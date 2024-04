Si en Nuevo León nos queremos parecer a Texas, el gobernador está empezando con el horario de trabajo de oficina de muchos de los gringos.

No se de donde venga el horario de trabajo de los funcionarios públicos. Sabemos que el de los diputados es de poquitas horas porque se desgastan, aunque cobren jornada completa sin presentarse.

No se si en alguna ley venga algún horario para el tiempo que tiene que trabajar el gobernador, pero muchos trabajadores en Nuevo León han de envidiar que el ejecutivo del estado pueda tener ese horario.

Se supone que los trabajadores, al menos los sindicalizados, tienen jornadas laborales de 8 horas de lunes a sábado. En algunas oficinas se trabaja más horas para no ir el sábado a trabajar y tener un fin de semana de dos días. Las jornadas laborales de cualquier trabajador tienen que dar 48 horas trabajadas. Cabe mencionar que esas 8 horas son de trabajo efectivo y no vienen incluidas las horas para comer.

Si pasamos a los trabajadores de confianza, estos no tienen un horario oficial y pudieran quedarse a trabajar más horas si es requerido. Recuerdo algunos de mis trabajos con horarios establecidos. Cuando trabaje en una fábrica el horario era de 8 a 5 con media hora para comer. Después en oficinas, el horario era de 8 a 5:30 con una hora para comer y el último que tuve con horario establecido era de 8 a 6:30 con una hora y media para comer. Solo en el de la fábrica salía más o menos a las 5 pm, en los de oficina muchos de mis compañeros se quedaban hasta que se iba el jefe, practica muy de la generación X que ahora no tienen tanto los milenials y centenials, al menos no en todos lados.

Samuel García está entre milenial y centenial, imaginemos que lleva un horario laboral dentro de lo establecido por el mismo de 9 am a 5 pm. Esto tendría que ser sin hora para comer y además de esto tendría que trabajar los sábados para cumplir con los tiempos establecidos por la ley.

Alguien de su partido, específicamente Lorenia Canavati, se está promocionado como alguien que trabajaría 24/7, es decir que estaría disponible sin descanso. ¿Cómo es posible que alguien que aspira a la alcaldía con los mismos colores que el gobernador pueda estar siempre disponible y el gobernador solo 8 horas al día?

Cuando fue todo el sanquintin de Samuel como candidato y después siempre no, el actual gobernador llegó a la oficina de gobierno cerca de la madrugada. ¿Acaso estaba trabajando fuera de horario?

Como dicen en los ranchos “no nos hagamos tarugos”, sabemos perfectamente que el tiempo que el gobernador esté “offline” de su oficina estará “online” en cuestiones de las campañas políticas y sabemos cual es la alcaldía que más le importa.

Creo que la gente de Nuevo León, esa con el espíritu trabajador y emprendedor, busca funcionarios públicos que estén disponibles siempre y no solo un tercio del día. Si el gobernador solo ejerce 8 horas al día, ¿quién se encargará del estado las otras 16 horas?

Esperemos que los próximos legisladores ya sea diputados, senadores o alcaldes tengan esa disposición y gusto por el trabajo.

Galimatías

Si tienes un coche que solo hay uno de estos en el país, todo mundo va a saber en dónde andas y sobre todo donde te estacionas. Ser funcionario público no exime a nadie de no estacionarse en lugares prohibidos, sobre todo donde la usan personas discapacitadas.