El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el hecho de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña se quedara sentada durante su presentación en la ceremonia de los 106 años de la Constitución de 1917 confirma que se está llevando a cabo una transformación, desmiente que exista una tiranía o una dictadur a y le llena de orgullo.

Durante su conferencia mañanera de este 6 de febrero, AMLO sacó el tema de manera voluntaria luego de que le preguntara por el tema de la Aviación mexicana y hablara de que sus adversarios están enojados por haber perdido privilegios.

AMLO continuó hablando del suceso del domingo 5 de febrero desde Querétaro en el que la ministra se quedó sentada porque dijo que nunca se había visto algo así le llena de orgullo que hayan cambios en el país.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente, desde luego en la formalidad el Porfiriato se hablaba de la división del equilibrio entre los poderes pero en la realidad el poder de los poderes era ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentada (la) presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuándo de manera exagerada se habla de una dictadura y una tiranía”

AMLO