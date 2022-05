“En muchos casos, la víctima del engaño pasa por alto los errores que comete el embustero, dando la mejor interpretación posible a su comportamiento ambiguo y entrando en connivencia con aquel para mantener el engaño”. PAUL EKMAN

“Se suele decir que sólo puede engañar el embustero empedernido. Pero a menudo ocurre que el embustero empedernido y crónico sólo se miente a sí mismo.” WILLIAM FAULKNER

Una página que no funciona, un teléfono en el que no contestan. Para variar, una convocatoria del gobierno federal que no se sabe si es una charada o sencillamente tardará en se haga efectiva y, mismo eso, mal y a medias.

Lo que sí se conoce es que se requirió que una doctora demandara lugares de trabajo para galenos mexicanos para que de pronto, mágicamente, surgieran las vacantes. Un registro para postularse a ellas, esto es. Porque de las características de las plazas (cuántas por cada especialidad, lugar de trabajo, clínica u hospital de adscripción, sueldos, estipendios para traslados, condiciones laborales, etcétera) nada se especifica ni se informa. Uno supondría que los salarios fuesen justos y no basados en la falsa austeridad (otro engaño cortesía de esta administración); después de todo, los doctores irían a lugares donde nadie quiere estar...

Total, un receptáculo para que el gobierno federal tenga un registro —eso suponiendo que el portal opere adecuadamente— de los datos particulares y de contacto de médicos desempleados y/o inconformes. ¡Aguas! Como siempre con este régimen: las cosas hechas con las patas, con el objetivo de engañar —otra vez— a sus obtusos seguidores y, de paso, para combatir a críticos y detractores.

Andrés Manuel anunció en la mañanera del martes que se abrían más de 13,000 vacantes para médicos especialistas. Eso sí, insistió (eso es lo que realmente le ocupa y preocupa) que, después de contratar a los galenos mexicanos (mismo eso es un decir porque esas “plazas” no suponen ni la firma de un contrato, ni un registro en nómina; son trabajos TEMPORALES y sin derecho a SEGURO SOCIAL), se continuará con la contratación de los dichosos 500 médicos cubanos.

13 mil 765 vacantes para médicos especialistas, dispuestas a todo lo largo y ancho del país. Suponemos que en zonas urbanas y rurales; desafortunadamente muchas en territorios donde la ley solo se recuerda como algo del pasado. Ahí donde, en “otros datos”, los delincuentes —”que también son seres humanos”— son los que mandan y que por ende el gobierno no puede garantizar la seguridad de los médicos quienes decidan ir a laborar a esos lugares. ¿Incluidos seguros de vida para los doctores? Ajá… Todavía creen…

¿Cómo es eso? Sí, como lo leen: antes de que la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger se pronunciara, el gobierno federal solo había pensado en la contratación de los especialistas cubanos. Esa es la verdad.

Por supuesto, luego, en un acto de machismo, discriminación, resentimiento y de noción patriarcal absoluto, la galena fue acribillada por los amlovers en redes y en espacios de opinión en razón de ser hija de su padre. Delito de ‘portación prohibida de progenitor’. Pero, ¿podía esperarse otra cosa del cuatroteísmo?

Pero más allá de ello, hay otro grupo de médicos mexicanos quienes han sido olvidados. Sí, afuera de Palacio Nacional ayer volvieron a protestar los médicos que fueron “contratados” por el IMSS durante la pandemia y que luego, ahora, contrario a lo que se les había prometido, ya no fueron recontratados.

Con su justa demanda señalan una necesidad que las vacantes para especialistas no cubren: se requieren abrir también plazas para doctores NO especialistas. (Por cierto, hablando de ello, vía Twitter, la doctora genetista Ana Ceci compartió que son 3 mil 86 médicos los que se inscribieron en su plataforma “Soy doctora, no señorita” para participar por una plaza en el sistema de salud. De estos, ¡mil 724 son médicos GENERALES!).

Estos se requieren en los hospitales de primer nivel, donde ocurre el contacto inicial del paciente con el sector salud. Ese es el escalón de salubridad a fortalecer: un modelo de atención operado por médicos generales aunado a fuertes inversiones para asegurar la mejora de determinantes sociales básicos.

Pero ni eso ni otras cosas toma en cuenta el lopezobradorismo. Para abrir vacantes se debe tener antes un diagnóstico preciso de las necesidades y también un plan integral para cubrirlas. Mas, en las condiciones actuales, en el sector salud —particularmente en las zonas serranas y rancherías del país— no hay insumos, infraestructura suficiente, clínicas equipadas —ya no se diga hospitales—, seguridad y/o condiciones mínimas necesarias para que los médicos puedan ejercer su profesión de manera mínimamente efectiva, mismo suponiendo que se cubran las vacantes.

Una burla más recetada por el gobierno. Una que fue evidente desde el momento mismo que, antes de que se detectaran, conjuntaran, publicaran y ofrecieran los puestos vacantes a los galenos mexicanos con alguna especialidad en medicina, el presidente AMLO ya sabía a la perfección (dichoso él y sus dotes de adivino) que se requerían precisamente 500 médicos cubanos para cubrir las posiciones que los mexicanos no quisieran…