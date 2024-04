Mucho odio deportivo en la capital del país ha causado que los Rayados de Monterrey hayan llegado a una etapa de eliminación directa contra el equipo donde juega Messi. Ni los mal llamados “cuatro grandes” pudieron tener un torneo avalado por la FIFA enfrentando a los ex Barcelona, Alba, Suárez, Busquets y Messi. Si el Cruz Azul los enfrentó en la Leagues Cup, mejor conocida como Copa Messi pero no es un torneo oficial de FIFA.

Con un primer tiempo del terror y el Inter de Miami tirado atrás, los de Messi se encontraron un gol en una jugada a balón parado donde todos se distrajeron y los de rosa clavaron el primero.

En un accidentado segundo tiempo, el antiheroe, Maxi Meza metió el gol del empate. Después un golazo del Corcho Rodríguez, Miami no pudo mas y ganaron los de Monterrey.

Grandes revulsivos fueron Berterame y sobre todo Jordi Cortizo que, aunque no marcaron, mostraron un panorama de lo que puede pasar el próximo miércoles en el estadio de Rayados.

Estoy viendo el programa Línea de 4 en Televisa y sigo sintiendo ese odio o envidia traducida en no poder explicar como perdieron los de Messi y ganaron los Rayados. Desde que empezó el partido el exjugador y comentarista Marc Crosas , no se cansó de alabar a los ex barças y criticar a los Rayados.

Es increíble que el Tata Martino hable mejor del Monterrey que la misma gente de México. Hablo de jerarquías, de jugadores que hacen diferencia, cosa que no hacen los comentaristas mexicanos. Es mas, vi la transmisión donde estuvo Ivan Zamorano y hablaba mejor de Rayados de los que se supone tienen conocimiento de causa.

Es cierto que hubo un mal planteamiento del Tano Ortiz y que es muy rígido en sus estrategias y en sus formas. Pero también es cierto que en estas fases de ida y vuelta lo que vale es obtener el resultado.

Lo mejor del resultado es que pudiera obligar a jugar a Messi el regreso, solo si su salud es lo suficientemente buena como para enfrentar a los Rayados en el partido de vuelta. Malo para Rayados que no jugaran ni el Chileno Vegas ni el argentino Rodríguez que pudieran ser los que podrían un hasta aquí a los del Inter. Lo bueno es que Miami tiene que salir ofensivo, cosa que no pudo o quiso hacer de local.

Espero que Rayados clasifique a la siguiente ronda donde no huele, apesta a Clásico Regio. Lo malo es que será en épocas de campañas electorales y eso si estará muy de flojera con la promoción de los candidatos. De por si el Clásico de Liga va a ser en esos días, ahora con la posibilidad de tener dos mas, yo creo que es un poco demasiado.

Galimatías

Habrá que hacer tres planas de tareas diciendo que los tres poderes de gobierno existen para que pueda haber un balance y que las propuestas de cualquiera de los poderes sean de real beneficio para la gente. También habría que diseñar una ley donde si los plurinominales cambian de partido dejen de ser plurinominales pues se supone que están para balancear las opiniones en el congreso.