euro es lo más cercano al mundial y Portugal la gano.

Quizá a CR7 le falto ganar el mundial para consolidarse como uno de los mejores del mundo. Pero igualmente tiene tantos méritos como Messi para ser de los mejores de todos los tiempos.

CR7 es uno de los Top 5 jugadores del mundo de todos los tiempos, Messi es un fuera de serie. Que bendición que nos tocó verlos jugar en nuestros tiempos.

¿Quién para campeón de Qatar2022?

Las líneas en las apuestas están muy parejas. Por él logró sentimental, muchos queremos y creemos que ganará Argentina. Habrá que esperar al domingo por la tarde.