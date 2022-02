Morena ganará por goleada

Hoy no existe nada que pueda parar el poder dominante de Morena de cara a las elecciones del próximo mes de junio donde habrá transición del Ejecutivo estatal en seis entidades. Además de los altos índices de aprobación de su máximo exponente en la política nacional, el partido cuenta con gran respaldo de la ciudadanía lo que imposibilita cualquier intento de reacción de la oposición.

De hecho, la misma oposición no fue capaz de entender la magnitud y están políticamente derrumbados. En varias entidades había necesidad y exigencia de efectuar una alianza, al menos para competir en territorios donde encararán el gran poder de convocatoria de la expresión lopezobradorista que metió en serios aprietos a PAN, PRI y PRD. Sin embargo, sigue predominando el estilo de las imposiciones; en todo caso lo hubieran intentado, repito, para decorar más el resultado.

Prescindir de ese tipo de situaciones abultará más el resultado, máxime en el momento en que los perfiles no tienen efecto ni mucho menos simpatía con el electorado lo que afectará severamente la intención del voto, incluso para el partido del sol azteca que sobrevive de milagro en algunos territorios, no obstante, está crisis puede ser la estocada cuando reciba el golpe contundente final ya que hace tiempo no figura con alguna posibilidad real de supervivencia.

Por desgracia para ellos, los liderazgos y cuadros importantes los canalizó Morena. Y no sólo eso, jamás tomó en cuenta el costo político de haber signado acuerdos desde el Pacto por México. En fin, el perredismo técnicamente participará, aunque no competirá. Pero, en esa disputa, no lo hará PAN y PRI; están prácticamente derrotados en cinco territorios que, hasta este momento, domina el lopezobradorismo ampliamente en los pronósticos lo que supone una lógica inminente de triunfo.

Y para reforzar esa hipótesis, hace unos días éste portal de noticias de SDP divulgó una calificación o, mejor dicho, la evaluación recolectada que midió el termómetro de la población.

A pesar de que hay quienes aseguran elecciones cerradas, considero que no habrá margen en esa especulación. Ganará Morena y por goleada. Se puede decir que no hay contrincante; existirá un solo equipo dominante en la cancha.

En Tamaulipas, Morena lleva una ventaja del 54 por ciento con el senador con licencia, Américo Villareal; asimismo, para Durango el porcentaje es menor pero significativo; más del 42 por ciento votaría por la expresión guinda; en Hidalgo algo similar con el primero: cerca del 47 por ciento se decidiría por Julio Menchaca en la Coalición Juntos Haremos Historia; en Oaxaca la evaluación creció en inclinación lo que garantiza un triunfo contundente; Salomón Jara cuenta con una proporción de más del 53 por ciento, es decir, logró posicionarse en la cima; y por último Quintana Roo que, para poder superar a Mara Lezama Espinosa tendrán que sobrepasar el 45 por ciento que acumuló en el mes de enero algo que, imposiblemente, lograrán rebasar.

Así pues, Morena gana 5 de 6 de una forma y bajo cualquier escenario. No hay nada que revierta esa ponderación altamente poderosa, ni en el caso de existir alguna declinación o apoyo de facto. La diferencia es abismal, inmensa. A raíz de ello, y en términos políticos, la elección está saldada a favor del movimiento lopezobradorista que extenderá su dominio a más territorios del país.

Notas finales

El viernes pasado visitó la capital del estado de Michoacán el senador, Ricardo Monreal. Fue una charla abierta con medios de comunicación; hubo de todo, no obstante, predominó más el respaldo de los legisladores Cristóbal Arias Solís, Casimiro Méndez y Blanca Piña; todos ellos Senadores de Morena que coinciden en el liderazgo de su coordinador, lo que retrató unidad para poder encarar dos grandes retos en puerta. Tanto el proyecto de Reforma Eléctrica como Electoral son, por mucho, la consolidación no sólo del gobierno federal, sino del compromiso que ha hecho posible la Cámara Alta al ser, con mucha congruencia, la columna vertebral de la 4T.

Y si todo llega a concretarse como hemos anticipado con un fundamento de hechos y con una lógica eficaz- desde la cámara alta- saldrá mucho más fortalecido el coordinador de los senadores de Morena de cara a la sucesión presidencial adelantada. Ricardo Monreal sabe la coyuntura política que significa consolidar los intereses del presidente López Obrador para sentar las bases de su proyecto de transformación.

A mi juicio, no será sencillo, no obstante, los buenos oficios de Ricardo Monreal dan pronósticos muy alentadores que, prácticamente, damos por un hecho porque el zacatecano se ha comportado a la altura de las exigencias.

