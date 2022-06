Es noticia lo que esta haciendo Mark Cuban en la industria farmacéutica. Presentó en enero de este año un modelo de negocio de medicina de bajo costo como el Dr. Simi pero mejor.

El modelo de negocio de Cuban es sencillo, obtener un 15% de ganancia sobre el costo del medicamento 3 dólares de costo operativo y 5 dólares de embarque. La farmacia Cost Plus ofrece más de 700 drogas genéricas que se utilizan en el tratamiento de padecimientos crónicos como diabetes, cáncer, hipertensión y colesterol alto. También hay medicamentos que cubren las complicaciones que pueden surgir de la artritis o las alergias.

Si usted padece o tiene a algún familiar o conocido con una enfermedad crónica entiende el gasto del pago de un medicamento de por vida.

Uno de los ejemplos mas contundentes es un medicamento que se utiliza para tratar la leucemia de nombre imatinib, que se vende a $9,657 dólares el tratamiento para un mes, se consigue en solo 47 dólares.

Los precios de los medicamentos tienen que ver con los seguros de gastos médicos

Según la pagina medpagetoday.com, los precios elevados de los medicamentos tienen que ver con el paquete de medicinas que muchos seguros de gastos médicos incluyen en sus listas. A los asegurados que ya cubrieron su deducible y coaseguro no les importa tanto si la medicina cuesta 9,000 dólares o 50 dólares, su costo ya esta cubierto por su seguro. La idea de la farmacéutica de Cuban es no involucrar a una figura que llaman Administrador de Beneficios Farmacéuticos, que es el que hace esa negociación entre farmacias, aseguradoras y laboratorios de medicina.

SI las medicinas que hacen los laboratorios en Estados Unidos han logrado tener precios tan bajos, no veo porqué no puede pasar esto en México.

En nuestro país, a pesar de todas las enfermedades crónicas que tenemos, no hay una gran cobertura de asegurados de manera privada. Tenemos un gran número de asegurados de manera pública. Los costos de los medicamentos no son tan competitivos y están, más o menos, a los mismos precios que se ofrecen en los Estados Unidos.

Que Mark Cuban voltee para México con los medicamentos

Si algún particular honesto y responsable puede hacer lo que esta haciendo Mark Cuban y logra hacer una buena negociación con la Secretaría de Salud, no veo porqué no pudiéramos tener esos medicamentos a buen precio en los hospitales del IMSS, del ISSSTE y hasta los particulares.

Creo que el negocio sería bastante trasparente y es lo que la gente de la 4T busca: bueno, bonito y barato. Si se pudiera quitar toda la burocracia del sector salud, si la COFEPRIS fuera mas eficiente en la aprobación de medicamentos, creo que se podría llegar a algo similar a lo que tiene Cuban y sería benéfico para todos, sobre todo para la población de bajos recursos que no tiene acceso a medicamentos caros.

Dijo Mark Cuban en una entrevista a CNN “El objetivo es ser proveedor de todos los medicamentos a precios bajos. Punto. Fin de la historia. La industria en la que toda la gente ha dicho que necesita precios más bajos es ésta”.

¿No podría Cuban voltear hacia México? ¿No podría el Dr. Jorge Alcocer echarle una llamadita a Cuban?

Debería, ¿no cree usted?