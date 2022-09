PERLAS SUELTAS

Intro: El tribunal de conciliación legalizó la designación de una encargada administrativa al frente del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, impulsada por la magistrada Bertha Orozco Márquez.

• Los edificios donde se encuentran las tiendas de Super ISSSTE, que en las próximas semanas serán cerradas y que sean propiedad del ISSSTE, serán vendidos, según versiones de San Fernando número 547. Son los casos de Doctor Vértiz, Villa Coapa, Culhuacán y Zaragoza.

• Únicamente falta el acuerdo de la Junta Directiva para que se implemente el cierre de 24 tiendas, más otras 3 que ya no están en funcionamiento pero que es necesario liquidarlas administrativamente. En total, unos 350 trabajadores de base tendrán que ser reubicados, lo que en la práctica implicará la desaparición de la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

• La Junta Directiva tiene programado sesionar los últimos diez días de septiembre. Será interesante saber el sentido del voto de la representación de la central burocrática la FSTSE: Joel Ayala Almeida, Marco Antonio García Ayala, Ernesto Moreno, y sobre todo de Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

• ¿Alguno de ellos se atreverá a ir en contra de la propuesta que debe encabezar el director general del ISSSTE, doctor Pedro Zenteno? La decisión forma parte de los lineamientos de la política de austeridad republicana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comunicado trabajadores del SNTISSSTE (Especial)

• A Norma Liliana los problemas se le acumulan. El cierre de tiendas mostrará el compromiso con los trabajadores y la colocará en la tesitura de liquidar a uno de sus incondicionales, el genuflexo Alberto Noé Berumen -su hijo Daniel formó, ilegalmente, parte de la planilla azul por la que contendió por la presidencia sindical-.

• Noé Berumen ha destacado por sus prácticas corruptas y serviles, desde que en 2009 traicionó al grupo de la doctora Marisol Galindo que lo impulsó a la secretaría de finanzas. En pago, se alió con José Luis Rodríguez Camacho, quien a cambio le permitió enriquecerse escandalosamente.

• En la pasada elección, Noé Berumen fue un obsequioso presidente del comité nacional electoral, permisivo frente a la violación del estatuto por parte de la campaña de Norma Liliana, lo que se tradujo en demandas que tienen en jaque la gestión. En pago, fue degradado a secretario de ese órgano y enviado al centro cultural “Tres Guerras” como director.

Expediente TFCA SNTSSSTE (Especial)

• El jueves 1 de septiembre, el SNTISSSTE debió comparecer en dos audiencias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), en las que se le demanda la nulidad del congreso de reforma estatutaria y de la convocatoria a elección del comité ejecutivo nacional y por los actos anticipados de campaña de la candidata Norma Liliana.

• Son dos demandas robustas que seguramente el TFCyA por sus decisiones políticas no jurídicas desestimará, pero en el amparo sin duda serán adversas a Norma Liliana y acabarán prematuramente con su gestión. En la de nulidad el argumento es que la gestión de Luis Miguel Victoria al haber concluido legalmente el 4 de mayo de 2021, carecía de legitimidad para convocar a congreso extraordinario y a elección de dirigentes.

• Llamativa la comparecencia de la secretaria de asuntos jurídicos del SNTISSSTE, Adelaida Alvarado Alonso, quien se identificó con su pasaporte. Ella es una de las grandes perdedoras en las tres elecciones sindicales en su sección, la de Zacatecas, por lo que carece de representatividad entre los trabajadores.

• En la salutación a Norma Liliana de la sección 1 “Oficinas centrales” que encabeza Jesús Rodríguez Méndez, el secretario de finanzas, Roberto Javier Gómez Gómez se dejó ver como un chavo ruco pasado de moda: con saco, camisa blanca y tenis. Ya está bastante viejo para esas ridiculeces; la representación de los trabajadores es algo serio para dejarla en manos de payasos.

• El viernes 2 de septiembre, la FSTSE debió salir en auxilio de la magistrada ante el TFCyA, Bertha Orozco Márquez, prestándole su auditorio para que pudiera realizar una asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, para oficializar el interinato de Guadalupe Sánchez Carrillo en sustitución del interino Luis Martín Sandoval Magallanes.

• La realización de la asamblea estuvo plagada de irregularidades que exhiben lo que parece ser un actuar delictivo de la magistrada y las decisiones políticas del tribunal de conciliación. Un día previo, en su Boletín Burocrático el TFCyA publicó un acuerdo a la promoción 73752, mediante el cual legalizó lo ilegal.

• Según el acuerdo, Sandoval Magallanes le comunicó al TFCyA “su renuncia” como encargado de la secretaria general y la designación de un encargado administrativo de la secretaria general, para él convertirse, a partir del 1 de septiembre en vocal de la comisión de vigilancia del STCS.

Notificación de nombramiento (Especial)

• Para alcanzar el quórum, obligaron a que estuviesen presenten unos 200 trabajadores de confianza y honorarios, pese a lo cual según esto había 303, presentes, es decir 48 menos de los requeridos. El estatuto en ese sindicato no contempla la figura de interino en la secretaría general, y mucho menos el de interino del interino.

• El actuar de la magistrada Orozco Márquez ha sido denunciado por trabajadores inconformes, lo que ha sido desestimado por el TFCyA con el argumento que toma sus decisiones de buena fe, es decir dándoles credibilidad a las manifestaciones que le hacen los promoventes. Un pobre argumento, debido a que la Corte ha emitido jurisprudencias en la que otorga facultades para cotejar actas de asambleas de elección o cambio de directiva.

• En mayo pasado, dos trabajadoras pidieron al tribunal revisar y no legalizar la reforma estatutaria impulsada por la magistrada, porque la asamblea realizada el 18 de marzo no se ajustó a los requisitos previstos por el estatuto sindical, al haberse efectuado por vía electrónica y no de manera presencial.

• El caso es que en la asamblea del viernes, se formalizó a la señora Sánchez Carrillo como interina del interino Sandoval Magallanes, quien sustituyó a la señora Orozco Márquez cuando ella fue propuesta por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado -de la que es vicepresidenta- magistrada representante de los trabajadores ante el TFCyA.

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales