El neozelandés Harry Hillier embocó un putt de dos metros para birdie en el hoyo final para imponerse por un golpe en el JHSF 68º Alberto do Brasil. Ese birdie final, para una tarjeta de 71, lo llevó a terminar la semana con un total de 19-bajo par 265, un golpe mejor que Davis Shore.

El estadounidense que jugaba un grupo adelante hizo 66 golpes para terminar con 18-bajo par y meterle presión al hombre que lideró el torneo de punta a punta. Después de poner su tiro de salida en el fairway del 18, Charlie fue puesto al tanto de su situación. Su hermano Harry, quien había terminado de jugar unos minutos antes, se le aproximó y le dijo: “Haces birdie y ganas”. Eso fue exactamente lo que Charlie hizo y lo festejó a la grande. “Por suerte pegué una buena salida y vi muy bien la caída para que el putt entrara”, dijo Hillier, el primer neozelandés que ha ganado un torneo del PGA TOUR Latinoamérica, circuito que completó aquí la primera mitad de su temporada 2022-23.

La victoria lo catapultó al segundo lugar del ranking de la Totalplay Cup, a solo 12 puntos del chileno Cristóbal Del Solar, quien se mantiene primero pese a estar jugando en el Korn Ferry Tour. Fue evidente que Hillier no mostró su mejor juego en la ronda final, luchando por una ronda de par de cancha, con dos birdies y dos bogeys. Aun así, le alcanzó para superar a varios contendientes que emergieron este domingo. “ Es un alivio. No jugué de lo mejor hoy, pero luché con todas mis ganas. Estoy súper emocionado de celebrar con mis amigos y familiares ”, agregó Charlie, teniendo muy presente a su hermano, que empató el 31º lugar esta semana. “S i me decías que yo iba a hacer 3-bajo par este fin de semana, no te lo hubiese creído, así como tampoco hubiese creído que iba a tener una ventaja de seis golpes después de las primeras dos rondas ”, continuó Hillier, quien hizo 62-64 los dos primeros días en ruta a su primera victoria en 14 torneos jugados en su carrera en PGA TOUR Latinoamérica.

Una semana después de haber peleado por el título del Roberto De Vicenzo Memorial 100 Años, Shore estuvo en la discusión de nuevo y esta vez estuvo más cerca. “ Definitivamente ha sido un buen tramo de dos semanas para mí. Estoy complacido, pero obviamente me encantaría ganar uno de estos ”, dijo Shore después de quedar a las puertas de ganar o disputar un desempate. Shore hizo birdie en el 17 para llegar a 18-bajo par, pero en su tercer tiro, el approach al green del par-5 del 18, estuvo dudoso con el palo y no pegó su mejor tiro. Le quedó un putt de diez metros para birdie que no pudo embocar.

" Tenía la sensación de que necesitaría terminar 19 o 20-bajo par. Honestamente, haber tenido chance de ganar en los últimos nueve me sorprendió un poco porque al iniciar el día estaba demasiado lejos ", dijo Shore sobre el déficit de seis golpes que enfrentaba al iniciar la jornada.

