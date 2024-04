Curioso que Messi le fue a reclamar al Tano Ortiz sobre la declaración que hizo en una entrevista sobre algo que todos sabemos pero pocos se atreven a decir.

En una entrevista en YouTube, a Ortiz le preguntaron sobre el juego contra Miami y el Tano jugó con la baraja abierta. Le dijo al Santiago Fourcade, el que lo estaba entrevistando, que tenía pendiente del arbitraje del juego contra Miami porque al final Messi es más mediático para la CONCACAF que cualquier otro equipo que esté en la competencia. El arbitraje podría estirar un poco la liga y ser mas laxo o más severo en las marcaciones de las faltas de uno y otro equipo.

Varios medios dicen que Messi, Suárez y Martino fueron a reclamarle al Tano Ortiz sobre esas declaraciones diciendo que eso condicionó el arbitraje de este miércoles a favor del Monterrey. Siendo objetivo, vi las repeticiones y salvo una o dos fallas que pudieron ser marcadas a favor del Monterrey, no hubo mucho de donde favorecer a los de rayas.

El VAR no vio una patada que le pegó Luis Suárez a un defensor rayado cuando no pudo hacer nada más por el balón. Tampoco marcó un penalti que le cometieron a Jordi Cortizo. Fuera de esos detalles, todo bien. El jugador expulsado de Miami fue por doble amarilla después de cometer faltas que son de clara amonestación. Amonestaron al Corcho Rodríguez bien y no podrá ver acción en la vuelta en el estadio de Rayados.

No sabemos quienes son los asesores de Messi o del Tata Martino pero ir a buscar bronca después de que el resultado no les favoreció no habla bien de ninguno de los involucrados.

Dicen los reporteros que no llegaron a reclamarle a Ortiz porque los detuvieron los directivos de Rayados, Filizola y el Tato Noriega.

La verdad no peca, pero incomoda dice el dicho y lo que dijo el Tano Ortiz lo piensan muchos y no solo de lo que vendería Messi en esta competencia, sino en otras.

Algunos comentaristas dicen que Messi vendrá enojado y que seguramente, si juega, buscará dar un juegazo y darle la vuelta al marcador en Monterrey .

¿Aseguraran las declaraciones del Tano que Messi jugará el próximo miércoles? No es seguro, pero que les caló la derrota, les caló y bastante.

Esperemos que Rayados juegue bien y deje fuera a Messi y compañía.