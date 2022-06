Estira y afloja

Olvidemos por completo a los jilgueros y oficialistas que al final del torneo anterior una mala y falsa concepción del ADN americanista, sin realmente entender de lo que hablaban.

Al final, la historia fue de otro fracaso para un América cuya directiva tuvo que ser reforzada con un hombre de experiencia en el futbol mexicano, como Héctor González Iñárritu, quien diferencia de todos los que ya estaban en el equipo, entiende perfectamente en dónde está parado y las obligaciones que ha adquirido.

Porque el americanismo no tiene que ver solamente con ganar títulos. Tiene que ver con grandeza, con soberbia, con arrebatarle a otros lo que tanto quieren… Y claro, ganarlo todo.

De cara al Apertura 2022, el América tiene la obligación de recuperar buena parte de esa esencia, de revivir el verdadero americanismo y no esas cosas inventadas por los jilgueros.

De entrada, si logran cerrar los fichajes de Néstor Araujo (proveniente del Celta de Vigo) y de Jonathan Rodríguez (del Al-Nassr FC) será darle un buen golpe al Guadalajara y al Cruz Azul. Serán dos buenos golpes en la mesa, pero no será suficiente.

Porque el resultado en el amistoso contra los Pumas en Chicago (3-1) es un recordatorio de todo lo mal que le puede ir a este equipo si no refuerza estas zonas del terreno de juego, ya que los universitarios le generaron seis ocasiones de gol y les metieron tres, lo cual habla de una mala defensa.

Pero no solamente eso, sino que el América tuvo al menos cinco oportunidades de marcar y solamente logró hacer un gol, dejando claro que necesita un verdadero “killer” del área para no volver a fracasar.

Es cierto que se trato de un partido de preparación, de un amistoso, pero estamos a menos de dos semanas de que inicie el Apertura 2022 y la exigencia no está para pensar en tener el equipo definir¡do, completo, para la jornada 5, debe quedar listo ya, esta semana que viene. Cerrar lo de Araujo y ‘Cabecita ‘, y definir quién se va, quién estorba, quién no sirve para maldita la cosa..

Porque la obligación es dejar de poner en ridículo a este club y recuperar al americanismo, el verdadero americanismo, no el invento de los jilgueros con un ADN del que no tienen ni idea y que obviamente este equipo no ha mostrado desde hace algunos torneos.

Gerardo Velázquez de León en Twitter: @gvlo2008