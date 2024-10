Ahora las mañaneras que impartirá la presidenta Claudia Sheinbaum se llamarán “Las Mañaneras del Pueblo”, así como quien dice estarán dirigidas para aquellos que votaron y confían en la presidenta, y para los que no, pues no. Así la cosa.

Las Mañaneras del Pueblo estarán compuestas de la siguiente manera:

*LUNES: Vida Saludable. Imagino que su intención será hablar de el sistema de salud en el país, pero por lo que pude observar en la mañanera de hoy, Claudia intenta hablar de un tema y los periodistas, los no aplaudidores están ávidos de preguntarle sobre otros temas, por ejemplo acerca de aquel beso que le dio en la mano a un Manuel Velasco que parecía fan en primera fila de su artista favorito. Este suceso por supuesto levantó comentarios negativos hacia la presidenta: Ella dijo que Manuel Velasco ya le había dado un besito en la mano a ella y que ella solo representaba mera reciprocidad.

*MARTES: Humanismo mexicano y memoria histórica. Supongo será un especie de intento de clase de historia como tanto le gustaba al expresidente. Será una nueva oportunidad para enaltecer el recuerdo y memoria del líder de la nación.

*MIÉRCOLES: ¿Quéeeeee? Se llamará “Detector de mentiras”, es decir el “quién es quién en las mentiras”, sección que fue muy popular ni duda cabe al mando de la bella Elizabeth Vilchis.

Estoy segura que ella misma seguirá dándole “continuidad” a esa sección. Nadie mejor que ella para hacerlo, o mi compañera de SDPnoticias Estefanía Veloz podría hacerla muy bien porque ambas son apasionadas de desmentir tanta mentira. La diferencia es que Elizabeth Vilchis no sabe leer bien y de corrido y eso hizo que se hiciera popular su sección, mientras que mi compañera Estefanía sabe leer muy bien y es bastante elocuente al hablar.

El tema es que esa sección pues yo creo terminó por gustarle y divertirle al presidente y ahí tiene que seguir, latiendo y con vida. También creo que López Obrador sugirió la continuidad de esta sección y Claudia Sheinbaum no tuvo objeción en ello.

*JUEVES: “Mujeres en la Historia”. Imagino que ese día será un especie para que invite a Citlalli, a Luisa María Alcalde, a Olga Sánchez Cordero y, por supuesto, a todas las mujeres que forman su gabinete. En una de esas invitará a doña Ifigenia, pero ya postrada casi casi en una cama de hospital porque sinceramente me dio angustia verla ayer tan mermada de salud y aún así pidiéndole que participara.

Espero que esta sección vaya dirigida a todas las mujeres desaparecidas, mujeres con cáncer que solicitan atención médica para luchar por sus vidas.

VIERNES: “Suave Patria”. Suena a un viernes tipo jazz, con un ambiente relajado, tal vez música y colores. Tal vez Claudia invitando a algún reportero o reportera a subir a la tribuna. Quizá leer poemas y volver a recordar a Andrés Manuel López Obrador. Digo, ya saben todo esto que les escribo lo creo e intuyo pero yo no lo sé, nadie me informa y yo no tengo la verdad absoluta.

Por eso es que mi columna es de opinión, aunque por supuesto, siempre me trato de informar lo más posible para justamente darles a ustedes un buen contenido.

Hoy me siento en paz. No escuchar la voz estridente de López Obrador es un lío.

Ver a Claudia Sheinbaum con un semblante pacífico y una voz mesurada la verdad me provoca paz. Creo que lo merecíamos todos.

Y aunque digan que ella es un títere de López Obrador, a mí me parece que quiere más a su nación que la persona que tanto ama como ama al expresidente de este bello país. Lo veremos pronto. Lo sabremos pronto.

No, no estoy dispuesta a generar odio en mí pero los que me siguen en X ya saben mi estilo. Ese no va a cambiar.

Que la vida nos sorprenda.

Es cuanto.