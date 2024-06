La joya de la discordia. La Selección Mexicana aprovechó un descuido de Estados Unidos y le robó a un prometedor juvenil, quien había representado a los de las Barras y los Estrellas en las categorías menores, pero como lo dejaron fuera de los Juegos Olímpicos París 2024 tomó una inesperada decisión.

Ya que está de moda el término “cambio generacional” en la Selección Mexicana, esta joya llega en el momento idóneo, pues sólo tiene 18 años de edad y se han creado grandes expectativas en torno a su futuro.

El futbolista en cuestión juega para el Seattle Sounders de la MLS y aunque formó parte de la prelista rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024, quedó descartado para la convocatoria final de Estados Unidos.

Hablamos de Obed Vargas, quien de acuerdo a información del periodista Brian Sciaretta ya hizo su one-time switch, un acuerdo de renuncia para dejar Estados Unidos y tener la libertad de representar a la Selección Mexicana.

¿Quién es Obed Vargas, la joya que la Selección Mexicana le robó a Estados Unidos?

Obed Vargas, que decidió representar a la Selección Mexicana, es un mediocampista de apenas 18 años de edad. Nació en Alaska y pasó por procesos Sub 15, Sub 20 y Sub 23 con la selección de Estados Unidos.

Obed Vargas jugó 11 partidos con las distintas categorías juveniles de Estados Unidos, con sólo un gol en su cuenta. Ahora, todo apunta a que defenderá los colores de la Selección Mexicana en busca de ganarse un lugar.

A nivel de clubes, Obed Vargas es una de las grandes promesas del Seattle Sounders. Debutó a los 15 años como profesional y desde entonces ya supera los 60 compromisos con el equipo de la MLS.

En este 2024, Obed Vargas ha tenido participación en 14 partidos, con un gol y par de asistencias en su cuenta, lo que lo coloca como un inamovible del Sounders, que de momento se ubica en la décima posición de la Conferencia Oeste.

Joyas mexicoamericanas en el Tricolor. (TOMADA DE VIDEO)

La Selección Mexicana de futbol no irá a los Juegos Olímpicos

Pese a una gran generación de futbolistas, la Selección Mexicana no estará presente en los Juegos Olímpicos de 2024. El Tricolor no consiguió ninguno de los cuatro boletos, tras firmar un ridículo histórico en el selectivo de Concacaf 2022.

En Cuartos de Final, Guatemala sorprendió a México en los penaltis y acabó con el sueño de los Juegos Olímpicos. Ahora, el Tricolor buscará revancha para la próxima justa de Los Ángeles 2028.