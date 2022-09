En ocasiones me parece increíble las excusas de personas involucradas en la política con esta parte esencial del Grito de Independencia del 15 de septiembre de este año. Gritar por los héroes que “nos dieron patria”, está bien, es lo esperado. Dar vítores contra estas dos cosas que son la base de muchas de las crisis que hemos vivido en nuestro país me parece importantísimo.

He oído de gente “leída y estudiada” que cuando el presidente llama fifis a cierta parte de la población es un tipo de racismo. Bien lo ha explicado Poncho Gutiérrez de El Deforma que el presidente se refiere solo a un pequeño grupo de personas que no, ni siquiera clasificarían en clase alta pues tienen más poder adquisitivo. Con los fifis habla de la clase muy muy alta no de la clase media. Y bueno, si yo tuviera esos millones de dólares en mis cuentas, creo que lo último que me importaría es que me dijeran fifi como si fuera algo de clasismo.

El racismo existe y existe en las sociedades más avanzadas. Es curioso como Europa entera se ha volcado a ayudar a Ucrania y no ha hecho lo mismo con otros países que tienen otro color de piel. Piense, no es lo mismo dar asilo a un “güerito” que a alguien un poco más chocolate.

Vean lo que está pasando en el fútbol español con el jugador brasileño Vinicius Junior del Real Madrid. Le han empezado a echar con insultos racistas porque baila cuando anota goles. ¿Desde cuándo que un jugador celebre cuando anote es algo que este incorrecto? Pues a Vinicius y una buena cantidad de jugadores de color les han aplicado los insultos desde la tribuna porque no son rubios. Y esto pasa desde España hasta Inglaterra. Pregúntele a Hugo Sánchez como le fue en las primeras temporadas. Eso es racismo.

En México no hay tantas personas de origen africano pero el racismo está en su máxima expresión. He oído a señoras del Opus, del Reino, de San Pedro, o de las Lomas expresarse de una manera déspota de las personas que trabajan en el servicio de su hogar. Es que es indio, es que lo bajaron de la sierra, es que apenas habla español. Muchas de estas personas que critican, a pesar de tener la oportunidad de tener una mejor educación no la han aprovechado y en ocasiones son más ignorantes que las personas que trabajan para ellos.

Usted podría pensar que solo son racistas con las personas de una clase económica menor a la de ellos o ellas, pues no. Me ha tocado oír comentarios racistas dentro de las propias familias. “El niño se ve muy morenito”, ¡qué clase de comentario es ese! Igual he oído una colección de estupideces que ¡Dios mío! ¿Cómo hay gente así? Eso es racismo tan cruel como el otro. Sabe que en Estados Unidos hay una estadística de la atención medica que el dan a los blancos contra la que le dan a los latinos y afroamericanos. Es muy probable que si la persona es negra o morena le den analgésicos suaves, que cuando se trata de personas blancas donde si les dan un tratamiento adecuado para el dolor. Imagine, en las instituciones de salud donde se trata de evitar que las personas tengan dolor atienden diferente según el color de piel. Los que no son blancos tienen una probabilidad más grande de tener dolor que los que son blancos.

No sé si se tenga una estadística de este comportamiento en México pero estoy completamente seguro qué pasa algo muy similar a lo qué pasa en Estados Unidos, y puede ser que hasta peor. ¿Por qué vivimos en una sociedad fragmentada? ¿Porque el partido en el poder tiene tanta simpatía del “pueblo bueno”?

No es por ignorancia, no es por borregos. Es por el clasismo, es por el racismo. La raza ya se cansó de estar oprimida por gente que se siente superior. Está cansada que los “empresarios” vean a sus empleados como activos en lugar de como personas. La gente está cansada que haya personas que se sientan superiores sin que estos aporten a la sociedad de ninguna manera.

Los pueblos originarios están cansados de ser aplastados, la gente de clase media y media baja ya no quiere tener tantas dificultades para vivir. Todos quieren ser escuchados y tener oportunidades que no han tenido en los últimos 30 o 40 años con los anteriores gobiernos. Al menos eso es lo que este gobierno promete y le ha dado a un número considerable de personas que se han encargado de correr la voz que ahora el gobierno es diferente.

Por eso no cae la popularidad de presidente. Por es un partido bastante joven es el que está gobernando a la mayoría del país.

Cuanto muera el racismo, cuando muera el clasismo, ahí es donde el pueblo podría ver otras alternativas. Mientras esto no cambie, seguramente el gobierno de la 4T seguirá gobernando.

¿Usted se considera racista o clasista? Es una pregunta para reflexionar, ¿No cree?