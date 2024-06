“Se pueden decir mentiras sin ser un mentiroso. Pero las hipocresías exigen ser un hipócrita.” DANIEL AIRA

Apenas ayer, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, acusó a un juez federal de ordenar la liberación de quienes están acusados de integrar el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos el hijo de “El Marro”, líder de dicha organización criminal. Excusa perfecta —como si le faltase al régimen obradorista— para machacar con fuerza la idea de la reforma al Poder Judicial. En la mañanera, el presidente López Obrador ya le adjudicó a la supuesta corrupción de esta rama del Estado el haber procedido como lo hizo. La realidad es distinta: las averiguaciones previas de los agentes del Ministerio Público y los procesos de las fiscalías locales y general de la República en general están pésimamente mal llevados a cabo.

Se le puede decir a Rosa Icela, a Andrés Manuel y a todo aquel que dirige su dedo flamígero contra el actuar de los integrantes del Poder Judicial: ¡No se hagan! Para el narco es más fácil presionar o comprar a los diversos actores que componen a las fiscalías que a un juez. Si los agentes del Ministerio Público, ya sean estatales o federales, integraran bien sus carpetas y las órdenes de aprehensión, y si estos actores fueran honorables y capacitados, habría más y mejor impartición de justicia. Esa es la verdad.

Existe una infinidad de ejemplos de carpetas y procesos mal llevados por las fiscalías (ya sea adrede, por falta de pericia, de oficio o como producto de amenazas o sobornos) que no le dejan otra opción al Poder Judicial que liberar criminales. De hecho, si uno fuera un poquito mal pensado, hasta se podría argumentar que el gobierno lopezobradorista ha permitido y fomentado estas prácticas en las fiscalías no tan autónomas para justificar la necesidad de reformar al Poder Judicial…

Claro, también se tienen casos donde ha existido un contubernio manifiesto entre fiscalías y jueces locales, como fue el ilegal encarcelamiento durante más de tres años de Alejandra Cuevas, acusada de un delito inexistente…

Lo cual nos lleva al meollo del asunto: de nada servirá la reforma al Poder Judicial —incluso una genuinamente motivada por mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia—, si no se profesionaliza y se blinda a los MP, a las fiscalías, a los jueces de paz y a todas las estructuras (varias y variadas) de impartición de justicia locales (municipales, auxiliares, ejidales y estatales).*

En respuesta a los morenistas o a cualquiera que piense que con la selección “democrática” de los jueces, magistrados y ministros se acabarán las pifias y la corrupción y se mejorará la impartición de justicia, les digo que están absolutamente equivocados. Para el crimen (llámese organizado, narco, de cuello blanco o del fuero federal o del fuero común) es infinitamente más fácil comprar a quien procesa al inculpado que a quien dicta sentencia.

* De las 2.2 millones de investigaciones llevadas a cabo en 2022, solo 96,500 llegaron a vinculación a proceso; del total de procesos, solo se resuelve el 45% de estos; y de estos últimos, el 64.1% se archivan sin acción penal (México Evalúa).

Giro de la Perinola

A.- Ya se dieron a conocer los resultados de la encuesta que revela que ‘el pueblo bueno’ quiere la elección por voto popular y la remoción de los hasta hoy jueces supuestamente corruptos. Con base en ello, sugiero algunas otras nuevas preguntas para levantar otra encuesta que ponga a la primera en perspectiva:

(1) En su opinión ¿quiénes están corrompidos por el narco?

a) Todos los MPs.

b) Gran parte de los MPs.

c) Solo algunos de los MPs.

d) ¿Qué son los MPs?

e) Ninguna autoridad está corrompida por el crimen.

(2) Cuando usted acude ante un MP, ¿este le pide dinero para…?:

a) Su chesco.

b) Su torta.

c) Las copias.

d) Nada de nada.

e) Yo no vi ni sé nada.

(3) ¿En quién confía menos?

a) En el agente del MP.

b) En el fiscal.

c) En el juez.

d) En su nuevo diputado federal (recordemos que 74% serán de Morena y aliados).

e) En todos los anteriores.

B.- Por su postura ante la reforma al Poder Judicial, López Obrador le espetó a la DEA: “¿Quién les autorizó meter su cuchara?” Yo digo que habría que decirle lo mismo a él cada vez que abre la boca y se inmiscuye en las decisiones de otros países. Como cuando mandó sacar a Evo Morales de Bolivia u opinó sobre Julian Assange o trató de extraer al vicepresidente de Ecuador —y prófugo de la justicia— de ese país o dijo que los electores de Argentina se había equivocado por haber elegido a Javier Milei o que Estados Unidos va lento con el juicio contra García Luna…

Esto viene a cuento porque la DEA opina igual que yo; que la reforma al Poder Judicial es una mala idea debido a que los jueces van a ser designados y sostenidos en sus puestos por el crimen organizado.

Que la agencia norteamericana no deba de meterse en nuestros asuntos —o sí— no le quita un ápice de razón. De hecho, mismo antes que la DEA, el pueblo de México ya había dicho y corroborado lo podrido y lo mucho que se pueden comprar los procesos de impartición de justicia. Eso especialmente entre más abajo en la cadena de mando sea el soborno; aunque también sucede cuando el fiscal general de la república o el hoy expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, decidían el devenir de los asuntos judiciales por instrucciones de Andrés Manuel…

C.- ¡Fíjense cómo son las cosas! La Ley de Amnistía recién publicada en el DOF ya se había probado antes: el presidente ordenó la liberación de un delincuente, ¿o no? Me refiero obviamente a la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019. Nadie cuestionó en ese entonces al primer mandatario por cometer semejante ilegalidad. ¿O sí?

D.- Mi solidaridad con Humberto Padget y mi preocupación para con México. El que la Fiscalía de la CDMX entregara sus datos personales a los mismísimos narcotraficantes que el reportero denunció, mientras el fiscal daba carpetazo a la investigación del caso denunciado por el reportero ¡es justamente la suerte de acto de corrupción de la que hablo en esta columna y que nos tiene jodidos a los mexicanos!

E.- Para no querer traicionar los principios democráticos por los que ha luchado más de treinta años, el apoyo que Sheinbaum le da a la propuesta de reforma judicial de AMLO se le parece bastante.

F.- Dice Ricardo Monreal que él garantiza la idoneidad y profesionalismo de los candidatos a ministros, a magistrados y a jueces. Ajá.

Mas esa falsedad e hipocresía no es potestad única del morenismo. Ahí tienen al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, proponiendo como nueva magistrada a la esposa del fiscal del estado, Carlos Zamarripa.