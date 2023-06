Partamos de datos verificables y verificados:

1.- En México se vive el tiempo de las mujeres . El mérito lo tienen ellas: trabajan a diario —en el hogar, la oficina, la fábrica, la academia, el gobierno y sobre todo en la difícil lucha feminista— para superar las adversidades impuestas por el machismo.

2.- En política, seamos justos, el actual sexenio ha sido un periodo estelar para las mujeres , gracias sin duda a un hombre que decidió cambiar las cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

3.- En toda la historia de México, antes de AMLO había habido solo ocho gobernadoras :

1. Griselda Álvarez Ponce de León, electa en 1979 en Colima.

2. Beatriz Paredes Rangel, electa en 1986 en Tlaxcala.

3. Dulce María Sauri Riancho, interina en 1991 en Yucatán.

4. Rosario Robles Berlanga, interina en 1999 en el Distrito Federal

5. Amalia García Medina, electa en 2004 en Zacatecas.

6. Ivonne Ortega Pacheco, electa en 2007 en Yucatán.

7. Claudia Pavlovich Arellano, electa en 2015 en Sonora.

8. Martha Erika Alonso Hidalgo, electa en 2018 en Puebla.

4.- Al lado de Andrés Manuel en campaña o ya en su gobierno —es decir, en apenas cuatro años—, se han sumado a la lista 10 gobernadoras, todas electas :

1. Claudia Sheinbaum Pardo, electa en 2018 en la Ciudad de México.

2. Marina del Pilar Ávila Olmeda, electa en 2021 en Baja California.

3. Layda Elena Sansores San Román, electa en 2021 en Campeche.

4. Indira Vizcaíno Silva, electa en 2021 en Colima.

5. María Eugenia Campos Galván, electa en 2021 en Chihuahua.

6. Evelyn Cecia Salgado Pineda, electa en 2021 en Guerrero.

7. Lorena Cuéllar Cisneros, electa en 2021 en Tlaxcala.

8. María Teresa Jiménez Esquivel, electa en 2022 en Aguascalientes.

9. María Elena Lezama Espinosa, electa en 2022 en Quintana Roo.

10. Delfina Gómez Álvarez, electa en 2023 en Estado de México.

5.- Además de lo anterior el presidente López Obrador ha hecho posible:

Mayoría de mujeres en el Banco de México . Ellas ocupan tres de cinco espacios en su junta de gobierno: Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora, y las subgobernadoras Galia Borja Gómez e Irene Espinosa Cantellano.

. Ellas ocupan tres de cinco espacios en su junta de gobierno: Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora, y las subgobernadoras Galia Borja Gómez e Irene Espinosa Cantellano. Mayoría de mujeres en el INE . Seis de once personas que participan en el consejo general son mujeres: la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y las consejeras Norma Irene De la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

. Seis de once personas que participan en el consejo general son mujeres: la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y las consejeras Norma Irene De la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Por primera vez hay cuatro ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación : Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández. Es un hecho político que Norma Piña es la ministra presidenta porque en la elección en la cúpula del poder judicial AMLO no operó contra ella. Más bien vetó a uno de sus más fuertes rivales.

6.- En política electoral, las mujeres superan a los hombres en los principales partidos :

En Morena la ventaja de Claudia Sheinbaum es de dos dígitos sobre el segundo lugar, Marcelo Ebrard. Esto en todas las encuestas.

es de dos dígitos sobre el segundo lugar, Marcelo Ebrard. Esto en todas las encuestas. En el PRI la líder es Beatriz Paredes .

. En el PAN destaca Lilly Téllez sobre sus contrincantes hombres.

¿Por qué, en el tiempo de mujeres y contra lo que ha hecho AMLO, las estructuras de Morena las dominan machos?

El presidente del Comité Ejecutivo es hombre, Mario Delgado Carrillo .

. El presidente del Consejo Nacional es hombre, Alfonso Durazo Montaño .

. Son hombres cinco de seis aspirantes presidenciales : Marcelo Ebrard Casaubón, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco Coello.

Se explican —pero éticamente hablando no se justifican— tantas agresiones mediáticas dirigidas a la única mujer que compite con los mencionados machitos, Claudia Sheinbaum, quien, reitero, los supera en todas las encuestas conocidas.

¿Es Morena un partido misógino?

Esperemos que no. Sería terrible para México, donde hay tantos feminicidios, que inclusive la izquierda estuviera política y culturalmente dominada por el machismo.

Claro está, Claudia sabrá defenderse de los vulgares ataques que ya recibe. Es valiente e inteligente y cuenta con una preparación de excelencia, algo que le proporciona una enorme ventaja frente a corcholatos más bien poco calificados para las disciplinas que requieren un gran esfuerzo mental.

Licenciada en física, doctora en ingeniería y dedicada durante muchos años a la investigación científica, Sheinbaum es la única entre el grupo de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena que entiende de raíces cuadradas, pi, ecuaciones, cocientes, álgebra, cálculo, geometría, números primos, energía, materia, partículas, espacio-tiempo, etcétera.

Sus rivales son hombres sin duda inteligentes, pero intelectualmente limitados: Noroña estudió sociología, una disciplina importante pero que no exige el esfuerzo académico extraordinario de quienes se meten en serio a las matemáticas o a la física; Adán, Velasco y Monreal son abogados, pero por dedicarse a la política no han profundizado en el análisis del derecho —digamos que no tienen nivel para una discusión profunda en la SCJN, menos aún para aspirar a ser ministros—, y Marcelo es licenciado en relaciones internacionales, pero no domina lo básico: el inglés, que evidentemente habla muy mal.

Pero no estamos en una competencia por la Medalla Fields de matemáticas ni por el Nobel de Física, sino en la contienda para elegir a la persona que gobernará México a partir de septiembre de 2024.

Veamos de nuevo datos verificables y verificados:

El sociólogo Noroña jamás ha tenido un cargo ejecutivo . Antes de aspirar a la presidencia quizá debería buscar otro puesto administrativo en el que adquiera experiencia que le califique para dirigir todo el gobierno de México.

. Antes de aspirar a la presidencia quizá debería buscar otro puesto administrativo en el que adquiera experiencia que le califique para dirigir todo el gobierno de México. El abogado Adán Augusto (mal) gobernó Tabasco durante algunos años; pasará a la historia por haber propuesto una ley garrote que, afortunadamente, invalidó la SCJN. Como titular de Gobernación fue estridente y aun colérico, pero no tuvo éxito en las principales negociaciones que se le encargaron con los poderes legislativo y judicial.

durante algunos años; pasará a la historia por haber propuesto una que, afortunadamente, invalidó la SCJN. Como titular de Gobernación fue estridente y aun colérico, pero no tuvo éxito en las principales negociaciones que se le encargaron con los poderes legislativo y judicial. El abogado Velasco gobernó Chiapas y lo hizo realmente muy mal.

El abogado Monreal hace 20 años gobernó Zacatecas más o menos con propiedad, pero en fechas recientes realizó un trabajo deficiente como jefe delegacional de Cuauhtémoc en la capital del país.

El especialista en relaciones internacionales Ebrard gobernó el Distrito Federal y pasará a la historia por la construcción de la fallida Línea 12 del metro que en ningún momento ha funcionado adecuadamente y que, por sus fallas de origen, provocó la muerte 27 personas. Desastrosa, pues, su única experiencia como gobernante.

gobernó el Distrito Federal y que en ningún momento ha funcionado adecuadamente y que, por sus fallas de origen, provocó la muerte 27 personas. Desastrosa, pues, su única experiencia como gobernante. La doctora en ingeniería Sheinbaum aplicó el método científico para gobernar con eficacia la delegación Tlalpan, primero, y después la Ciudad de México. Tuvo capacidad para superar crisis de gran magnitud relacionadas con sismos y el metro. Además de por sus obras, sobre todo en el tema de la movilidad, pasará a la historia por haber disminuido notablemente la inseguridad en la capital de la nación.

Tuvieron suerte los aspirantes machos de que Morena haya rechazado los debates. La única mujer les habría ganado no solo por su nivel científico que ellos no tienen, sino porque le sobran logros concretos de gobierno para salir adelante en las comparaciones.

Ya se verá si en Morena triunfa la machista impericia demostrada en la tarea de gobernar o el cualificado feminismo capaz de hablar con hechos.