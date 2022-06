Leí una nota de SDPNoticias que el ahuehuete que se plantó en Paseo de la Reforma se está secando. Antes un automóvil habría chocado con él.

Si van a poner un árbol nuevo después de tanta polémica, yo esperaría que se contratara un experto para supervisar la plantación del árbol en tan icónico lugar. Seguramente debe de haber un profesional de la UNAM que conozca la perfección de arboles y de tierra y que por tener una plaquita al lado del nuevo árbol, haría la plantación de manera gratuita.

Problemas con el ahuehuete en Paseo de la Reforma

Si yo hubiera estudiado la especialidad necesaria para poder asesorar a los que plantaron el árbol seguramente hubiera ido con tal de que hubiera un reconocimiento, aunque fuera pequeño por ser el responsable que plantó el nuevo ahuehuete. Lo hubiera hecho gratis y lo hubiera hecho bien para que mis hijos le contaran a mis nietos, “ese árbol lo plantó su abuelo”. Seguramente hay algún agrónomo o botánico que piensa igual que yo.

El responsable de plantar ese árbol debe de estar sufriendo las de Caín pues si de por si quitar la palma fue todo un rollo, ahora con el ahuehuete secándose en junio debe de ser peor.

Y eso no pasa solo en la parte de un ornamento como el dichoso ahuehuete, también está en otros temas que no ayudan a la gente de la 4T.

El sistema de Salud en México

El domingo, Verónica Malo escribía sobre el sistema de salud y de cómo no estamos como sea había prometido en campaña. Dice Vero en su publicación que el presidente AMLO dijo que en el 2023 tendríamos un sistema de salud optimo. Viendo cómo están ahora las cosas, lo veo muy complicado por no decir imposible.

El sistema de salud no ha sido optimo hace muchos años. La construcción sobre las bases de un sistema de salud que no se ha mejorado hace mucho no hace que sea mejor.

¿Cuál es el problema? Nadie ha encontrado la manera de surtir los medicamentos de manera adecuada para que lleguen a los centros de salud y de ahí a los usuarios finales. Y esto no solo pasa en los hospitales públicos, también pasa en los privados.

Ya parece cantaleta pero muchos medicamentos para personas con cáncer, enfermedades autoinmunes como la artritis y el Crohn, se han quedado sin medicamento desde que se decidió moverle a la frágil logística que con todo y la corrupción lograba hacer llegar estos medicamentos a la gente. No hay que engañarnos, los medicamentos antes también llegaban a cuenta gotas y en muchas ocasiones también se los llevaban los que más tenían para pagarlos.

El sistema logístico de distribución de medicamentos está “pal perro” y no han logrado resolver este problema.

¿Por qué la 4T no levanta la mano y pide ayuda?

Conozco a muchas personas que podrían hacer una reorganización de este trabajo a un bajo costo y de manera correcta, si es que se dan las formas para que esto funcione en el sector salud. Me podrían decir los del sector salud “tú no sabes de lo que hablas y lo que hemos encontrado”. Lo que les puedo decir es que si una pizza te la dan gratis si llega después de 30 minutos, seguramente 3 años son suficientes para el análisis y la ejecución de un sistema logístico anticorrupción y a un buen costo.

Las tiendas de abarrotes grandes manejan tantos artículos como manejan medicinas en el sector salud, ¿por qué no levantar la mano y pedir ayuda?

Es momento de aceptar que está complicada la cosa y empezar a invitar verdaderos expertos para encontrar las soluciones necesarias para hacer funcionar esto.

Esto es solo el sistema de distribución de medicinas, faltan los hospitales, la atención, los médicos entre otras cosas, pero eso es otro cuento.

Estimados líderes de la 4T, busquen a expertos para temas que se complican, estoy casi seguro que muchos lo harían solamente por el reconocimiento y otros solamente por ayudar a que el país mejore.