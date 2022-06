Ayer me disculpé en Twitter con Felipe Calderón por haber publicado en SDPNoticias una noticia falsa acerca de su persona. La responsabilidad fue mía, de nadie más. Aquí me disculpo de nuevo. La nota se borró y yo eliminé un tuit en el que la compartí. Siempre he pensado que disculparse es lo correcto cuando se ha perjudicado el prestigio de cualquier persona con información errónea.

Ello ocurrió en el contexto de una curiosa polémica, en medios tradicionales y redes sociales, por algo que Andrés Manuel dijo sobre Felipe: “No soy Calderón. Él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra”.

Esa es solo una de cinco grandes diferencias existentes entre ambos personajes —hay más. quedan para otro artículo— . Las cinco diferencias de hoy son las siguientes:

Primera diferencia:

√ Andrés Manuel ha sido demócrata toda su vida. Ha participado muchas veces en elecciones, siempre teniendo en contra a los poderes político y económico.

√ Felipe Calderón se robó las elecciones presidenciales de 2006 apoyado por el presidente Vicente Fox, los grandes grupos empresariales de México y los principales medios de comunicación.

Segunda diferencia:

√ López Obrador es un hombre austero.

√ Felipe Calderón se da vida de magnate al viajar a los destinos más caros del mundo para estar presente en las carreras de Fórmula 1.

Tercera diferencia:

√ AMLO entregó la Secretaría de Seguridad a dos personas decentes, Rosa Icela Rodríguez, actual titular, y Alfonso Durazo, el primer responsable de esa área en la 4T.

√ Calderón puso al frente de su guerra contra el narco a alguien que trabajaba para las mafias, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por haber cometido ese grave ilícito.

Cuarta diferencia:

√ Andrés Manuel López Obrador es un hombre serio que jamás se lanzaría a una alberca vestido, además en público, para hacer reír a algunas personas —no lo hizo antes de llegar al gobierno, no lo hace como titular del poder ejecutivo y no lo hará como expresidente—.

√ Felipe Calderón Hinojosa no dudó en prestarse a ser el patiño del Checo Pérez en la piscina seleccionada por el equipo Red Bull para celebrar el triunfo del mexicano en el Gran Premio de Mónaco.

Quinta diferencia:

√ Andrés Manuel está decidido a rescatar de la ruina a las grandes empresas energéticas del gobierno de México.

√ Felipe Calderón casi destruyó a la Comisión Federal de Electricidad al entregar buena parte del sector eléctrico a empresas abusivas, como la española Iberdrola, hoy acusada en su país de origen por haber inflado el precio de la Luz. Esa compañía contrató a Calderón en cuanto este dejó el gobierno mexicano.