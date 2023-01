Gerardo Fernández Noroña está muy por encima de los opositores al presidente López Obrador, ni Santiago Creel y Lilly Téllez unidos tendrían los puntos para alcanzar al diputado en una contienda nacional, su popularidad crece de forma contundente en diversas encuestas que observó por municipios de México y Estados, haciendo un conteo, rebasa a cualquier contendiente del PRI, PAN O PRD.

Esto provocará ataques que pueden estar ya preparando, intentaran derrocar su crecimiento político que sube día a día, están tan centrados en atacar a la jefa de gobierno de CDMX; que no toman en cuenta a Gerardo Fernández Noroña, su guerra está inerte hasta el día de hoy, no hay un contendiente que logre alcanzar la mitad del petista, estos últimos días veo la estrategia de la oposición al gobierno federal, es primero una y después los demás, no toman en cuenta una cosa, si afectan un candidato, los demás suben en sus números, nunca observó en ninguna encuesta al Partido Acción Nacional logrando alcanzar a ninguna corcholata de la izquierda, es importante para estos partidos opositores atacarlos, sabemos que hasta el momento nadie ha logrado tener los números de López Obrador, están tan desesperados e intentan evitar su crecimiento.

Ahí nació el problema su estrategia ha dado frutos en su contra, por ello cambian su forma de operar, deciden buscar con mentiras la descalificación en todas las formas posibles, quieren evitar que suban más los políticos de izquierda, por ello la desesperación derechista, no tienen como alcanzarlos, debido a ello el revolucionario Institucional dejó la elección presidencial al PAN; saben que pueden tener más opciones en municipios, definitivamente buscan ganar una guerra con ofensas, sin propuestas es ahí donde Fernández Noroña tiene puntos a favor, en la izquierda trabajan para el pueblo, en la derecha trabajan para la izquierda, son quienes promueven más su trabajo al estar buscando el conflicto, sin atención a los problemas de nuestro país.

Gracias por su atención.

