El día de ayer se publicó una encuesta en el diario El Norte, cuyo resultado inquietó a más de un simpatizante de Xóchitl Gálvez . Porque en dicha encuesta, la candidata opositora aparece en un empate técnico con el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

En dicho estudio demoscópico, Gálvez figuró con un 25% efectivo, mientras que Máynez con un 23% respectivamente.

Es importante destacar que la encuesta en cuestión fue levantada en el estado de Nuevo León, lo que resulta fundamental para calmar la ansiedad de los opositores.

Aunque estos números pudieran malinterpretarse, considerándolos como un triunfo del abanderado naranja; no obstante, si se analizan con objetividad se puede concluir que el desempeño del candidato de MC en estas campañas presidenciales ha sido desastroso, pues que no aventaje a su adversaria del PRI, PAN y PRD en una entidad federativa gobernada por Movimiento Ciudadano no puede entenderse de otra forma más que como un rotundo fracaso.

En Nuevo León, Jorge Álvarez Máynez debería estar punteando las encuestas. Sin embargo, hasta en el estado donde juega de local, aparece en tercer lugar. Su papel de esquirol en esta contienda no logra trascender ni siquiera del ridículo.

Por otro lado, vale la pena recordar que en 2018, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 34% de los votos neoleoneses. Por su parte, Ricardo Anaya Cortés computó el 32% de los sufragios en este estado.

Así las cosas, pareciera ser que la configuración de las preferencias electorales neoleonesas no han de repercutir de manera definitiva en la próxima elección presidencial.

En conclusión, ni la encuesta de El Norte debe abanicar a los simpatizantes de Xóchitl ni esperanzar a los de Máynez.

