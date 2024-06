El Parque Monte Alto es un área natural protegida estatal que se ubica en Valle de Bravo , Estado de México y que disfrutamos turistas y locales.

Este espacio de bien común se encuentra en grave riesgo a raíz del devastador incendio que recientemente arrasó con 65 de sus 479 hectáreas.

Durante los últimos 6 años, los incendios forestales han afectado aproximadamente 200 hectáreas que hacen el 42% de su superficie total, una verdadera tragedia ambiental para el corazón verde de Valle, dejando unos 6 mil metros cúbicos de madera muerta, el equivalente a 3000 toneladas o 500 camiones de material combustible regado por todo el bosque, que además lo hacen susceptible a plagas y enfermedades forestales, erosión y pérdida de biodiversidad.

Los vecinos alertan sobre la crítica situación y piden que las autoridades se activen de inmediato, porque los hechos ocurridos a principio de mayo demuestran que Monte Alto se encuentra en peligro inminente, cosa que se agrava por la falta de aplicación de medidas preventivas que sanen el querido bosque.

Los estudios, la ley y la grilla

Los vecinos señalan que todas las actividades que posibilitan su recuperación se especifican en el programa de manejo forestal, sin fines comerciales y orientado a la restauración que autorizó la SEMARNAT en 2023; sin embargo, su aplicación se ve imposibilitada debido a que existe un amparo promovido por ciudadanos, aparentemente, del Comité Pro ANP Monte Alto A. C., mismo que detuvo la actividad más relevante del mencionado estudio que consiste en dar manejo a la madera muerta dentro del parque usándola para obras de restauración de suelos.

Manejo de madera muerta y rescatar Monte Alto

A pesar de la gravedad del problema, el Comité Pro ANP Monte Alto A. C. apoya el amparo que resultó en una suspensión definitiva de los trabajos de manejo forestal autorizados por la SEMARNAT en 2023, impidiendo mover esta madera muerta, sanear el bosque y exponerlo de manera extremadamente peligrosa, bajo el argumento de que la actividad está enmarcada en el término técnico legal, “aprovechamiento forestal”, aún y cuando no tiene fines comerciales y está orientado a la restauración.

Personalmente busqué a la asociación y amablemente me dijeron que no tenían comentarios por recomendación de su abogado, lo respeto, pero no es posible saber sus verdaderos motivos, que se dicen políticos, apoyados por algunas autoridades, o porque en el pasado se ha abusado del bosque en beneficio de algún particular.

Situación actual

Los vecinos se han puesto en acción y solicitan a la asociación que haya diálogo para retirar el amparo y en mi caso, por lo menos que nos den a conocer sus razones que seguramente tendrán muchos puntos de coincidencia.

Así mismo, le solicitan al juez quinto de distrito del segundo circuito del Estado de México, que levante el amparo 1069/2023 para permitir que se realicen las actividades establecidas en el programa de manejo forestal sin fines comerciales y orientado a la necesaria restauración de Monte Alto.

El desistimiento que piden posibilitaría, tanto a autoridades como a ciudadanía interesada en el bienestar de Monte Alto, a realizar las actividades necesarias para evitar futuros incendios forestales y para restaurar y conservar este espacio de bien común en Valle de Bravo.

Incluso habemos organizaciones que podríamos supervisar y observar que los trabajos se realicen bien, de la mano de autoridades locales que siempre nos apoyan.

Lo que de verdad importa

Más allá de la desinformación, el desconocimiento y la probable manipulación, los trabajos que han sido detenidos aumentan el riesgo de nuevos incendios, la sequía continúa y los resultados podrían ser catastróficos para Monte Alto. Poder llevar a cabo trabajos de regeneración de suelos antes de la temporada de lluvias es de vital importancia para evitar erosión y mayor pérdida de suelo.

La iniciativa ¡Salvemos Monte Alto!

La sociedad vallesana comprometida lanzó una convocatoria para recolectar firmas y lograr generar la presión necesaria para hacer un cambio significativo por Monte Alto motivados por la gran solidaridad que se dio durante los incendios donde el amor y la camaradería salvaron el parque.

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna es el órgano administrador actual del parque.

Lo más valioso de Valle después de la diversidad socioeconómica y libertades, es su agonizante lago y bosques ¿no nos alcanza el amor para ponernos de acuerdo?

