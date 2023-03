Dándome la vuelta por Instagram, una de las personas a las que sigo publicó un video de pena para la ciudad que presume que recibirá a una gigafactory de Tesla. En el video que publica Pato, se puede ver un río de basura que va por uno de los drenajes pluviales abiertos que tiene la ciudad para contener las grandes lluvias, que cuando azotan la ciudad lo hacen de manera violenta.

Antes que echarle la culpa al gobierno, que pena que en la ciudad de Monterrey seamos tan puercos y no le tengamos un poco de cariño al lugar en el que habitamos. Lo que se ve que está flotando en esa corriente de agua es de no creerse. No sé si falta un servicio público de basura eficiente que recoja todo ese mugrero o falta disciplina de limpieza por parte de las personas que habitan esa zona.

Leyendo los comentarios del video, sí hay gran falta de consciencia ciudadana por parte de habitantes de la gran zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Con un poco de lluvia se mueve una gran cantidad de basura en ese drenaje. Como escena de película del Apocalipsis ecológico, digno de documental de Green Peace, ese río de basura no debería de estar en una ciudad que presume ser de las más modernas de Latinoamérica.

Además de lo que mostró Pato del río de basura, también enseñó otras partes de la ciudad con un paisaje lamentable. Baches, registros sin tapa, calles inundadas con la poca lluvia que ha caído en estos días, creo que esto no es digno de Monterrey, de Nuevo León, o de cualquier lugar donde se quiera vivir dignamente.

Sabemos que Patricio Zambrano tiene la intención de contender por un puesto publico, específicamente por la alcaldía de Monterrey, y si tiene todas esas ganas de mejorar la parte que hace que tengas ganas de vivir en Monterrey pues seguramente tendrá el apoyo de muchos. Con los años, la imagen que proyecta ahora Pato es de alguien más maduro y con más credibilidad sobre los temas que está tratando y da gusto. Si Pato no se lanza como candidato, su activismo social me parece bastante real e interesante.

Sería interesante que así como Samuel García salió en redes sociales con Marcelo Ebrard dándose la vuelta en un Tesla por el predio donde se instalará la fábrica, se diera la vuelta en el mismo Tesla por las zonas donde hay baches en la ciudad para ver cómo le va al carrito. O que de un paseo donde esos drenajes pluviales llenos de basura.

Qué pena que toda esa basura este “navegando” en el drenaje de Monterrey y más pena que sea basura que mis mismos paisanos dejaron para que ser fuera a la deriva. Ojalá se castigue, multe o reprenda a los culpables. Esto no puede estar sucediendo en mi ciudad.