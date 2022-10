Aún no termino de entender a Zoé Robledo. Me parece un hombre inteligente, que tiene mucha experiencia en la política, pero que es totalmente incapaz de tomar decisiones correctas y por él mismo ante la institución que dirige que es el IMSS.

A todos nos sorprendió que el presidente de México le haya conferido ese cargo, puesto que Zoé Robledo es todo, menos médico.

Zoé estudió Ciencias Políticas y hoy ostenta un cargo que tiene que ver con la medicina, medicamentos y doctores.

Y para sorpresa de muchos que estábamos viendo la mañanera, hoy salió a decir en el martes del Pulso de la Salud, que se abrirá una convocatoria para que médicos y especialistas extranjeros vengan a trabajar a México porque aquí no hay. ¡Ah!, y por los trámites migratorios no se preocuparán, porque eso lo resolvería el Gobierno de México.

Esto realmente es algo que jamás había oído en mi vida.

El argumento de Zoé/AMLO (y lo escribo así porque todo lo que dice Zoé es por estrictas órdenes del presidente, se le oye hasta en la voz temblorosa al hablar) es que no hay médicos ni especialistas suficientes en el país. Y que los nuestros, los mexicanos, no quieren trabajar en zonas rurales lejanas e inhóspitas.

Primero Zoé hizo un reclutamiento de médicos mexicanos en agosto y asegura que muy pocos acudieron al llamado, por lo que ahora invita a vivir en México a cientos de médicos extranjeros (por no decir cubanos, de preferencia) para que existan suficientes galenos en el país.

Apenas en agosto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, atacó a los consultorios adyacentes a las farmacias declarando que los médicos que ahí laboran, engañan a la gente y los medican mal.

Y ya ahora por si fuera poco, dejan a un lado a los médicos y médicas mexicanas para “convocar” a médicos extranjeros.

¿Porqué este desdén hacia nuestros médicos mexicanos?

No es que los mexicanos no aceptemos a los extranjeros, pero pienso que le quitan la oportunidad a cientos de médicos de realizarse en su propio país.

¿Qué sentirán los jóvenes mexicanos que están estudiando medicina al enterarse de esto? ¿A dónde irán a parar sus ilusiones y su esfuerzo si saben que este Gobierno prefiere a médicos extranjeros y no habrá oportunidad para ellos en su propio país ?

En diversas ocasiones les he platicado mi penoso andar por el mundo hospitalario por el cáncer que circuló en mi cuerpo y en el de mi hermana… y por mis padres también enfermos… Realmente siempre habían médicos dispuestos a atendernos pero además no sólo se dedicaban a la clínica particular, sino que tenían también sus consultorios en los hospitales públicos.

He sabido de historias desde donde en los lugares más remotos, las personas fueron atendidas por un médico.

Por supuesto, y de eso ya escribí en otra columna, los médicos que atienden en consultorios de farmacias son muy buenos y ganan casi nada. En realidad están ahí por vocación y amor a su carrera. El ataque artero contra ellos es desolador.

¿Porqué este gobierno se empeña en seguir destruyendo los sueños de miles de jóvenes que hoy están estudiando medicina ¿Porqué no apoyarlos a ellos dándoles oportunidad de práctica para que adquieran experiencia? ¿Porqué este presidente quiere gente del extranjero? Me suena más a un interés malévolo y político que un interés genuino por cuidar de la salud de los mexicanos .

Es una pena como todo lo que toca este gobierno lo destruye.

Yo jamás iría a consulta con un médico extranjero. Confío absolutamente en los médicos mexicanos. Ellos me salvaron la vida. Estas tonterías no deberían de ser aprobadas por los médicos de este país… Me rompe el corazón ….

Y ya no tengo más que decir.

Es cuanto.