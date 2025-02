“Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado.” MARTIN LUTHER KING

19 mil millones 653 mil dólares y contando es lo que se ha gastado del dinero de los mexicanos en la refinería Dos Bocas. Esta debía haber estado funcionando en su totalidad desde el 2022, pero hasta ahora solo opera al 12% de su capacidad.

Ya desde hace años se barruntaba sobre los sobrecostos de la refinería, pero ahora gracias al reportaje del periódico Reforma (¡honor a quien honor merece!), hoy sabemos con seguridad que aquí lo que tenemos es una de las peores corruptelas del morenismo. A ello agreguemos el que la Manifestación de Impacto Ambiental indica que dicha refinería está sujeta a un alto riesgo de inundación marina, fluvial, de marea de tormenta, por erosión y por sismicidad. Pero el gobierno se empecinó en hacerla ahí…

No importa que, con un costo de 6,344 millones de pesos (si bien la exsecretaria de Energía Rocío Nahle dice que fueron únicamente 5,000 millones) se compactó el terreno para supuestamente hacerla viable. Hoy se puede decir no se les hizo caso a ingenieros y expertos para determinar su viabilidad.

Se contrató, en cambio, a la consultoría de Grupo Huerta Madre, constituida cinco días antes de presentar su oferta… y a la que finalmente el gobierno de la 4t le otorgó el contrato de miles de millones de pesos sin licitación alguna y con los costos inflados. Sobra decir que esta contratación, como tantas cosas de la 4t, debe ser investigada y castigarse a los involucrados. Eso no va a pasar y por eso los políticos se siguen enriqueciendo a costa de nuestros impuestos.

En una democracia real, con transparencia y rendición de cuentas, pero sobretodo sin simulación, Rocío Nahle, hoy gobernadora de Veracruz, y Octavio Romero, entonces director de Petróleos Mexicanos y hoy director del Infonavit estarían en la cárcel.

Ocurre lo contrario. Claudia Sheinbaum ha optado por defender lo indefendible. ¿Ya pensó lo que significará para su gobierno proteger a dicha exfuncionaria? ¿De nocivo ejemplo para la sociedad? Pero si los principios éticos no la mueven, ¿qué tal esto?: Claudia enfrenta un panorama mucho más complicado (económica, social y de seguridad que el gobierno que lo antecedió. También porque el legado de López Obrador, tanto en lo económico como en lo institucional le dejan un margen de maniobra muy reducido.

Más allá del discurso para la base votante de la 4t, Claudia debe de estar preocupada y considerar que la ideología y que la supuesta unidad del partido vienen sobrando ante la brutal realidad que enfrenta al país. No solo eso, ella debe preguntarse si podrá inmunizarse ante este tipo de robos y atracos como lo hizo López Obrador. Qué lejos ha quedado la opositora que se montaba en la moto de la lucha por la ética y honestidad de un gobierno.

Pero aunque sea por pragmatismo y practicidad. Los escándalos de corrupción como fue Segalmex no le hicieron mella al macuspano, pero es grandemente posible que eso no suceda así con Claudia.

Ella no es inmune y está respaldando a una incompetente e inepta, por decir lo menos. Más preocupante (muchas columnas de opinión versan sobre este tema): protegiendo a una delincuente de cuello blanco.

En ningún país, más que en el nuestro, se premia con tanto ahínco lo que Nahle a hecho.

El fraude mayúsculo de Dos Bocas (parecen cien bocas por los costos), estalla en el sexenio de Claudia. ¡Ah caray! La mandataria —y con ella el país— ya no cuentan con todos los fideicomisos que López Obrador se encargó de poner en manos de sus hijos y demás parientes. Aun con el dinero del Infonavit y los remanentes de las AFORES, no se tendrán los ingresos necesarios para hacer frente. Ya no hablemos después de que Trump a impuesto aranceles…

Si de alguien debiera separarse la presidenta, así de inmediato, es de personajes como Rocío Nahle. Apoyar que la ASF, Hacienda y la FGR la investiguen. Aunque, viendo cómo funciona la 4t, todo hace suponer que este ganso cansado y corrupto, lo pagaremos todos los mexicanos; todos menos los responsables.

Ante ello, deberíamos reflexionar como mexicanos; apoyadores o no de la 4t, es momento de que nos demos cuenta de los abusos que han tenido lugar en Dos Bocas.

Con esas transas (y muchas otras que no voy a volver a detallar en este momento), decir que “México recuperó su dignidad con la 4t” y “no habrá divorcio entre pueblo y gobierno” es broma de mal gusto.

Tarde que temprano, las megatransas en dos Bocas le pegarán a Claudia; ella no goza del teflón del tabasqueño.

Recordatorios: popularidad NO es sinónimo de estar blindada socialmente hablando. La gente se cansa de tanta pinche transa.

Giro de la Perinola

De acuerdo al SAT, van 378 mil millones de pesos erogados (2019-2024) para Dos Bocas. Dinero que le quitó a los temas salud y educación.

Los 8 mil millones de dólares prometidos como inversión por López Obrador siempre fueron una quimera, una mentira, inalcanzable con la ubicación geográfica y la tecnología que se empleó; el costo máximo debía rondar los 12 mil millones de USD, no más de 19 mil millones como ocurre con la refinería.

Dos Bocas aun produciendo al 100% (si algún día lo logra) tendrá un costo-beneficio negativo.

Pemex ha recibido más de 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales, por lo que el que el que la deuda de la petrolera disminuyera no se debe a mejoras administrativas, sino porque se le inyectaron recursos del pueblo.