Un largo putt de 72 pies del canadiense Nick Taylor en el cuarto hoyo de desempate, desató la locura en la cancha de Oakdale, en Toronto, Canadá, para romper una racha de casi 70 años al convertirse en el primer jugador de Canadá que conquista su torneo nacional desde que Pat Fletcher lo hiciera en 1954.

Taylor salió en desventaja, pero con siete birdies y un bogey finalizó empatado el recorrido final. 271 golpes, 17-bajo par. Tommy Fleetwood, no fue capaz de cerrar el campeonato en su favor, cuando tuvo todas las oportunidades para ello, todavía no sabe lo que es obtener un título en el PGA Tour, no obstante sus conquistas en la Gira Europea.

Tras el error mental de Fleetwood, debieron ir a muerte súbita; igualaron con birdie en el 18 y con par en el mismo 18, se mantuvo el empate. Un tercer hoyo, el 9, prosiguió el drama, ya que ambos lograron el par nuevamente. Pero llegó el emotivo y trepidante desenlace, con el putt para águila de Nick Taylor, desde poco más de 20 metros, nuevamente en el hoyo 18, que estaba convertido en una gigantesca olla a punto de reventar. Finalmente lo hizo cuando la pelota de Taylor desapareció al fondo de la copa en un triunfo nacional.

En la LPGA, la sudafricana Ashley Buhai superó en el duelo final a la coreana Hyo Joo Kim, por solamente un golpe, luego de haber disparado una ronda final de 65 golpes, seis-bajo par, en la bella cancha de Seaview, en el estado de New Jersey.

Ashley Buhai venció en desempate a otra coreana, In Gee Chun, en el Women’s British Open, el año pasado, para su primer torneo mayor. Albane Valenzuela, nuevamente tuvo otra buena actuación, al empatar en el sexto lugar con otras cinco jugadoras, cada una con score de 204 golpes, nueve-bajo par. Albane Valenzuela ascendió al puesto 28 al RACE to CME con parciales de 71-67-66 para la suiza-mexicana.

En el Epson Tour, la china Siyun Liu capturó su primera victoria en el Epson Tour, precisamente en el torneo que Fernanda Lira había ganado hace dos años, el Firekeepers Casino Hotel Championship, que se disputó en Michigan. Liu anotó tarjetas de 70-67-69 para score de 206 golpes, uno menos que los 207 de Amelia Garvey. Isabella Fierro, con 217, en el puesto 47 e Ingrid Gutiérrez en el lugar 62, con 220 golpes.

En México, en un emotivo desempate, llegó a su fin el IV ProAm Ventanas de San Miguel, penúltima fecha de la actual temporada de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que repartió una bolsa de un millón 600 mil pesos y que estuvo avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR).

En un primer hoyo de playoff, el brasileño Alexandre Rocha venció al mexicano Isidro Benítez para apoderarse del triunfo del evento que tuvo verificativo en el espectacular campo del Ventanas de San Miguel Golf & Resort. Ambos jugadores habían finalizado su participación con un score de 196 golpes, 14 bajo par.

Mientras tanto a nivel amateur José Cristóbal Islas llegó a un total de 10 bajo par y se impuso en el Campeonato Nacional Amateur, evento perteneciente al calendario del Comité de Torneos de la Federación Mexicana de Golf (FMG). El jugador de 20 años entregó una tarjeta final de 66 golpes (-5) y eso le permitió separarse por diez impactos del regiomontano Rodrigo Barahona (E) para lograr la victoria en el torneo más emblemático del golf amateur mexicano.

Yo les recuerdo que jugar golf es… hacer amigos

¡Hasta la próxima!

