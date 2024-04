No recuerdo una Suprema Corte de Justicia de la Nación más mediática que la actual. Mediática para bien y para mal. Veamos solo hechos recientes:

Hace unos días se dio a conocer una acusación anónima contra el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y algunos de sus colaboradores. La cúpula del poder judicial decidió que procederá a investigar los hechos denunciados, lo que desató un escándalo porque el principal imputado participa en la campaña presidencial de Morena.

Zaldívar contraatacó con el apoyo de Morena —de todos los que cuentan en Morena: el dirigente del partido Mario Delgado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum —.

Morena y Zaldívar solicitarán un juicio político contra la ministra presidenta de la corte suprema, Norma Lucía Piña Hernández . La acusan de trabajar para la candidata de oposición Xóchitl Gálvez .

Además de pedir el juicio político en el congreso, Zaldívar y Morena denunciarán a Piña ante el INE, la FGR, la propia SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal.

Ayer, en Excélsior , el columnista de negocios David Páramo dio a conocer que otro exministro, Eduardo Medina Mora , realiza trabajos de cabildero en la corte suprema, lo que evidentemente no es correcto.

Hoy, en El Heraldo de México, Darío Celis, también columnista especializado en negocios, mencionó otro caso de "corrupción y perversión en la corte", en el que participa el mencionado Medina Mora, pero solo como subordinado o colaborador de un eficaz operador de sentencias en el poder judicial apodado La Sombra —sí, como si fuera rival de El Santo en sus siempre bien recordadas películas—. La Sombra, nacido en Oaxaca, se llama Abelardo Antonio Esteva, y como dice el periodista, también debería ser investigado por la ministra presidenta Piña, al menos para saber si es cierto lo que tanto se comenta en los niveles más importantes de la abogacía mexicana y en ciertos círculos políticos: que ese oaxaqueño manipula ministros. Tiene razón Darío Celis: si de desinfectar se trata, toda la pus debe ser eliminada, no solo la más visible. Si el cirujano deja sin tocar un mínimo de pus, entonces con una alta probabilidad provocará la reinfección, y esta puede ser mortal. Aquí la columna de Celis: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/4/17/corrupcion-perversion-en-la-corte-594907.html

Para contribuir a serenarnos

Serenarnos, en efecto, tal como lo pidió Claudia Sheinbaum después de que estallara el barullo generado por la investigación contra Zaldívar. Para conseguirlo suplicaré a toda la estructura de Morena un aplauso sincero para la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos decisiones recientes, dos votaciones unánimes a favor de la 4T:

Haber votado contra uno de los símbolos más lamentables del capitalismo, la Coca Cola .

Haber validado la normativa de la Ciudad de México en materia de gestión de datos.

El voto contra la Coca Cola

Cito lo que leí el pasado 8 de abril en la página de internet de la Alianza por la Salud Alimentaria:

‘La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a la empresa Santa Clara, subsidiaria de Coca Cola, al declarar el etiquetado frontal de advertencia como constitucional’.

‘En el resultado de la votación, se reconoció la medida como una herramienta que protege los derechos a la salud, alimentación e información’.

Con 11 votos a favor —esto es, todos los posibles— ‘el pleno dejó en claro que el derecho a la salud se encuentra por encima de los intereses comerciales de las empresas’.

‘El caso que se debatió el día de hoy forma parte de los primeros tres que llegaron a la SCJN para su discusión a mediados de 2022′.

'El ministro Alberto Pérez Dayán y la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentaron tres proyectos en los que se proponían negar los amparos a las empresas y reconocer al etiquetado frontal como una herramienta de derechos'.

'Al negar el amparo a Santa Clara, subsidiaria de Coca Cola , se reconoció que el etiquetado frontal, por su diseño y sus características, es una herramienta útil para identificar de manera fácil, sencilla y rápida aquellos productos nocivos para la salud'.

'La corte reconoció que el etiquetado es una política pública indispensable, y que se debe privilegiar el derecho de las personas consumidoras a recibir información de manera simple. Se rescata que esta medida basada fue redactada con el respaldo de la evidencia científica y recomendada por organismos internacionales'.

El voto a favor de la gestión de datos en la CDMX

Cito enseguida un comunicado de prensa de la SCJN de ayer 16 de abril (aclaro que he eliminado numerosas mayúsculas que no vienen al caso; creo en la minusculización porque, me parece, facilita la lectura):

'El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó diversos preceptos de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México ; del acuerdo por el que se emite la política de gestión de datos de la Ciudad de México y, en su integridad el a viso por el que se da a conocer el calendario de la primera fase de integración del inventario de datos de la Ciudad de México'.

'En las señaladas disposiciones se prevé, entre otros aspectos, la obligación de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y alcaldías que conforman la administración pública de la Ciudad de México, de compartir con la Agencia Digital de Innovación Pública información para conformar el inventario de datos local, el cual, de acuerdo con la ley señalada, consiste en los metadatos de la administración pública sistematizados en un catálogo electrónico, para permitir su búsqueda y exploración, sin que contenga los datos mismos, sino únicamente información sobre su estructura, contenido y características'.

'La agencia mencionada es un órgano desconcentrado de la administración pública, adscrita a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, encargada de diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad, así como la gestión de la infraestructura del gobierno local'.

‘El pleno determinó que las disposiciones no invaden la esfera de competencias de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez de la Ciudad de México, ni violan su autonomía administrativa y de gestión’.

Lo anterior, al considerar, entre otros aspectos, que la gestión de datos, en su vertiente de creación y conformación del inventario de datos de la Ciudad de México, es una función pública diferente y con alcances distintos a la conferida a las alcaldías en la Ley Orgánica de la Administración Pública local, en el sentido de proponer, formular y ejecutar mecanismos de simplificación administrativa y gobierno electrónico, así como políticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva las demandas de la ciudadanía’.

‘Controversia constitucional 242/2022, promovida por la alcaldía Álvaro Obregón y controversia constitucional 243/2022, promovida por la alcaldía Benito Juárez, ambas de la Ciudad de México, en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de dicha entidad’

‘Ponente: ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Luis Fernando Corona Horta’.

No es poca cosa determinar la constitucionalidad de la Agencia Digital de Innovación Pública, cuyos proyectos fueron sido tan importantes para Claudia Sheinbaum durante su gobierno en la CDMX, lo que proporciona razones para pensar que los replicará a nivel nacional en cuanto llegue, el próximo octubre, a la presidencia del país.

Me pregunto si Morena, partido en el que abunda gente que lee los textos bíblicos, con serenidad sabrá distinguir la paja del trigo, esto es, si quienes mandan en el partido de izquierda con objetividad reconocerán que la SCJN ha hecho lo correcto en dos votaciones de relevancia precisamente en el momento en que arrecia la pelea con el poder judicial —una pelea que, en mi opinión, a nadie beneficia y que deberíamos olvidar porque si cruzamos el Rubicón en la lucha entre los poderes del Estado el perdedor será México—.